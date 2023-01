Albumi koji su objavljeni 2022. za koje se ne možete načuditi da su domaći

Otprilike kao i hrvatska nogometna reprezentacija, kad pogledate najbolje s domaće rock i jazz scene 2022. godine, ne možete se načuditi da je sve to nastalo u državi s manje od četiri milijuna ljudi. Barem dvadesetak albuma uvrstilo se na popis sjajnih ostvarenja koja pomiču kreativne granice i u vrijeme pristupa Hrvatske Schengenu.

Ivan Grobenski s albumom "Apocalipstic" ime je koje vjerojatno ne zna nitko od masovne publike, nesvjesne kakav se talent nudi njenoj posvemašnoj lijenosti. "Apocalipstic" je povratak engleštini, ali i neočekivanim žanrovima od funka do soula i postindustrijskog rhythm'n'bluesa koji kod Grobenskog nude više duše i ritma od većine domaćih imena komercijalne pop scene koja spomenute žanrove tumače bez duše i ritma.

Barbara Munjas sa "Right Place & Right Time" opet je pokazala da postoje odlične pop ploče, ali postoje i hrabre i avanturističke. Promišljeno zaokružen album izlog je mnogih sastojaka koje je Munjas do sada prakticirala, od Gustafa do Barbara.

Edo Maajka osmim nastavkom, albumom "Moćno", pokazao je da je još uvijek među najmoćnijim, staloženim, promišljenim i pakleno talentiranim reperima.

Kod nas djeluje 3LHD - studio za arhitekturu i urbanizam, ali postoji i L.H.D., trio za glazbenu arhitekturu iz Siska koji čine članovi nekadašnjih The Bambi Molesters. Album "Off the Grid" povratak je zvuka koji nam je nedostajao od kad su se The Bambi Molesters rasformirali 2018.

J.R. August, ili Nikola Vranić, drugim albumom "Still Waters" pripremio je jedan od ambicioznijih projekata ove godine na domaćoj sceni. Prijeloman album odgovorio je na nekoliko ključnih pitanja, pa i ono o "prokletstvu drugog albuma" i je li moguće nastaviti uspjehom prvijenca "Dangerous Waters" iz 2019. Moguće je.

I jazzisti su bili na visini zadatka. Chui je na desetu godišnjicu postojanja objavio šesti album "Zagreb - Berlin". Još bolje, nedavno je objavljen i na ploči, tj. dvostrukom vinilu, formatu na koji ovakav konceptualni album i pripada. Izveli su ga ljetos i uživo na ljetnoj pozornici kina Tuškanac uz prolom kiše.

Mimika Orchestra objavila je album "Altur Mur" koji s korijenskim etnografskim utjecajima nadilazi granice žanrova i kreće se između Krka, Mediterana i Balkana na izumrlom veljotskom jeziku s Krka (tekstove je pisala Marta Kolega), na kojem je fenomenalna Maja Rivič otpjevala svoje dionice.

Joe Kaplowitz odavno je sam svoj majstor vrhunske reputacije. Nakon što je napisao sve skladbe za novi album "The Keyboard Extravaganza", u maniru iskusnog trenera i duhovnog vođe odlučio se podijeliti svjetla klavijaturističkih reflektora s prijateljima i kolegama, prvotimcima na crno-bijelim tipkama poput njega.

Borna Šercar's Jazziana Croatica i Ansambl Lado stigli su do "Untamed", na kojem je Šercar s kolegama sjajno predstavio melodijske kodove Gorskog kotara, Slavonije, Međimurja, Zagorja i Baranje.

I ne na kraju, Elvis Stanić; pravi svemirski brod od gitarista, producenta i aranžera. Na albumu "Inosmnia" sa suradnicima donio je pravu bombu zvuka i svirke koja se kotrlja zvučnicima bez potrebe da je nazovete jazz-fusion.

