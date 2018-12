'Dobila sam 107 prijetećih poziva. Daruvarčeva ekipa je luđa od njega, jedino me njih strah'

Lorena Gurlica (18), koju je prije šest mjeseci brutalno pretukao Darko Kovačević Daruvarac, progovorila je o cijelom slučaju u razgovoru za Provjereno Nove TV, u emisiji koja je emitirana jučer navečer.

- Uopće ne izlazim. Izlazila sam prije. Prijateljice su mi dolazile doma i izvlačile van samo da nisam u kući. Nisam imala volju, ali one su me stalno gurale samo da ne budem doma, da se ne zatvaram. Smeta mi tako što kad izađem negdje svi ljudi gledaju mene i svatko me prepozna i uvijek mi ljudi prilaze i pitaju jesam li to ja - rekla je djevojka.

- Nije me strah ovako sad njega jer sigurna sam sad dok imam zaštitu i ljude oko sebe, ali ta njegova ekipa je još luđa od njega. Jedino me njih strah. Za mamu najviše jer je mama sve dala u javnost i mama je toliko toga napravila i ima dokaze protiv svih tih svjedoka što su rekli jedno, a zapravo ima drugo. I kad to sve izađe, ili kasnije, ne znam sada, da oni njoj nešto ne bi napravili - dodala je.

Lorena Gurlica tvrdi da je primala i prijetnje.

- Zvali su me njih troje. Jedna je cura i dvoje su muških. Bilo je tu 107 poziva i preko mobitela i preko fiksnog i isto su me zvali par dana nakon toga. Mislim, ja sam sve njih prijavila. Jedan je bio u pritvoru dva dana zbog prijetnji, a ovi ostali dvoje su dobili neku kaznu - rekla je.

Jedno im je jutro ispred stana ostavljena - bombonijera.

- Pa oni su htjeli utjecati na mene da ja odustanem od Darka. S tim da su stizale poruke da spremim materi sprovod kao što sam spremila ćaći, ako ne povučem optužbu protiv Daruvarca. I oni su to stalno utjecali, pisali poruke, preko lažnih profila i na Instagramu su isto tako pisali svašta. Ali ja sam to sve ignorirala. Ovo zadnje uopće nisam ništa prijavljivala jer to sve govori o njima. Ja se ne obazirem na to - kaže Lorena, koja je također progovorila o svom odnosu s Daruvarcem.

- Ja sam tek kasnije čula da se po njemu baš ono baš ružan glas širi po gradu i dalje. Što se toga tiče, on je baš bio poznat po problemima, počevši što bi radio po cesti, divljak. Onda kasnije sam saznala te cure koje je pretukao. To ništa prije nisam znala o njemu, to da se bavi s javnom kućom u Njemačkoj. Da sam to znala prije, ne bi to sigurno, ovo se ne bi ni desilo - rekla je Lorena, koja se osvrnula i na negativne komentare nekih u vezi njihovog odnosa.

- Pa ono što je dosta njih komentiralo je da sam ja bila s njim zbog bijesnih auta, primjerice novca. A što je najgore on nema ništa od toga. Znači, svaki auto ili renta ili posuđuje od tog svog kuma, da ga ne imenujem. Tako da on nije imao ništa ono što su ljudi znali nabrajati, što sam vidjela o njemu ne znam. Dosta njih je to ono komentiralo. Iskreno, to me vrijeđa jer ja nisam takva i niti ću ikada biti - rekla je.

Pogledajte i video s prosvjeda protiv puštanja Darka Kovačevića na slobodu: