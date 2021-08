U svima nama ima i dobra i zla, svi možemo biti dobri ako tako izaberemo i zli ako odaberemo to

Iz predgovora knjizi: Nadbiskup Desmond Tutu, Cape Town, Južna Afrika, svibanj 2019.

Siguran sam da većina roditelja može potvrditi da su ponosni kad čuju ili vide kako njihovo dijete drugima prenosi ono što je naučilo u svojoj obitelji. Sjećamo se kako je to dijete u početku reagiralo kad smo mu prenijeli neku pouku ili mu pokazali da njegovo ponašanje nije za pohvalu – smatralo je da je pametnije od nas. Sjećamo se durenja, bijesa zbog toga što smo ga ispravili ili ohrabrili da se više potrudi i bude bolje. „Ali on je prvi počeo”, „Ona je prva uzela moju igračku!” Riječi obrane i opravdavanja. No sad vaša kći ili vaš sin tu istu pouku prenose vašem unuku ili unuci, pokazujući da nisu odbacili ili zaboravili vaš trud otprije mnogo godina, da su prihvatili vaše riječi i da se prema njima upravljaju. Tu mudrost sada prenose sljedećem naraštaju. Ponosni smo, a donekle osjećamo i olakšanje kad vidimo da se mudrost koju smo primili od svojih prethodnika prenosi dalje. Možda je to sve čemu se možemo nadati – da će se jedan naraštaj pobrinuti da sljedeći zna kako bismo trebali živjeti kao ljudi, brinući se jedni o drugima i poštujući zajedničku ljudskost. Stoga sam siguran da roditelji, bake i djedovi među vama mogu zamisliti koliko sam bio radostan kad me je moja unuka Mungi zamolila da napišem uvod za knjigu o načelu koje je bilo najbitnije u poukama upućenima mojoj djeci i drugim ljudima. Ubuntu je koncept koji je u mojoj zajednici jedan od najosnovnijih oblika života ispunjenog smionošću, suosjećanjem i povezanošću. Taj koncept nikad ne mogu zaboraviti. Od najranijeg djetinjstva shvaćao sam da je najveća pohvala koju je netko mogao dobiti bila kad bismo kazali da ima ubuntu. Gotovo su nas svakodnevno ohrabrivali da ubuntu primjenjujemo u svojim odnosima s obitelji, prijateljima i nepoznatima. Često znam reći da su ideja i praksa ubuntua jedan od najvećih darova Afrike svijetu, ali malo je onih kojima je taj dar poznat. Pouka ubuntua najbolje se može opisati poslovicom prisutnom u većini afričkih jezika, a ona glasi: „Čovjek jest čovjek zbog odnosa s drugim ljudima.” Temeljno je značenje poslovice u tome da sve što učimo i doživljavamo u svijetu dolazi putem odnosa s drugima. Stoga smo pozvani ispitati svoje postupke i misli, ne samo u pogledu onoga što ćemo njima postići nego i kako djeluju na druge s kojima smo u interakciji. U najjednostavnijem obliku pouka te poslovice i ubuntua slična je zlatnom pravilu prisutnom u većini vjerskih učenja: „Ne čini drugom ono što ne bi želio da drugi čini tebi.” Ali onaj koji ima ubuntu ide i korak dalje. Od nas se ne traži samo da pripazimo na svoje postupke nego i na svoj način života. Način na koji živimo, govorimo i krećemo se jednako govori o našem karakteru kao i naši postupci. Čovjek koji ima ubuntu pažljivo korača svijetom, prepoznajući beskonačnu vrijednost svakoga s kim dođe u dodir. Stoga nije riječ samo o ponašanju nego i o načinu života.

Ubuntu čitatelju nudi priliku da razmisli o načinima na koje nam primjena ubuntua može pomoći da postanemo čovjek koji gradi mostove, koji svaki kontakt s drugima doživljava kao priliku za uspostavljanje pozitivnije okoline. Na ovoj ili onoj razini svi se možemo naći u pričama koje navodi Mungi. One su svakodnevne prilike i izazovi koje dobivamo da bismo u svijetu živjeli s ubuntuom. Svakog dana svatko od nas dobiva mnoštvo prilika da bude čovjek koji drugima ostavlja dovoljno prostora da iskuse brižnost i povezanost, bilo riječima i postupcima bilo tišinom i nedjelovanjem. I ponosan sam i sretan što vas mogu potaknuti da pročitate knjigu koja vas upoznaje s meni iznimno dragocjenom filozofijom, a uz to ju je napisala moja unuka. Vjerujem da će vam ova knjiga otvoriti oči, um i srce i uputiti vas u način života koji će ovaj svijet učiniti boljim i brižnijim mjestom za život. Blagoslovio vas Bog svojim najljepšim blagoslovima.