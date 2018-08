Gdje su junaci glazbene romantične komedije 40 godina nakon snimanja filma

Čak je četrdeset godina prošlo otkako su T-Birds i Pink Ladies pjevali i plesali na filmskom platnu: glazbena romantična komedija “Briljantin” sa zvijezdama Johnom Travoltom u ulozi srednjoškolskog zavodnika Dannyja Zuka i Olivijom Newton-John u ulozi slatke i nevine Sandy Olsson snimljen je 1978., a nastao je od mjuzikla, prvi put prikazanog 1971. u Chicagu i potom preseljenog na Broadway u New York. Do nedavno je bio jedan od najuspješnijih glazbenih filmova, kako je utvrdio Box Office Mojo: uloženo je šest milijuna dolara, a zaradio je čak 400 milijuna (s trona ga je svrgnuo Disneyev mjuzikl “Ljepotica i zvijer”).

Iako je film dobio naziv “Briljantin” (u originalnu na engleskom “Grease”), cinici bi rekli da je malo toga u životima filmske ekipe bilo – briljantno. Štoviše, aktere filma o pedesetim godinama prošlog stoljeća o srednjoškolcima s klišeom gdje se zločesti dečko zaljubljuje u dobru djevojku, povrijedi je želeći ispasti faca pred ekipom, dobra djevojka pridružuje se ženskoj bandi, postaje frajerica i na kraju sve završava happy endom, u stvarnom životu su obilježili bolesti, smrti uzrokovane karcinomom i AIDS-om i obiteljske tragedije.

Pobjednička formula

No, film je pogodio pobjedničku formulu probudivši u milijunskom gledateljstvu nostalgiju za srednjoškolskim danima i prvim ljubavima, pjesme kao što su “Grease”, “Hopelessly Devoted to You”, “You`re the One That I Want” i “Summer Nights” bile su predodređene da postanu hitovi i našle su se među najslušanijih 10 na Billboardovoj glazbenoj ljestvici, a glumačka ekipa bila je predvođena zvijezdama, tada 23-godišnjim Johnom Travoltom, proslavljenim u filmskom hitu “Groznica subotnje večeri” i 29-godišnjom australskom pjevačicom Olivijom Newton-John.

Štoviše, Travolta je od redatelja Randala Kleisera i producenata izričito tražio da angažiraju Oliviju zbog čistoće i kvalitete njezina glasa: odlučan da je uvjeri da prihvati ulogu, posjetio ju je u njezinoj kući, gdje je ostao vrlo impresioniran time što ima bazen. Pjevačica se isprve opirala audiciji, misleći da je prestara za ulogu Sandy i da je njezin australski naglasak prejak, no producenti su i za to imali rješenje: napravili su probno snimanje na kojem je Olivia izgledala fantastično na velikom platnu, a promijenili su originalno prezime Dumbrowski u Olsson, tako da je Sandy mogla biti učenica na razmjeni pristigla iz Australije. Originalna radnja smještena je u srednju školu Rydell u Los Angelesu, no zapravo je miks više škola: fasada je iz Venicea, interijer je iz Huntington Parka, a sportski tereni iz John Marshalla. Među zanimljivostima o filmu je i ta da je Elvisu Presleyu ponuđena uloga Teen Angela, tinejdžerskog idola koji pjeva na maturalnoj zabavi, a kada ju je odbio, dobio ju je Frankie Avalon. Tijekom snimanja filmska ekipa je prožvakala oko 100.000 žvakaćih guma, sin predsjednika Geralda Forda – Steven bio je prenervozan i zaboravljao tekst (na njegovo mjesto lažnog Sandyna dečka uskočio je glumac Lorenzo Lamas), a završna scena u pjesmi “You`re the One That I Want” snimljena je za jedan dan u pravom lunaparku, koji je samo jedan dan gostovao u Los Angelesu. U toj sceni Olivia nosi pripijene crne hlače, koje su doista njezino vlasništvo, no kako je puknuo patentni zatvarač, bile su joj doslovno zašivene uz tijelo.

