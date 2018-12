Ne bježim od odgovornosti. Nakon izbora za parlament EU položit ću račune stranci

Davor Bernardić preživio je više pokušaja rušenja s čela SDP-a u zadnjih godinu dana. I male su šanse da se rušenje neće ponoviti. On sam odstupiti ne želi unatoč svim kritikama, a u intervjuu otkriva u kojem je jedino slučaju spreman otići s čela stranke, ima li podršku vodstva i Glavnog odbora, ali i što misli o Zoranu Milanoviću kao mogućem kandidatu za predsjednika države.

Osmero zastupnika SDP-a napustilo je stranku od početka mandata. Tko je idući ili mislite da je Ana Komparić Devčić bila zadnja?

Ja to ne mogu znati. Svima koji će možda otići poručujem da gotovo sigurno neće biti u idućem sastavu parlamenta zato što su izdali građane, svoje birače.

Nagađa se da će idući otići Marta Luc Polanc i Boris Lalovac. Oni to demantiraju. Vjerujete li im, jeste razgovarali s njima?

U Borisa Lalovca imam puno povjerenje. On i Marta Luc Polanc to su javno demantirali. On je potpredsjednik stranke, jedan od naših najpopularnijih zastupnika i bivši ministar koji je imao hrabrosti ustati u borbu protiv nepravde koju su provodile banke u Hrvatskoj kroz ekstraprofite. Lalovac je jedan od onih ljudi na koje SDP i ja najozbiljnije računamo.

Troje zastupnika otišlo je k Milanu Bandiću. Zašto baš Bandić?

Milan Bandić odrađuje prljavi posao za Plenkovića koji mu tu uslugu vraća. Očito je da je zagrebački proračun presušio pa će Bandić svoje usluge kupovanja mandata i zastupnika naplatiti od Plenkovića iz državnog proračuna. Vidimo to već na primjeru besplatnih udžbenika čime Bandić pokušava prebaciti njihovo financiranje s grada na državu. Vjerojatno će takvih projekata biti još. Bandić i Plenković jedan drugome drže ljestve, a sve s jasnim potpisom političke korupcije zbog koje ljudi s gađenjem gledaju na politiku. Što se tiče prelazaka u Bandićev klub, svi vide da je tu riječ o političkoj korupciji. Jedno je biti nezadovoljan ili otići iz SDP-a ili bilo koje druge stranke, a drugo je podržati Vladu HDZ-a i potpuno promijeniti svoje političko uvjerenje, podržati one koji nisu bili u stanju maknuti ploču na spomeniku s natpisom „za dom spremni", koji su uklonili Trg maršala Tita, koji su protiv toga da istospolni parovi imaju pravo biti udomitelji, koji odobravaju povremenu upotrebu ustaškog pozdrava...

Gdje su dokazi da je riječ o političkoj korupciji?

Možda je najbolji odgovor na to pitanje dao Ivan Vrdoljak, njihov zajednički koalicijski partner. On je zbog toga u cijelu priču pozvao DORH. Isto tako ni građane ne možete prevariti. Oni to sve vide i osjećaju tu nepravdu. Ne samo na prelaske nego na cijelu politiku i način na koji se Andrej Plenković pokušava održati na vlasti. Pa pogledajte na što sliči ta neprincipijelna koalicija u kojoj sjedi Milorad Pupovac, zastupnik Srba, zajedno s Branimirom Glavašem koji je bio osuđen za ratni zločin i Stevom Culejom čiji su stavovi kao ekstremnog desničara više nego poznati. Ta ista Vlada odbija naš prijedlog interpelacije o pozdravu „za dom spremni". Stoga je u najmanju ruku čudno da tu istu Vladu podržavaju predstavnici Srba i Roma. I na kraju Sabor nikada nije manje odražavao volju građana nego sada. Čak 28 zastupnika napustilo je svoje političke ideje i stranke.

I u isto vrijeme ankete kažu da im to ništa ne šteti?

Svjedoci smo velikog broja istraživanja koja imaju bitno različite rezultate.

Vi i dalje tvrdite da su ankete namještene?

Pa to sve skupa postaje nevjerodostojno. No, bez obzira na sve, ja i dalje tvrdim da su najbolje istraživanja izbori i zato pozivam vladajuće, ako su toliko jaki kao što kažu, kako to usput rečeno tvrdi njihova agencija od koje Vlada naručuje i plaća istraživanja, za što imamo i dokaz, da ne kupuju mandate po Saboru, nego neka raspišu izbore zbog neodržive i katastrofalne situacije u zemlji i nezabilježene političke trgovine u Saboru.

Brzo ćete na izbore, u svibnju su oni za EU parlament. Zadali ste si cilj, osvajanje 203 tisuće glasova, odnosno tri mandata. Što ako cilj ne ostvarite?

Ja kao predsjednik stranke poštujem Statut i pravila te ću nakon europskih izbora, bude li potrebe, sukladno Statutu i rezultatima, položiti račune stranci. Ne bježim od odgovornosti.

Znači, spremni ste i otići ako rezultat bude loš?

Kao što sam već rekao, ne bježim od odgovornosti za rezultat na EU izborima, ali sam isto tako optimist i siguran sam da ćemo ostvariti dobar rezultat. Na listi će biti najjači ljudi SDP-a. Računam na sadašnje europarlamentarce, ali i na mnoge viđenje SDP-ovce koji su zastupnici u Saboru. Naš je cilj zastupati interese Hrvatske u Bruxellesu, a ne biti sluga Bruxellesa u Hrvatskoj, kako to danas rade europarlamentarci iz redova HDZ-a. Voditelj naše programske skupine Tonino Picula radi na tezama izbornog programa koji ćemo pisati zajedno s članicama i članovima tijekom obilaska Hrvatske. Mogu kazati da ćemo i dalje inzistirati na smanjivanju nejednakosti u Hrvatskoj, što je i europska socijaldemokratska agenda, i to kroz povećanje plaća jer bez toga nema ni ostanka ljudi u Hrvatskoj.

Naš je plan povećanje plaća kroz povećanje osobnog odbitka s 3800 na 5000 kuna jer bi se time trenutačno sve plaće u Hrvatskoj povećale između 330 i 500 kuna, a pogotovo najmanje plaće. Nećemo odustati ni od toga da minimalna plaća bude 4000 kuna neto. Kad ostanemo bez još 100 tisuća ljudi, a sve statistike idu tome u prilog, u Hrvatskoj jednostavno nećemo moći pokrenuti gospodarstvo i nećemo moći održati ni zdravstveni ni mirovinski sustav. Inzistirat ćemo i na tome da naši poljoprivrednici imaju jednak status kao i europski. Zbog nerada ove Vlade oni dobivaju 30 posto niže poticaje od europskih kolega i još ih ne dobivaju na vrijeme. Nastavit ćemo inzistirati na jednakoj kvaliteti proizvoda koji dolaze na naše police u Hrvatsku.

Hoćete li vi uopće ostati na čelu SDP-a do EU izbora?

Da.

Učili ste od najboljih. I Milan Bandić preživljava, i to jako uspješno?

Njegov model preživljavanja je kupnja mandata, to je potpuno neprihvatljivo. Nažalost, Zagreb je pod Bandićevim vodstvom postao grad propalih projekata i lažnih obećanja. Da podsjetim, Zagreb nakon više od 10 godina uz sva obećanja još uvijek nema žičaru, ni energetsku obnovu zgrada, ni brojne druge najavljivanje projekte, cijene su karata u javnom prijevozu previsoke, a pojeftinjuju samo pred izbore, kao i cijene parkinga. Ono što je najtragičnije, Zagrepčani plaćaju najskuplje režije i pritom imaju i najveći porez u Hrvatskoj.

Imate li vi uopće potporu Predsjedništva SDP-a?

Moje je mišljenje da i dalje imam podršku Predsjedništva, razgovaramo otvoreno, kritički, argumentirano, razgovaramo upravo onako kako trebamo razgovarati, o stranci u stranci. No to ne znači da ja ili itko drugi gubi podršku u Predsjedništvu.

Jesu li Zlatko Komadina i Rajko Ostojić tražili od vas da podnesete ostavku?

Nisam to tako shvatio ni doživio. Ali privatne razgovore u četiri oka ne prepričavam. Mi možemo o različitim stvarima imati različito mišljenje, ali na kraju dana - mi smo demokratska stranka.

