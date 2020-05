Vratile su se dobre stare pregrade. Dobro je da iza njih drže i političare

Ako ste ikada gledali britansku seriju “Zvonili ste, milorde?”, znate gospodskog Edwarda, zvanog Teddy, mlađeg brata lorda Meldruma. Zbog njega su već pet sluškinja otpratili iz kuće u drugom stanju, a i na šestu navaljuje, privučen njenim “sjajnim, izmučenim licem”, hrapavim rukama i, iznad svega, mirisom karbolnog sapuna. Njega sam se sjetio jer me svuda dočekuje ona bočica sa štrcaljkom, uz ponudu da obvezno ili dobrovoljno steriliziram ruke. One u pekarama špricaju poput onih boca za čišćenje prozora i, moram priznati, svaki drugi put ih okrenem naopako, pa dezinficijens pljucne od mene. One u drogerijama i apotekama su finije, one koje stisneš odozgo pa kapnu dolje, a i miris je bolji.

Osjećam se pomalo kao enolog u erdutskim podrumima kad se isprobava mlado vino. Ima aseptika u obliku gela, a od njih koža postane ljepljiva i hladna. Poneki vuku više na varikinu, kod drugih se jasno osjeća alkoholna nota; neki su rijetki, a sumnjam da su i razrijeđeni, kao kad vam potajno naliju vodu u pivo ili vino pa se osjećate prevareno. Naravno, pod uvjetom da su u dućanu bocu napunili nakon što se ispraznila, a ne da vam se desi da stisnete onaj okidač, a izađe samo antiseptični prdac. Tekućina za dezinficiranje je apsolutni imperativ. Neki sam dan na ulici prošao uz dvoje mladih koji su razgovarali, kad je djevojka iznenada izvadila bočicu dezinficijensa i dala prijatelju da si obriše ruke, što je on i učinio. Mogu zamisliti kako se u ovo vrijeme odvijaju romantični susreti navečer na klupi u parku. “Mmm, dragi, jesi li ponio… dezinficijens”?

Nije drugačije ni kad nam netko dođe u posjet. Nekad bih gostu nudio lozu iz Vrgorca, šibensku travaricu ili škotski viski, a sada mu ljubazno podastirem na izbor Aresept, Olivalovu higijensku otopinu za ruke i antibakterijski Guard. A za posebno važne posjetitelje vadim Hand gel Dr. Meyera, iz osobne zalihe, s profinjenom glicerinskom aromom. Uopće se bonton naglo promijenio. Nekad bi samo munjeni prelazili na drugu stranu ceste kad bi im netko došao u susret, a sad vas čudno gledaju ako to ne napravite.

Nekad vam nisu dali da u banku ulazite s maskom, a sad je obvezna. Nekad je bilo nepristojno ne pružiti i ne prihvatiti ruku, a sad ih zbunjeno puštamo da nam vise uz tijelo. Nije to svima mrsko. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević misli da je distanca dobra: “Od tog trija, rukovanja, ljubljenja i zagrljaja, što se mene tiče, rukovanja ne treba nikada. Ne bih voljela čak ni da se vrati kad korona ode od nas. Ljubljenje mi isto nije baš jako drago, ali iskreno, nedostaje mi grljenje”.

Dok sam u knjižnici čekao knjigu iz skladišta, ušla je gospođa vratiti knjige. Informatorica joj je ponudila da dezinficira ruke, što je gospođa odbila jer da joj kemikalije izazivaju alergiju i da to ne može podnijeti. I da će izaći iz knjižnice ako je neće uslužiti bez dezinficiranja. “Eh, da je Teddy tu, on bi gospođu nježno uzeo za ruke, i prešao prstima po njezinoj izmučenoj koži”, pomislio sam. U međuvremenu je informatorica sijevnula očima – jer samo smo to od nje vidjeli između maske i kosom prekrivena čela – i nevoljko uzela kužne knjige, pruživši ruku iza svoje prozirne plastične pregrade. Primijetili ste da se posvuda vratila ta stara dobra pregrada? Nekad davno, davno, ljudi su iza šaltera u poštama, bankama i apotekama sjedili za staklom, da ih štiti od vikanja i pljuckanja stranaka, a možda bi netko potegnuo i šaku. Onda je onaj besmisleni srednji menadžment ukinuo staklo, da kontakt bude bliži, da krediti samo skliznu u džepove klijenata, da pošte budu nakrcane robom kao kineski dućan, da skupa kozmetika u ljekarni bude na dohvat ruke – samo da se kupi, i kupi, i kupi.

A eto, staklo se opet vratilo. I nitko u apoteku ne ulazi po one preparate za antiejdžing i aktiviranje kože, smiješane po ekskluzivnoj recepturi od loja mongolskih dromedara i mjesečeve prašine, nego ponizno pristupa pultu za kojim, opet zaklonjena staklom, stoji magistrica, i udjeljuje maske i dezinfekcijska sredstva, onako kako je papa u srednjem vijeku udjeljivao oproste. Međutim, još mi se više sviđa da su iza stakla počeli držati i političare kad govore na press konferencijama. To je divno, a još će biti divnije kad se netko sjeti da se šalteri u još davnijoj prošlosti nisu sastojali samo od stakla nego i od željeznih rešetki. Nema tog karbolnog sapuna kojim se kod nas mogu oprati ruke političara.