Premda je u prva dva dana prikazivanja “Briljantin” povratio uloženu investiciju od šest milijuna dolara, kritika nije mirovala. Među najoštrijima bila je ona Vincenta Canbyja iz New York Timesa, koji je ironično napisao “da su glumci dovoljno stari da budu sami sebi roditeljima”. Naime, u doba snimanja Travolta je bio najmlađi s 23 godine, no Stockard Channing u ulozi Betty Rizzo, predvodnice ženske bande Pink Ladies (Ružičaste djevojke) imala je čak 33 godine. Diskutabilna je i njezina trudnoća nakon vruće noći s Kenickiejem na zadnjem sjedištu automobila: prvo su je producenti htjeli izbaciti da ne bude loš primjer za mlade, no na kraju su je ipak zadržali. To je potaknulo debate o promiskuitetnosti mladih, što je preraslo u rasprave da je film s jedne strane seksističko-šovinistički zbog mačizma muškaraca, a s druge strane se spočitavalo da su žene preslobodne i preemancipirane i da je “Briljantin” vrlo feministički obojen. Oglasile su se i manjine spočitavajući da nema rasne različitosti jer je sva ekipa sastavljena od bijelaca. Djelomično su zadovoljni bili jedino tradicionalisti (čitaj konzervativci) hvaleći što je u priči dominantan muški bijelac i što se dečki mogu nesmetano i bez posljedica zabavljati, s jedinom zamjerkom da žene moraju znati gdje im je mjesto – a to je kod kuće. I nekima su zasmetale cigarete, i kod dečki i kod cura.

Olivia dobila 4 Grammyja

I tu možemo krenuti s nizom tragedija koje su pratile ekipu “Briljantina”. Među prvima još tijekom snimanja bila je ona s glumicom Annette Charles, poznatom kao seksepilna Latina Cha Cha, koja je završila na hitnoj operaciji zbog izvanmaterične trudnoće. Cha Cha, koja je ukrala Danyja od Sandy na plesnom podiju, godinama je radila kao profesorica govora, a iako nikada nije zapalila cigaretu, umrla je sa 63 godine od karcinoma pluća. Pisac i scenarist Bronte Woodard umro je vrlo mlad, s tek 39 godina, dvije godine nakon sto je film osvojio gledatelje cijelog svijeta. Preminuo je od posljedica AIDS-a, a osim po pisanju scenarija za “Briljantin”, ostat će zapamćen i po hitu “Can`t Stop The Music” grupe Village People. I tekstopisac Warren Casey, koji je osvojio nominaciju za Tonyja za stihove pjesme “Grease” preminuo je od komplikacija uzrokovanih AIDS-om. I glumac Dennis Stewart, poznat kao “Lice s kraterima” zbog tena oštećenog aknama, koji je u filmu Dannyjev rival, bolovao je od HIV-a i preminuo je s 46 godina. Jeff Conaway koji je glumio Kenickieja, najboljeg prijatelja Dannyja Zuka, preminuo je nakon dugogodišnje borbe s ovisnošću o drogama i alkoholu sa 60 godina od upale pluća i tumora na mozgu. Conaway je nedugo nakon snimanja počeo izlaziti i potom se oženio Ronom Newton-John, starijom sestrom pjevačice i glumice Olivije, no razveli su se nakon pet godina braka. No, tu ne prestaje lanac tužnih događaja, povezan s Olivijom Newton-John: njezina spomenuta i voljena sestra preminula je u dobi od 60 godina od tumora na mozgu. Sestrina smrt ju je dotukla, pogotovo što i je sama glumica preživjela – i još uvijek vodi bitku – sa zloćudnom bolešću. Naime, Olivia Newton-John, koja u karijeri ima osvojena četiri Grammyja, pet prvih mjesta na Billboardavoj glazbenoj ljestvici i više od 100 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, na pragu 70. rođendana (26. rujna) ponovo se bori s karcinomom dojke, koji je metastazirao na donji dio kralježnice. Bolest joj je dijagnosticirana još 1992., tek dva tjedna nakon što joj je otac preminuo od karcinoma, a glumica se tada podvrgnula parcijalnoj mazektomiji i sve je upućivalo na to da se izliječila. Taj period života bio joj je težak i na ljubavnom planu: nakon jedanaest godina braka razvela se od glumca i plesača Matta Lattanzija, s kojim je dobila kćer Chloe Rose, rođenu 1986.