Imaju li Zlatko Komadina i Rajko Ostojić vaše povjerenje?

Moje povjerenje imaju svi oni koji žele raditi za dobrobit SDP-a. A moj odnos sa Zlatkom Komadinom je dobar, partnerski i prijateljski. Zlatko Komadina uvijek je na pravoj strani, na strani SDP-a. Ima moje povjerenje.

Kažu neki članovi vodstva da ste vi predsjednik na papiru?

Na koje članove mislite? Siguran sam da oni imaju svoje ime i prezime. Ako mislite pak na funkcioniranje Predsjedništva, da ono dođe u situaciju da zbog nekog razloga ne može biti funkcionalno i donositi odluke, Predsjedništvo bi stavilo mandat na raspolaganje.

Jeste li svjesni kritika da je oporba potpuno devastirana, da je rezultat Amsterdamska koalicija i da vam bježe svi stranački partneri?

To nije točno. Tu tezu pokušava plasirati HDZ. Amsterdamska koalicija je nastala s ciljem osvajanja mandata na euroizborima. Podsjetit ću vas da oni pripadaju liberalnoj europskoj političkoj obitelji, a mi socijaldemokratskoj. U Europskom parlamentu stranke se tako politički dijele. Ono što je SDP pokazao je da oko bitnih pitanja može okupiti cijelu opoziciju. Okupili smo opoziciju na amandmanima koji su usuglašeni sa sindikatima protiv ove nepravedne i štetne tzv. mirovinske reforme. Okupili smo cijelu opoziciju na Istražnom povjerenstvu za Agrokor i Istražnom povjerenstvu za zloporabu sigurnosnog sustava. Kad se radi o važnim stvarima za Hrvatsku, opozicija je složna.

I što se dogodilo?

To je pitanje za Državno odvjetništvo. Ali, ponavljam, građani to sve vide, osjećaju nepravdu, znaju da se dogodila jedna od najvećih korupcijskih afera, a to je afera Borg, da su savjetnici izvukli nekoliko stotina milijuna kuna i da su u to direktno upleteni i Plenković i Zdravko Marić. Ljudi znaju i da se dogodila afera SMS u koju je upleten vrh HDZ-a. Očito je da se HDZ služi obavještajnim podzemljem i ta praksa nije iskorijenjena nakon mračnog perioda devedesetih. Vide i aferu s elitnom prostitucijom kao što vide da je u brodogradilištu Uljanik novac jednostavno nestao, da radnici ne dobivaju svoje plaće i da netko ima plan da se radnike pošalje na cestu, a da se zemljište prenamijeni u hotel i marinu.

Građani vide da DORH po tom pitanju ništa ne poduzima. Uz to i situacija u vezi s Inom nameće mnoga pitanja. Nedavno smo svjedočili sastanku Orbána i Plenkovića. Ako je cijena odustajanja od dijela arbitraže Hernádijeva sloboda, najstrože osuđujemo takav dogovor. Ako je pak riječ o dogovoru o zatvaranju sisačke rafinerije, također osuđujemo, jer se po tko zna koji put ne misli na radnike i njihove obitelji. Bilo bi tragično da je riječ o tajnom dogovoru u kojem će, kao i u slučaju Uljanik, radnici završiti na cesti. U konačnici, vidjet ćemo, s obzirom na nove okolnosti, na koji način će Plenković ostvariti dano obećanje o povratku Ine u hrvatske ruke od prije dvije godine.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Oporba ni na čemu od toga nije profitirala?

To vi mislite. To je teza koju guraju HDZ i vladajući. I najbolji odgovor na tu tezu njihov je strah od prijevremenih parlamentarnih izbora zbog čega kupuju mandate. Jasno je da se Plenković boji izbora jer mu je koalicijski potencijal ravan nuli.

Zašto bi kada ih spašavaju SDP-ovci koji svi za odlaske krive upravo vas?

O njima su sve rekli njihovi dojučerašnji kolege iz Kluba zastupnika SDP-a: "Gadljivo do bola."

I u zagrebačkoj Gradskoj skupštini dvoje SDP-ovaca otišlo je Bandiću. Te ste ljude vi stavili na listu?

