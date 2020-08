Trumpova gromoglasna šutnja o trovanju Navaljnog

Slučaj trovanja ruskog opozicijskog lidera Alekseja Navaljnog još je jednom šokirao svijet. Tek nakon njegova prebacivanja u Berlin njemački liječnici potvrdili su da je najpoznatiji kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina najvjerojatnije žrtva trovanja, što je izazvalo burne i brojne reakcije političara diljem svijeta.

Međutim, jedan svjetski lider, i to čelnik najveće svjetske sile i formalno vodeće demokracije svijeta, odlučio je prešutjeti ovaj slučaj, ne želeći dodatno uznemiravati autoritarnog ruskog lidera, prema kojem je dosad pokazivao samo iskreno i pomalo naivno divljenje Kada su Trumpa nedavno upitali kako komentira slučaj trovanja Navaljnog, on je odgovorio samo da će to “razmotriti”, ali se nakon toga o tom slučaju više nije oglašavao.

Njegova šutnja govori glasnije od riječi. Američki predsjednik nije osudio taj čin niti je ponudio potporu Navaljnom i njegovoj obitelji. I to ne treba nikoga začuditi. Trump je od prvog dana svog mandata pokazivao iznimnu kreativnost u rušenju demokratskih standarda i baš nikakve simpatije prema demokratskim vrijednostima.

Aktualni američki predsjednik simpatizira diktatore, poput Putina, a prezire demokratske lidere, pogotovo ako dolaze iz europskih savezničkih zemalja, poput njemačke kancelarke Angele Merkel. Ali ovdje opet ne bismo trebali biti naivni i izvlačiti preuranjene zaključke.

Nije problem samo u Trumpu: iako je Njemačka Navaljnom ponudila utočište i liječenje, Berlin sigurno zbog ovog slučaja neće prekinuti suradnju s Moskvom niti će Putinovu režimu nametnuti sankcije. Diljem svijeta demokracije uzmiču pred diktaturama, a Putin može mirno spavati.