Šef mi je zbog finala SP-a platio avionsku kartu da utakmicu gledam kod kuće, u Zagrebu

Danijela Jasprica dugi niz godina živi u Berlinu gdje radi kao producentica dokumentarnih filmova za jedan berlinski studio. Njezini roditelji doselili su se u Berlin krajem šezdesetih, a brat i ona tamo su se i rodili.

– U Berlinu sam se rodila 1977. godine i tamo sam provela djetinjstvo i živjela do završetka osnovne i srednje škole. Potom sam se preselila u Zagreb i upisala fakultet. Uz fakultet pomagala sam u tvrtki svog oca koja se bavila građevinom. U Zagrebu sam ostala trudna, a nakon rodiljskog krenula sam u televizijsku produkciju. Prvo sam radila za jednu njemačku produkcijsku kuću u Zagrebu. Među projektima koje sam radila u Hrvatskoj poznata je televizijska emisija Hrvatska traži zvijezdu, radila sam drugu sezonu. Druga je sezona započela početkom 2010. godine audicijama u Splitu, Osijeku, Opatiji i Zagrebu. Zagrebačka audicija bila je najduža pa je na TV-u prikazana u tri emisije. U drugoj sezoni promijenjena je članica žirija Jelena Radan zbog privatnih obveza. Na njeno je mjesto došla glazbenica Anđa Marić. Osim nje, na mjesto voditelja umjesto Marka Lušića došao je Ivan Šarić – rekla je Danijela i dodala:

– U odnosu na prvu sezonu druga je sezona showa imala puno veći studio za emisije uživo, novu scenografiju i sastav koji prati pjevanje natjecatelja uživo – istaknula je naša sugovornica.

Jako dobro pamti i pobjednicu te sezone.

– Naravno. Pobjednica druge sezone bila je Kim Verson, dok je na drugom mjestu ostao Vilibald Kovač. Tony Cetinski pozvao je nekolicinu kandidata na svoj koncert, jednako kao u sezoni prije. Uz to, organizirana je serija koncerata posebno za kandidate showa u Zagrebu, Rijeci i Osijeku – istaknula je Danijela.

Radila je na i na produkciji još jedne jako popularne emisije u to vrijeme – Večera za 5.

– Nije mi bilo lako biti u Hrvatskoj kao samohrana majka i još s nestalnim radnim odnosom. Na kraju nisam imala izbora pa sam vratila u Berlin gdje sam završila školu za filmskog producenta. Puno sam samostalno radila po cijeloj Njemačkoj i, za razliku od Hrvatske, ovdje sam kao honorarac imala puno bolje osiguranje pa sam, u slučaju da nisam dugo radila na nekom projektu, uvijek mogla računati na državnu pomoć. I baš je to bio glavni razlog mog povratka u inozemstvo – istaknula je Danijela.

Nakon završenog školovanja za filmskog producenta počela je odlaziti na razne festivale i seminare koju su vezani iz filmsku industriju.

– Morala sam odlaziti na takve skupove jer sam htjela puno toga naučiti iz prakse. Jedan od prvih ozbiljnih poslova bila je produkcija reklame za Herbalife, i to za američko tržište. Zanimljivo je da se snimalo u Hrvatskoj, na području Istre – kaže Danijela.

Radila je kao producentica i na jednom našem filmu, prevodila je scenarij za njemačko tržište. Producirala je njemački televizijski film koji se snimao u Crnoj Gori – “Kreuzfahrt ins Glück – Montenegro” s divnom kolegicom, također producenticom Ninom Redžepagić. – Još sam radila na jednom dugometražnom filmu koji se producirao pune četiri godine. Nakon snimanja tog filma preselila sam se u Ameriku.

Tamo je konačno završilo snimanje filma Mother´s and Daughter´s. Dok sam živjela tamo, producirala sam i kratki film “Respire” koji je ove godine na Los Angeles Women’s Film Festivalu osvojio nagradu za najbolju režiju. Radila sam na brojnim projektima u Americi, poput “America´s Got Talent” 2016. godine. Između ostaloga, producirala sam i veliki Netflixov show “Ultimate Beastmaster Season 3” u kojem se natječe devet zemalja, a ja sam bila zadužena za Njemačku. Taj show počinje se prikazivati 31. kolovoza ove godine na Netflixu – rekla je Danijela koja se nije dugo zadržala u Americi te se vratila u Berlin.

– Trenutačno produciram razne njemačke televizijske formate. Riječ je o projektima o raznim istraživanjima o prehrani s jednim vrhunskim poznatim njemačkim kuharom. Uz to trenutačno radim na jednom malom američkom filmu koji želim snimati u Hrvatskoj – istaknula je Danijela.

Kakav je život u Berlinu?

– Više-manje kao i u svakom drugom velikom europskom gradu. Eto, i ovdje su velike vrućine, a hlada nigdje. Na posao obično idem biciklom, kada nije prevrće, jer imati automobil u Berlinu je totalni promašaj. Sve je dobro povezano podzemnom i nadzemnom željeznicom – rekla je Danijela koja je nedavno na jedan dan bila u Hrvatskoj.

– Bilo je to za vrijeme nogometnog SP-a. Pitao me šef bih li željela gledati finale Hrvatska – Francuska kod kuće, u Zagrebu. Rekla sam da bih i on me iznenadio kupivši mi povratnu avionsku kartu i davši mi slobodno. Za mene je to bila jedna zaista lijepa gesta i hvala mu na tome. Posjetila sam neke dobre i drage prijatelje, prošetala se gradom u kojem nije bilo gužve jer je bilo vrijeme godišnjih odmora. No sve je trajalo prekratko i brzo sam se vratila u Berlin – zaključila je Danijela.