I njezina druga velika ljubav završila je tragično: na ljeto 2005. njezin dugogodišnji partner, kamerman Patrick McDermott, misteriozno je nestao nakon noćnog ribolova u Kaliforniji. Kružile su glasine da je lažirao vlastitu smrt da bi izbjegao plaćanje alimentacije bivšoj supruzi, glumici Yvette Nipar i vraćanje dugova kamatarima, a nakon višegodišnje istrage Obalna straža Sjedinjenih Američkih Država proglasila ga je “nestalim na moru”. Slučaj je ponovo otvorio privatni detektiv koji je 2010. tvrdio da je pronašao McDermotta živog i zdravog u Meksiku pod njegovim pravim imenom Pat Kim. Na meti tabloida pjevačica i glumica ponovo se našla 2007. kada je priznala da se njezina kći jedinica oporavlja od anoreksije, a godinu poslije tajno se vjenčala s Johnom Easterlingom, na intimnoj duhovnoj ceremoniji Inka u Peruu i na Floridi, o čemu su prijatelje obavijestili na roštilju koji su organizirali u povodu Dana državnosti.

Travoltin gubitak sina

Najbliže osobe iz kruga Olivije Newton-John nadaju se da će ona smoći snage i ponovo izaći kao pobjednica u borbi sa zloćudnom bolesti: osnovala je i zakladu pod svojim imenom i strastveno podržava sve humanitarne akcije povezane s karcinomom dojke.

S tom se bolešću susreo i 64-godišnji John Travolta taman na početku svoje karijere: kada je imao 23 godine i snimao “Briljantin”, od karcinoma dojke preminula je njegova tadašnja djevojka, 18 godina starija glumica Diana Hyland. Druga najveća tragedija u Travoltinu životu je gubitak sina: prije pet godina njegov 16-godišnji sin Jett pronađen je mrtav u kadi u kući na Bahamima. Travolta i supruga Kelly Preston, s kojom se vjenčao 1991., i imaju još dvoje djece: 18-godišnju Ellu Bleu i osmogodišnjeg Benjamina, bili su shrvani gubitkom djeteta, a poslije je utvrđeno da se Jett, koji je bolovao od autizma i čestih epileptičnih napadaja, ugušio u kadi od posljedica jednog od njih. O zvijezdi filmova “Pakleni šund”, “Gle tko govori”, “Operacije Swordfish” i mjuzikla “Lak za kosu”, fanatičnom sljedbeniku nauka Scijentološke crkve i strastvenom pilotu, nagađa se da je homoseksualac: 2012. ga je za seksualno uznemiravanje optužio privatni maser, a 2014. njegov ga je bivši pilot (Travolta posjeduje četiri aviona) Douglas Gotterba optužio da su šest godina bili ljubavnici. No, te optužbe nisu nimalo umanjile njegovu popularnost: 2016. osvojio je svoj prvi Emmy za produkciju serijala “Američka kriminalistička priča”, za ulogu odvjetnika Roberta Shapira zaradio je i nominacije za Emmy i Zlatni Globus, a pohvaljena je i njegova uloga mafijaškog bossa Johna Gottija u istoimenoj drami “Gotti”.

S Olivijom Newton-John, s kojom je tijekom četiri desetljeća ostao bliski prijatelj, poslovno se ujedinio tek dvaput: 1983. kada su snimili romantičnu komediju “Two of a Kind” i 2012. na snimanju božićnog albuma “This Christmas”, a nadamo se da će se njihovi putovi, barem na filmskom platnu, poklopiti još jednom.