Ja listu za Gradsku skupštinu nisam slagao. Saša Molan bio je v.d. predsjednika zagrebačke organizacije i on je predlagao listu Gradskom odboru koji ju je izglasao. Ali imam odgovornost za Zagreb i od te odgovornosti ne bježim.

Stvarno tvrdite da niste znali kako će izgledati lista u Zagrebu i da je niste amenovali. Pa vi ste bili i šef zagrebačke organizacije i šef nacionalnog SDP-a paralelno?

Potpuno povjerenje dao sam rukovodstvu zagrebačke organizacije. Htjeli vi to prihvatiti ili ne. Što se tiče odlazaka sa skupštinske liste, to isto najoštrije osuđujem. Pakiralo mi se u sklopu te priče i da sam odgovoran za ljude na listama drugih stranaka ili, preciznije, za odlazak Ilije Čorića. Možda bih sad bio pretenciozan da kažem kako, dok sam ja bio predsjednik, nije otišao nitko od gradskih zastupnika, ali to ne opravdava čin kolegica i kolega koji su otišli.

Odmah se dalo primijetiti da su na toj listi mnogi koji su na plaći kod Milana Bandića?

To je opomena za budućnost, znak da moramo uvesti neke kriterije i standarde kada je u pitanju sastavljanje lista. Jedan od tih standarda na koje sam ponosan jest to što smo uspjeli izglasati novi Statut stranke po kojemu će se sve funkcije u stranci birati po principu jedan član, jedan glas. A omogućili smo i 50 posto žena na listama za Sabor.

SDP je svojedobno donio i zakon o 40 posto žena na listama pa ga se nije držao?

Gdje god smo mogli, držali smo se te kvote. To je naš Statut, to se mora poštovati. Moj je cilj imati 50 posto žena u izvršnoj vlasti što ćemo i napraviti kad preuzmemo odgovornost za Hrvatsku jer više žena u politici za mene znači bolju politiku. Donijeli smo i novi politički program SDP-a "Za dobro društvo" u kojem smo zacrtali dva smjera. Prvi je borba protiv svakog oblika nejednakosti i širenje prostora solidarnosti i borba protiv svih oblika nepravde i diskriminacije. Na tome aktivno radimo i kad je u pitanju zaštita žena od nasilja koja se po Istanbulskoj konvenciji ne provodi, ali i kad su u pitanju reproduktivna prava žena jer je naš zadatak da omogućimo da žene imaju pravo odlučivati o vlastitom tijelu, a ne da umjesto njih odlučuju različite konzervativne, klerikalne i desne udruge. Zbog toga SDP radi i na svom zakonu o pobačaju i zato smo bili oštro protiv zakona koji onemogućava istospolnim parovima da udome djecu koja trebaju toplinu obiteljskog doma. I dalje ćemo inzistirati na zakonima koji će štititi sve manjine u Hrvatskoj.

Nakon skandaloznog puštanja na slobodu nasilnika iz Zadra, poznatog kao Daruvarac, najavili ste i SDP-ov paket mjera za efikasnije pravosuđe. O čemu se radi?

Radimo na jednom kompletnom akcijskom planu koji za cilj ima povratak povjerenja u pravosuđe. Ne smiju se događati zloporabe procedure i odvjetničke prakse po hrvatskim sudovima niti nasilnici smiju šetati na slobodi. Slučaj iz Zadra još je jedan dokaz da je Istanbulska konvencija, iako je izglasana, samo mrtvo slovo na papiru iako upravo ona u ovakvim slučajevima daje čitav niz instrumenata i mjera, ali one se trebaju implementirati u naše zakonodavstvo kako bi suđenje zlostavljačima bilo brzo i efikasno i kako bi žrtve dobile pravdu. Zanimljivo je da se u HDZ-u te osjetljive društvene teme, oko kojih se oni ne mogu usuglasiti, guraju pod tepih, a rasprava skriva od očiju javnosti. Tako nije bilo samo kod Istanbulske konvencije nego i kod Zakona o udomiteljstvu, ploče s pozdravom "za dom spremni". A sve jer se HDZ boji dijela svojih konzervativnih birača, boji se da će mu uskratiti povjerenje.

