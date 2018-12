Srbija i Aleksandar Vučić ne strahuju za 'region', nego mu prijete

Subota 15. prosinca

Kosovo ne smije ručati dok mu Srbija ne dopusti

Aleksandar Vučić i Srbija, koji u UN-u strahuju za "region", ponašaju se prema Kosovu ovako - Kosovo ne smije sjesti za stol i ručati dok mu to Srbija ne dopusti, a to Srbija nikad neće učiniti. Također, Kosovo ne smije ići na počinak u krevet dok mu to Srbija ne dopusti, ne smije ništa proizvoditi, ne smije voditi svoju međunarodnu politiku i sudjelovati na međunarodnim sportskim natjecanjima..., ne smije živjeti bez dopuštenja Srbije. No Kosovo je državni organizam koji kao i svi organizmi ima svoje najrazličitije potrebe, među ostalim i potrebu da se brani te da ima svoju vojsku. Vučić i Srbija niječu Kosovo kao državu, pa će onda nijekati i sve ono što ta država želi imati da bi bila država. Na sličan su način ta prava nijekali i Hrvatskoj a još uvijek to čine Bosni i Hercegovini. Za njih Kosovo postoji kao iluzija nasuprot stvarnosti, iluzija da je Kosovo njihovo koju stvarnost neprestano poriče. Tako će biti tisuću godina, a tako će biti u srbijanskim odnosima i s drugim susjedima, na što moraju računati. To je odavno stvorilo i još više će učvršćivati mentalitet nestvarnih očekivanja i zahtjeva, mentalitet zakinutosti kao biljeg cijelog naroda. S tim biljegom, s tim samokresom za pojasom koji bi Srbija rado potegnula, ali ne smije, ili se možda jednom luđački ohrabri - živi cijeli "region".

Nedjelja 16. prosinca

Prema 'antifašističkom' rasizmu nema otpora

Nakon što je Siniša Hajdaš-Dončić, govoreći o "oslobodilačkoj" ulozi "antifašista" i Tita, o Zlatku Hasanbegoviću rekao da su "poturice uvijek bili veći Turci od samih Turaka", nije bio kažnjen ni u SDP-u ni izvan stranke. Neki lijevi mediji prenijeli su tu izjavu bez komentara, a neki su je prešutjeli. Tako će biti i nakon što je antifašist i titoljub, predsjednik HSS-a Krešo Beljak na Twitteru napisao: "Hasanbegović je, uz Kusturicu, jedan od važnijih izdajnika bošnjačkog naroda. I jedan od važnijih učenika i sljedbenika Luburića i Pavelića, samo je prevelika kukavica da to javno i prizna. Efendija Hasanbegović je obični domaći izdajnik, kriptonacist i lažov". U pristojnim europskim zemljama takve bi izjave značile kraj za političke karijere onih koji su ih izrekli, a uslijedile bi i optužbe iz državnih odvjetništava i sudske presude. U Hrvatskoj pak nema nikakva institucionalnog otpora pema ljevičarskom i "antifašističkom" rasizmu, a i te kako ga ima prema "ispadima" domoljuba. Hrvatska se jest osamostalila i obranila od agresije Titove i Dražine vojske, ali je u institucijama i vlasti ostala premrežena "crvenim" kadrovima.

Ponedjeljak 17. prosinca

Svi su u vodstvu HDZ-a isti Jandroković

Jedan naslov glasi - "Brkić je zapravo isti Jandroković". Trebalo bi ga proširiti jer su svi u vodstvu HDZ-a isti Jandroković. On je imao sreću pa je prije svih njih zaslužio simboličnu ulogu dodvorice. Isti su i Brkić, i Stier, i Kovač, i G. Marić, i Krstičević, i Medved... Istina, neki su se od njih u stajalištima o određenim temama razlikovali od Plenkovića, neke je predsjednik HDZ-a i smijenio sa stranačkih dužnosti, ali nitko mu nije pružio častan otpor, s njim se razišao i svojim ga glasom rušio u Saboru. Ta odanost nije iz uvjerenja, barem onih po kojima su godinama pamćeni u javnosti, nego iz straha od anemičnoga i straha za svoje fotelje, foteljice i štokrle. Zacijelo vide kako je moćan i dugovječan, pogotovo zbog rasula u SDP-u, pa je i to dodatni razlog zbog kojeg se zaustavljaju baš ondje gdje se "heroji" iskazuju. Tako se učvršćuje vlast koja baš ništa nije učinila da Hrvatsku počne izvlačiti iz sramotnog položaja kolonije. Umanjuju se i nade da bismo ubuduće na čelu izvršne vlasti mogli imati nekog djelotvornog i istinskog patriota, a ne "bruxelleske projekte" poput Sanadera i Plenkovića.

>> Pogledajte što je Milijan Brkić izjavio nakon ispitivanja u DORH-u

[video: 27175 / Milijan Brkić u DORH-u]

Utorak 18. prosinca

Utočište za mlade Hrvate - roditelji ili inozemstvo

Vijest jedna do druge - prema podacima Eurostata, mladi su Hrvati rekorderi po životu s roditeljima, a iz Hrvatske su trbuhom za kruhom otkad smo u EU otišle 884 medicinske sestre, mahom mlade. Mladež ima dva utočišta - topli majčin i očev dom i inozemstvo. Nema istraživanja o tome iz kojih je socijalnih sredina iseljavanje najveće i život djece s roditeljima najdulji. No zacijelo je riječ o obiteljima slabijeg materijalnog i društvenog statusa, bez moći, utjecaja i povlastica. Mnogi sinovi i kćeri liječnika također su liječnici, sinovi sudaca postaju suci, povlašteni su sinovi i kćeri političara od državnog vrha do općina, mladi iz svih skupina ukorijenjenih u hijerarhije i umreženih u raspodjelu i razmjenu privilegija. Sin, kći, brat ili sestra nijednog člana Vlade - a uzor je sam Plenković, šampion u zapošljavanju rodbine i kumova - zatim djeca i rodbina doministara, državnih tajnika, saborskih zastupnika, gradskih i općinskih vijećnika, ravnatelja i mnoštva drugih odabranih ne idu u inzemstvo i brzo se skuće i odu od roditelja.

