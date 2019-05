Posjet Merkel politički je trijumf Plenkovića

Iako su Ivo Sanader i Jadranka Kosor iskusili sličnu podršku, posjet najmoćnije svjetske političarke njemačke kancelarke Angele Merkel i podrška eurokampanji HDZ-a politički je trijumf Andreja Plenkovića. Premda se to poklapa s europskom turnejom glavnog kandidata EPP-a za predsjednika Europske komisije Manfreda Webera, Zagreb je jedini predizborni skup EPP-a izvan Njemačke na kojem sudjeluje kancelarka Merkel, u najavama posjeta isticali su i svjetski mediji, što je potaklo interes i znatiželjna propitivanja “zašto”.

To je prvi posjet Angele Merkel nakon 2011. i krize u odnosima dviju zemalja koje je izazvala Vlada Zorana Milanovića uoči ulaska RH u EU nerazumnim protivljenjem izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača zbog udbaške likvidacije Stjepana Đurekovića. Njemački mediji čude se zašto će Merkel biti nazočna jedino još na središnjem skupu EPP-a u Münchenu, a ni na jednom drugom skupu čak ni u Njemačkoj. Radiopostaja Deurslandfunk taj posjet, uz citiranje stavova povjesničara Hrvoja Klasića i pučke pravobraniteljice Lore Vidović, stavlja u kontekst jačanja revizionizma pa postavlja pitanje što je Merkel to trebalo.

Podrška koju je unatoč domaćim kritikama Plenković za svoju politiku dobio od Merkel znači i da je definitivno proveden njegov projekt “centriranja” HDZ-ova konzervatizma, odnosno odbacivanja bilo kakvog ekstremizma. Sve se to poklapa s nagađanjima Financial Timesa kako je Plenković jedan od kandidata za neke od čelnih pozicija u EU, osobito u slučaju Weberova neuspjeha ili odbacivanja izbora vodećih kandidata. Plenković je u intervjuu za Politico na to rekao: “Moj posao je na poziciji hrvatskog premijera.” Unatoč tomu i Reuters ga je prekjučer uvrstio među 20 imena europskih političara u tekstu: “Tko je tko u velikom lovu na europske poslove.” Plenković očito živi svoj europski san. Je li to i san birača, znat ćemo nakon 26. svibnja.

