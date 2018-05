'Nismo agencijama željeli otimati suradnike, a imamo sreću što radimo sa studentima'

Nisu konkurencija headhunterima, nisu ni prijetnja klasičnim marketinškim agencijama koje djeluju na domaćem tržištu. Ipak u svojoj tvrtki BrandKarma imaju oko petstotinjak suradnika, sve odreda mladih studenata, a u zadnje vrijeme i seniora. Iako posluju tek četiri godine, ne skrivaju ponos što su prvi na domaćem tržištu koji nude uslugu staffinga – svojevrsnog oblika najma stručnih i usavršenih djelatnika spremnih odraditi poslove tajne kupnje, promocije različitih proizvoda, uređenja polica u brojnim trgovinama, istraživanja tržišta... Iako je sličnih usluga bilo i prije, Jelena Biluš i Ivan Zrilić prvi su na našem tržištu ponudili takvu kompletnu uslugu, već dobro postavljenu i pozicioniranu više u Americi nego u Europi.

Nakon što su kao poslovni suradnici u globalnoj marketinškoj agenciji shvatili da žele promjene od grube korporativne svakodnevice, svoju kreativu žele razvijati i kroz vlastiti posao. Zajedno imaju 30 godina radnog iskustva te su pokrenuli vlastiti projekt. Nisu zažalili. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Jelenom Biluš.

Odakle uopće ideja za osnivanje BrandKarme?

Jednostavno sam smatrala da je pravi trenutak pokrenuti samostalni posao. Uostalom, imate vlastite ideje koje su u velikim korporacijama teško ostvarive, a moj duh je kreativan i nije mogao ostati na jednom mjestu. Vrlo brzo pridružio mi se partner Ivan Zrilić koji mi je u razvoju agencije puno pomogao. Danas, rastemo i zato s ponosom mogu reći da smo u četiri godine izgradili dobru priču. Uostalom u našem poslu usmjeravaju nas klijenti koji uglavnom imaju potrebu za direktnim marketingom. Većina su naših klijenata velike internacionalne tvrtke.

Pokrenuli ste posao kada situacija na tržištu nije bila najbolja. Je li riječ o hrabrosti ili ludosti i što je u početku bilo najteže?

Čak ni danas ne mogu izdvojiti najteži dio jer sam u počecima bila sam vođena snažnom željom i adrenalinom. Naravno, svima je uvijek lakše da se osjećaj u sigurno, no realno, što je danas sigurnost? Zato sam se vodila mišlju da je najbolje sudbinu uzeti u svoje ruke i birala sam model – ponuditi tržištu nešto novo, nešto drugačije. I ta se formula pokazala uspješnom. Danas surađujemo s 500 suradnika i zapravo su oni ono što je BrandKarma danas.

Petsto suradnika!?

Da, naši su suradnici najviše zaduženi za istraživanje tržišta, razne edukacije prodajnog osoblja, za brojne promocije, tajne kupnje, merchandising...Bez svih njih tvrtka ne bi bila ono što je danas. Naša filozofija nije bila zaposliti ljude otimanjem suradnika drugim agencijama, nego smo zapošljavali ljude koji su nam radili na terenu. Dakle, dali smo priliku mladim ljudima koji su kod nas počeli kao promotori. Tako smo dobili kvalitetne zaposlenike koji poznaju sve elemente posla i koji su počinjali od najniže stepenice i zajedno s nama rasli.

Koliko je zapravo prednosti u činjenici da ste u prvi plan stavili zapošljavanje mladih?

Smatrali smo i smatramo da je to i više nego odlično. Svi mladi u početku imaju mentore prije nego li samostalno preuzmu klijenta. Oni su motiviraniji. Mladima je osim dobrog posla na prvom mjestu i kvalitetna radna atmosfera i međuljudski odnosi. Mi doista možemo reći da imamo sreću jer radimo sa studentima. Budući da djelujemo u cijeloj Hrvatskoj nema praznog hoda, uvijek su neke aktivnosti i poslovi i naši suradnici ne čekaju dugo na poslove. Uz studij tako imaju i redoviti izvor prihoda. Uostalom riječ je o fleksibilnom poslu, a takav tempo njima najbolje odgovara.

Motivaciju za pokretanje pronašli ste u američkom tržištu?

Partner Ivan Zrilić već je ranije imao iskustva s takozvanim 'one to one' marketingom i kada je taj posao obavljao u klasičnoj marketinškoj agenciji za taj segment rada nije bilo razumijevanja, niti su shvaćali bit. Zato ovakvim izdvajanjem i pokretanjem vlastitog posla nismo direktna konkurencija marketinškim agencijama. Nije svejedno imati event pa s ceste uzeti ljude. Važno je da potrošač, onaj koji ima veze s brendom, ima osjećaj povezanosti s određenim proizvodom. Zato je ključ u edukaciji ljudi na terenu jer oni prenose bit i važnost brenda. Ljudi percipiraju da je marketing oglašavanje i prodaja proizvoda, no to je puno više od toga – to je ključna disciplina menadžmenta. Vrlo je bitno da imate prave ljude koji će potaknuti osjećaj povezanosti s potrošačima Zato mi veliki naglasak stavljamo na edukaciju suradnika. U prednosti smo pred konkurencijom i zbog činjenice da pokrivamo manje sredine jer, osim što imamo pet regionalnih centara u velikim gradovima, pokrivamo i manje cjeline, što mnoge marketinške agencije ne rade.

Može li staffing kao novi model poslovanja zamijeniti klasično zapošljavanje?

Ne, staffing neće zamijeniti klasično zapošljavanje i u to stvarno vjerujem. Ono što mi želimo jest da tvrtka bude među top-firmama za naše klijente koji mogu biti sigurni da će na ovoj adresi dobiti kvalificirane i eucirane ljude u domeni marketinga i prodaje, sposobne odraditi poslove tajne kupnje, analize i istraživanja tržišta, svih vrsta promocija, organizacije evenata. Zapravo, sve ono što podrazumijeva direktni marketing i prodaja, odnosno direktni kontakt s potrošačima te uz to dobiti uslugu “ključ u ruke”. To je naša intencija.

Koliko hrvatske marketinške agencije prate trendove unutar svoje industrije, točnije koliko su konkurentne europskom i američkom tržištu?

Radeći u globalnoj agenciji, a prije pokretanja vlastitog posla, primijetila sam da nas velika tržišta ne doživljavaju – mi smo malo tržište i ne možete konkurirati velikim sredinama i velikim zemljama, tako da teško mi možemo njima nešto izvoziti. Sada, iz perspektive vlastitog posla, jasno je da ovakve usluge možete ponuditi samo onim klijentima čije tržište dobro poznajete i na kojem imate velik broj suradnika za koje ste sigurni da mogu posao odraditi kvalitetno, odgovorno i na vrijeme.

Primate li nove, kako oni koji se žele uključiti u vaš tim to mogu učiniti?

Idealno je da su već radili kao promotori, no nije nužno. Bitno je da je da imaju volju, sve ostalo se nauči raditi.