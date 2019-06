Ustavni sud može reći samo tko odlučuje o Novaković

Iako je HDZ-ov ministar Lovro Kuščević vođa otpora protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ovaj put teško je ne složiti se s predsjednikom Kluba zastupnika HDZ-a Brankom Bačićem kako bi priznanje nadležnosti Hrvatskog sabora za odluku o izuzeću Nataše Novaković na legitimne zahtjeve Martine Dalić i Andreja Plenkovića značilo “baj baj neovisnosti Povjerenstva”.

To bi značilo da bi politička većina određivala kriterije za izuzeće, pa i pogodujući zahtjevima svojih dužnosnika. Pri čemu bi i sami bili u sukobu interesa, a tražeći izuzeće svih ili većine članova Povjerenstva, mogli bi opstruirati rad tog tijela.

Čini se da je i oporba svjesna kako si je zasad na tu temu zabila autogol jer je Peđa Grbin jučer najavio izmjene zakona kojim će predložiti da o izuzeću odlučuje Visoki upravni sud, što je politički korektno rješenje, za razliku od inzistiranja da saborski odbor o tomu odlučuje, čak i ako za to ima argumenata. Bačić je pogrešno interpretiran kako će Ustavni sud odlučiti o izuzeću Novaković. To ne dolazi u obzir jer to nije ovlast predviđena Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu.

Ustavni sud jedino može riješiti (negativan) sukob nadležnosti, između tijela zakonodavne i izvršne vlasti, Povjerenstva i Sabora. I Bačić je o tomu govorio. Odvjetnica Vesna Alaburić u osvrtu za Telegram, a prof. dr. sc. Vedran Đulabić za N1, komentirali su kako bi samo Povjerenstvo trebalo odlučiti o izuzeću. Upravni sud u predmetu Dalić obrazložio je kako o izuzeću treba odlučiti tijelo koje obavlja nadzor nad Povjerenstvom, ne precizirajući koje je to tijelo. Alaburić tvrdi kako u upravnopravnom smislu nitko ne nadzire rad Povjerenstva.

Premda o razrješenju članova Povjerenstva odlučuje Hrvatski sabor, a i Ustavni sud je 2012. odlučujući o ustavnosti zakona koji regulira rad Povjerenstva obrazložio kako se podnošenjem godišnjeg izvješća Povjerenstva Hrvatskom saboru “ne bi trebale biti iscrpljene nadzorne ovlasti Odbora u tom pitanju”. Sva sreća što HDZ ovaj put politički zrelo razmišlja umjesto da su prihvatili rješenje “baj baj Povjerenstvo”.