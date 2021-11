Umjesto potrage za odgovorima pronašli smo izgovor - krivi su necijepljeni

Nalazimo se usred četvrtog vala epidemije korone. Svima je jasno kako se radi o ozbiljnoj bolesti, koja svakodnevno odnosi pun autobus ljudi. I svi imamo isti cilj - pomoći najugroženijima i okončati ovu agoniju. Ali, unatoč tom zajedničkom cilju, čini se da kao društvo nikad nismo bili podjeljeniji.

Umjesto da skupimo glave u potrazi za odgovorima, odlučili smo se za najlakši put, pronašli smo izgovor - krivi su necijepljeni. Njih se proziva preko medija, naziva pogrdnim imenima, šikanira i ucjenjuje, nameće im se krivnja za smrt drugih ljudi, ograničava pristup državnim institucijama, prijeti se gubitkom posla i egzistencije.

Pred očima nam se društvo pretvara u hobsovsku džunglu, a ljudi u vukove. Kao politički konzervativac, protiv sam revolucija i prelamanja stvari preko koljena, jer znam kako to ne donosi ništa dobro. Vjerujem samo u snagu argumenata i slobodu iznošenja mišljenja. Naučen sam kako nema glupih pitanja, već samo glupih odgovora.

Stoga Vam, kao osobi na najodogovornijoj političkoj funkciju u državi, želim postaviti nekoliko pitanja.

Zagovarate li i Vi tezu kako su necijepljeni glavni uzrok širenja zaraze? Na čemu temeljite takav stav? Znate li da on ne prolazi test činjenica i znanosti? Jeste li upoznati sa znanstvenim istraživanjima, poput onih iz Lanceta ili studije s Oxforda, koja pokazuju kako cijepljeni jednako mogu biti zaraženi i zaraziti druge?

Postavlja se pitanje tko je odgovoran za proboj zaraze u bolnice i to što teško bolesni i stari umiru, dok vi uvjeravate ljude kako cijepljeni ne mogu prenositi zarazu? Tko je za to odgovoran, ako vas se već mjesec dana upozorava da se cijepljene mora testirati, a ne da se skriva proboj u sve bolnice i za to okrivljuje necijepljene?

Zdravstvene radnike se uvjeravalo kako se moraju cijepiti kako ih se ne bi tužilo ako netko u bolnici umre. A koga će sada tužiti onaj čiji je član obitelji po prijemu u bolnicu testiran, tamo operiran, a potom je na intenzivnoj zaražen i umro? Tko je mogao unijeti zarazu na intenzivnu? Nije, valjda, cijepljeno osoblje koje ne testiramo?

Zašto se zanemaruju dokazane znanstvene činjenice kako i cijepljeni prenose zarazu? Zašto se inzistira na Covid potvrdama kao rješenju problema, ako vidimo kako one ne pomažu, već, naprotiv, predstavljaju ozbiljan generator širenja zaraze? Ne košta li nas ignoriranje tih znanstvenih činjenica upravo najviše života?

A onda gledamo stravične snimke iz splitske bolnice, gdje se tvrdi kako netko negira stvarnost. Nitko ne negira kako bolest postoji i kako je opasna, nego naprotiv, tvrdi kako ti ljudi koji rade s teško oboljelima, iako su cijepljeni, a nisu testirani, ugrožavaju tog bolesnika. A naročito kad vidimo kako se oko njega okupi desetak osoba.

Kako se može necijepljene okrivljavati za povišenu smrtnost, dok s druge strane godinu dana ne testiramo cijepljene koji rade sa starim i teško bolesnim? I kako su, onda, covid potvrde korisne, ako su to omogućile? Na koga je mislio Vaš ministar kad spominje neke koji su, navodno, izabrali geslo “Misli na sebe, zarazi druge” - na cijepljene ili necijepljene?

Do sada se tvrdilo kako su necijepljeni ti koji prenose zarazu, kako bi ih se uvjerilo da se moraju cijepiti kako bismo zaštitili starije. Starijima je rečeno kako će se nakon cijepljenja moći vratiti normalnom životu. Oni su povjerovali, cijepili se i opustili, a onda se i zarazili. Što je s onima koji zato nisu više među nama?

Sada znamo kako zarazu prenose jednako cijepljeni kao i necijepljeni - osim ako i ovi iz Lanceta i s Oxforda nisu neki “ravnozemljaši - ali se i dalje inzistira na priči kako necijepljeni više prenose. Čemu ta obmana i traženje žrtvenog jarca? Kako necijepljeni mogu biti krivi za podbačaj cjepiva? Kakvo je to cjepivo nakon kojeg se možeš zaraziti i zaraziti druge?

Kako se može osjećati medicinska sestra, koju je struka uvjerila kako je nakon cijepljenja skroz sigurna po život svojih pacijenata i kako ih može ugroziti samo netko tko nije cijepljen, sad kad je saznala kako je vijek trajanja cjepivu oslabio nakon pola godine, a ona i dalje radi s teško oboljelima, uvjerena kako se žrtvuje i radi za dobro, a netko ju je doveo u poziciju da se mora pitati - jesam li ja odgovorna?

Jeste li svjesni da će najveći otpor mjerama rasti upravo među cijepljenima, koje se obmanulo obećanjem kako je to cijena za povratak u normalu? Mislite li da će oni tako lako pristati na docjepljivanja, naročito ako su imali ozbiljne nuspojave? Hoće li se i njih vrijeđati kako bi ih se nagovorilo na treću dozu? Prihvaćate li Vi sugestije od ljudi koji Vas vrijeđaju?

Sve su to pitanja na koja nam nitko ne nudi jasne odgovore, nego se svađa s ekstremistima i polemizira s izmišljenim sugovornicima. Kažete kako je cijepljenje dobrovoljno, a ljude se onda ucjenjuje kako bi se cijepili. Tko će snositi odgovornost za moguće posljedice cijepljenja? Ako to nije proizvođač, je li to država? Je li to razlog zbog kojeg ne uvodite obavezno cijepljenje?

Na kraju, ali ne i najmanje bitno, znate li da je nabavna cijena testova ispod jednog eura, a da se testira za 50, 75 i 108 kn? Možete li potvrditi kako se nitko od prijatelja, kumova i rodbine članova Vlade i Stožera nije okoristio u ovoj pandemiji? To vas pitam zato što je u vrijeme gospodina Sanadera vrijedila parola “HDZ - zna se”, pa da ne dobijemo sada geslo - “nisam znao”.