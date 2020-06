Profiteri, tko je odgovoran za turistički i sportski debakl u Zadru?

Ponijelo nas je, razbahatili smo se, podlegli uvjerenju da smo antivirusni prvaci svijeta. I, balansirajući između autoritarne policijske države i liberalne pravne države oslobođene od stožera u najgorem mogućem trenutku dogodilo nam se da smo sportsko-turistički spektakl u Zadru pretvorili u debakl.

Naravno da nam nije kriv Georgij Dimitrov, iako jest najveća njegova i odgovornost organizatora jer su mogli i morali znati kakav je potencijal za zarazu s obzirom na to da je prethodno putovao na relaciji Srbija, SAD, Bugarska, ali unatoč tomu ignorirali su epidemiološke mjere. I u pravu je Davor Božinović kad ispred Nacionalnog stožera tumači kako su za Zadar krivi svi oni koji se nisu pridržavali epidemioloških mjera, što uključuje i sve one roditelje, političare, znane i neznane koji su se rukovali, grlili, nedistancirano družili. Naravno da su svi htjeli sve najbolje, ali umjesto promocije tenisa, turizma, Zadra i Dalmacije u “novom normalnom” u 110 zemalja svijeta, na žalost, dobili smo svjetsku promociju hrvatske nonšalancije spram pravila.

Dobili smo što smo tražili. Kad je Zoran Milanović unatoč novim brojkama zaraženih neki dan podržao ublažavanje i ukidanje rigoroznih mjera, govorio je u ime svih nas, a osobito onih koji su rogoborili zbog bilo kakvih mjera i postojanja Stožera. Naravno, sad će se opet javiti svi oni sakupljači lopti na političkom terenu, koji će se kao pandemijski profiteri besramno upustiti u prikupljanje izbornih bodova iako su i sami dali ogroman doprinos opuštanju. Jer, zapravo se sve vrijeme o tomu radi, tko će više profitirati na virusu pri čemu birači imaju navodno slatku brigu, birati između onih koji bi željeli profitirati jer su nešto učinili, i onih koji tvrde da bi učinili više i bolje.

Stoga je odnos politike i epidemiologa trenutno u najosjetljivijem razdoblju, ali istodobno i jedni i drugi trebali bi biti svjesni da su izrazito ovisno o vlastitoj vjerodostojnosti i percepciji javnosti pa bi se osobito epidemiolozi trebali držati profesionalnih standarda, jer bilo kakvo podilaženje struke politici moglo bi trajno narušiti povjerenje koje je u ovoj krizi od presudna značaja.

Birači su sada u tretmanu sudionika teniske zabave u Zadru, uključujući stranih gostiju ali i domaćih sportskih i političkih zvijezda, dobili priliku testirati epidemiološke kriterije postupanja i ravnopravnost kod testiranja, samoizolacije... Naravno, to što je netko zaražen ne mora ništa govoriti o njegovoj nonšalanciji jer ne zaboravimo virus se može dogoditi i onima koji ga se pokušavaju čuvati kako radi sebe tako i radi drugih.

Na koncu, diljem Europe najviše je žrtava uzeo među onima koji su bili nepokretni ili slabo pokretni u staračkim domovima. Ali, to ne znači da nisu odgovorni oni koji možda i asimptomatski šire virus a da pri tomu ne čine ništa kako bi to spriječili radi vlastite komocije ili stava “lako ćemo” i “nije to baš tako”, odnosno koji su oko sebe širili atmosferu gotovo pa ismijavanja onih koji se pridržavaju preporučenih mjera, odnosno koji poput tenisača i organizatora u Zadru nisu pokazali ni minimum društvene odgovornosti. Malo će značiti Dimitrova isprika malim onkološkim i drugim teškim bolesnicima u zadarskoj županiji koji zbog događanja na Višnjiku do daljnjega neće moći vidjeti svoje najmilije, ili starima i njihovima bližnjima koji se možda neće moći ni posljednji put vidjeti .

U Zadru, ali očito ne samo tamo, demonstrirano je hrvatsko zajedništvo u kršenju pravila. Dok smo ih se držali bila je to, kako neki dan reče predsjednik države Zoran Milanović “reakcija straha, reakcija na nepoznato, novo, prijeteće” i onda smo uz svesrdnu pomoć politike shvatili koliko je to zapravo opasno ili bolje reći “bezopasno”. Ne odnosi se to samo na vladajuće, već na sve bez izuzetka, uključujući i medije koji su uglavnom nekritički promatrali rukovanja, grljenja, ljubljenja, nedistancirana druženja kandidata svih političkih opcija sa simpatizerima. Baš nikoga više se nije moglo vidjeti s maskom u zatvorenom prostoru, a i preporučeni razmak sve manje je održavan.

Ako je i ostalo dezinfekcijskih sredstava u ponudi na javnim i radnim mjestima tek rijetki su ih koristili. Na masovnom okupljanju na zadarskom Višnjiku prekršeno je i jedno od elementarnih epidemioloških pravila o zabrani masovnih okupljanja, a o organizacijskim propustima s obzirom na epidemiološke preporuke dan prije nego je Grigor Dimitrov u Monacu otkrio da je zaražen, pisao je Zadarski list dajući organizatorima palac dolje. I nazočnost političara u Zadru dala je legitimitet svemu što se tamo događalo. Ali, valja priznati, nije se opustila samo vlast, političari, mediji, riječ je bila o kolektivnom opuštanju.

