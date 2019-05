Ustavni suci nisu odvjetnici narodnih inicijativa

Koliko god je bila očekivana odluka Ustavnog suda o Vladinoj medijskoj kampanji protiv referenduma “67 je previše”, osobito onima koji su barem jednom pročitali lanjsku odluku Ustavnog suda o odbačaju žalbe Građanske inicijative “Istina o Istanbulskoj” zbog uskrate izjašnjavanja biračima od strane gradonačelnika Vojka Obersnela, jednako su očekivane i reakcije.

Sindikati se sada žale kako je reakcija Ustavnog suda zakašnjela, nadovezujući se na svoje izjave od prije nekoliko dana kako im je šteta već učinjena Vladinom protureferendumskom kampanjom. I, u pravu su. Čak i da je jučer zabranjen nastavak kampanje, koja korist od toga što bi ona trajala dva dana kraće. Ali, što su sindikati učinili da Ustavni sud ranije i drukčije reagira. Ništa. SDP-ov Peđa Grbin obratio se sudu. A oni kao organizatori ni riječju se nisu obratili sudu. Pa nisu ustavni suci odvjetnici narodnih inicijativa koji trebaju voditi računa o mogućem kršenju njihovih prava, čak ni kad referendumski postupak traje, a osobito ne prije toga kad Ustavni sud prema presedanu iz slučaja Obersnel i “Istine o Istanbulskoj” samo iznimno može intervenirati.

Mora biti riječ o grubom kršenju demokratske procedure, a to u slučaju Obersnel nisu utvrdili temeljem dokaza koji su predočeni ustavnim sucima. Ni ovaj put dokaza nije bilo, s tim da su organizatori inicijative “67 je previše” bili čak i pozivani da se obrate sudu, ali to nisu učinili. U svakom slučaju, kad je lani objavljena presedanska odluka Ustavnog suda o iznimnoj intervenciji i dokazu grubog kršenja”, bio je zgodan trenutak da se kaže: “od Ustavnog suda očekuješ da kaže – to jest ili nije dopušteno”, odnosno “savršeno je jasno da su takva kompromisna rješenja, kakva daje Ustavni sud, sasvim suprotna ulozi koju bi taj sud trebao imati”.

Međutim, potpredsjednik SDP-a Ranko Ostojić to je tek sada rekao, a onda je šutio. Zna se zašto. Zbog Obersnela i SDP-a, i s obzirom na to da su bili “svim sredstvima” protiv referenduma o Istanbulskoj konvenciji, tada nije našao zamjerke odluci Ustavnog sada. Bilo bi pošteno da ako je onda šutio to čini i sada. Ovako samo ostavlja dojam da je on taj koji narušava povjerenje u Ustavni sud. K tomu, i sam je birao te suce.