Srijeda 19. prosinca

Podnosi li Medved novi geler zbog Kujundžića?

Andrija Hebrang je Milana Kujundžića proglasio dezerterom koji je krivotvorio svoj ratni put, Kujundžić ga je tužio, a sud je sada nepravomoćno njegovu tužbu odbacio. Zadarski branitelji zahtijevaju da Kujundžić podnese ostavku, najavljuju kaznenu prijavu i od predsjednice, premijera i ministra branitelja traže da se oglase o ministru zdravstva. No ovaj bi se put moglo stati na Kujundžićevu stranu. Jer je nevjerojatno da je Plenković izabrao a Sabor potvrdio za ministra čovjeka koji je, tvrdi Hebrang, lagao o svom ratnom putu - gotovo cijelo vrijeme rata "borio" se u inozemstvu. Istina, Plenković i Kolinda nisu najmjerodavniji suditi o nečijemu ratnom putu, jer žene uglavnom ne idu u rat, a Plenković je "ratovao" tako što je savjesno studirao i utirao put svojoj diplomatskoj karijeri, pa bi bilo neprilično da neratnici istražuju Kujundžićevo ratništvo. No nemoguće je vjerovati da bi ministar branitelja Tomo Medved, dragovoljac i heroj koji je tri puta ranjen i postao ratna legenda, kao kolegu ministra podnosio Kujundžića da je dezerter. Navodno je pakosni Hebrang opravdavao šutnju Tome Medveda, reče kako se pomirio s tim da uz nekoliko gelera u tijelu i uz gelere koji su ga ranili u vlasti - Istanbulska konvencija, Marakeški sporazum itd. - podnese još jedan.

>> Pogledajte videokomentar Ive Puljić-Šego o slučaju Daruvarac

[video: 28407 / ]

Četvrtak 20. prosinca

Za puštanje Daruvarca kriva su državna tijela

"Hvatam" najnovija mišljenja o puštanju na slobodu nasilnika Darka Kovačevića Daruvarca, koje je šokiralo javnost, i sve mi je jasnije da su ipak kriva državna tijela. Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, koji po dužnosti ima razloga štititi institucije, tvrdi da je Općinsko državno odvjetništvo odradilo sve po pravilima jer je to kazneno djelo na temelju činjenica okvalificiralo kao teško ozljeđivanje, a ne pokušaj ubojstva. No jedan od najautoritativnijih hrvatskih odvjetnika Željko Olujić tvrdi da upravo institucija kojoj je Jelenić na čelu, to jest DORH, sve "do zaključenja glavne rasprave može djelo prekvalificirati u pokušaj ubojstva". Olujić napominje kako je "teško razlučiti nanošenje teških tjelesnih ozljeda od pokušaja ubojstva jer... to ovisi o intenzitetu i trajanju napada, ugroženosti napadnute osobe i snazi napadača". A da je DORH drukčije kvalificirao zlodjelo (što još može učiniti) pritvor je mogao trajati do dvije godine i ne bi bilo šokova u javnosti, strahova od nasilnika na slobodi i jednog od najvećih sramoćenja pravosuđa otkad smo samostalna država. Shizofreno je stanje u zemlji kad se i javnost i Kolinda i Plenković zgražaju nad puštanjem na slobodu nasilnika, a Državno ga odvjetništvo opravdava. Zločin na slobodi je zločin nad slobodom.

Petak 21. prosinca

Ocrnjivanje liječnika zbog nečiste savjesti društva

Kao i manje-više svi ljudi u mojim godinama imam iskustva iz ambulanti i bolnica, koja su uglavnom dobra i odudaraju od hajke na liječnike koja se širi na sve strane. Znam da ih ima kojekakvih, kao i u drugim zanimanjima, ali je vrlo nepravedno stvarati potpuno pogrešan opći crni dojam i o liječnicima i o bolnicama. Zamislite stotine kirurga u zemlji koji se spremaju na operacije, često sudbonosne, stotine liječnika koje očekuju osjetljivi pregledi, dijagnoze i određivanja terapije, zamislite što sve neugodno moraju raditi s najrazličitijim bolesnicima, zamislite ih kako svaki dan čitaju da ništa ne valjaju, da su nesposobni i korumpirani! I znate li tko ima najviše koristi od tog sotoniziranja jedne tako važne profesije? Upravo oni u vlasti koji liječnike i medicinske sestre drže na malim plaćama, bolnice u nepodošljivom stanju i taj dragocjeni kadar prisiljavaju na iseljavanje. Mislite da liječnici masovno idu van zato što će tamo biti nagrađena njihova neodgovornost, nesposobnost i podmitljivost!? Uvjeren sam da ocrnjivanje liječnika potiče nečista savjest društva koje ih je ponizilo.

>> Pogledajte kronologiju afere SMS