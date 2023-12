Razgovarali smo s autorom knjige o Titu: Kako je sin deklasiranog lugara iz Kumrovca postao maršal i državnik

Životni put Josipa Broza Tita i 43 godine poslije njegove smrti izaziva žestoke konfrontacije – pola nacije mu glanca spomenik, druga ga polovica baca u blato. No, ni prvi ni drugi jedno mu ne mogu odreći – bio je to čovjek koji je obožavao scenu. Od buđenja do spavanja ponašao se kao da je pred kamerom. I pred rat stalno je sa sobom nosio fotoaparat i radio, danas bismo rekli, selfieje. Samo on i Rommel stalno su se slikali – dokaz silovitog narcizma i velike vjere u povijesnost vlastite osobe