Pa zašto se onda dio ljevice divi Plenkoviću?

Ja za tu tezu još nisam čuo. To je vaše subjektivno mišljenje. Ali ako je spas za tu ljevicu to što je pozdrav "za dom spremni" još u javnom prostoru, što je glasovima HDZ-a uklonjen Trg maršala Tita, što se novim Zakonom o udomiteljstvu diskriminiraju istospolni parovi i što je za Plenkovićeva ministra Milana Kujundžića jedan svećenik u bolnici vredniji od dvanaest doktora, onda je to meni potpuno nepojmljivo.

Smatrate li sebe liderom te oporbe?

Ja sam prvenstveno lider SDP-a, a SDP je danas najjača oporbena stranka, a sutra vladajuća.

Jeste vi SDP-ov kandidat za premijera na izborima koje zazivate?

Cilj mi je što jača stranka, što jasnije politike prema građanima i vraćanje vjere u našu državu i povjerenje u sustav. Pogledajte samo ove ogromne redove po Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Građani se raspituju hoće li veću mirovinu imati ako odu u mirovinu do kraja godine ili nakon. Vidite koliku su nepravdu napravili, a sve s ciljem da smanje trošak mirovinskog sustava i naprave novu nepravdu umirovljenicima. SDP i za to ima svoj plan kako vratiti dostojanstvo umirovljenicima, odnosno kako prosječnu mirovinu dignuti za 300 kuna mjesečno. Isto tako ćemo stimulirati i odlazak u mirovinu s punim radnim stažem tako da će ona iznositi 75 posto prosječne plaće. Taj je plan realan, on je održiv financijski, ali i socijalno. HDZ-ova reforma je radi dulje, živi kraće i primaj manje.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sve to lijepo zvuči, ali da bi bilo provedeno, SDP mora doći na vlast. Vama su svi partneri pobjegli u Amsterdamsku koaliciju, uključujući HSS?

S Amsterdamskom koalicijom imamo dobru suradnju, a s HSS-om potpisan sporazum o suradnji na nacionalnoj razini.

I Beljak i vi imate isti problem, ne kontrolirate svoje ljude?

Što se tiče SDP-ovih disidenata koji su podržali HDZ, oni su moje političko nasljeđe, kao što je moje nasljeđe pasivizacija članstva, zapuštenost politika, pasivizacija foruma, slab kapacitet, nedostatak političkih rasprava... Nisam birao trenutak u kojem ću postati predsjednik SDP-a.

Kad već spominjete svog prethodnika Zorana Milanovića, slažete li se s izjavom Zlatka Komadine da Milanović ne može biti SDP-ov kandidat za predsjednika države?

Svatko u stranci ima svoje osobno mišljenje i stav, pa tako i Zlatko Komadina. SDP će imati svog kandidata, a odluku tko će to biti donijet ćemo najkasnije nakon EU izbora. Nemojte me pitati hoće li to biti Milanović. Ako bude više pretendenata, nisam nesklon opciji da se održe i predizbori.

Jeste li s Milanovićem vodili razgovor na tu temu, komunicirate li?

U kontaktu sam s mnogim članovima SDP-a, pa i sa Zoranom. Ali u zadnje vrijeme nismo o tome razgovarali. Odluke u životu, u konačnici, ljudi donose samostalno. I kada ih donesu, iza njih stoje.

Bojite li se Dalije Orešković? Najavila je ulazak u političku arenu, izlazi na EU izbore?

Ne. Zašto i bih? Dalija Orešković je izabrana za šeficu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa s podrškom i SDP-a. Ona je kao predsjednica Povjerenstva proživjela istu sudbinu od ove Vlade kao i Istražno povjerenstvo za Agrokor koje je ugašeno jer je počelo upozoravati na kriminal i korupciju. A istu sudbinu doživio je i Dinko Cvitan koji je uklonjen s mjesta glavnog državnog odvjetnika i koji sada hoda s tri tjelohranitelja. Mislim da je dobro i korektno obavljala posao. Ne bojim se da će uzimati naše birače zato što je SDP predvodnik borbe protiv korupcije i zato što je od početka radio na rušenju predrasuda, smanjivanju nejednakosti u društvu i uklanjanju barijera među ljudima.

