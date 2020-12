Mnogi Amerikanci žrtve sindroma “COVID umora” neće dočekati cjepivo

U SAD-u proživljavamo bizarne trenutke. I pet tjedana nakon predsjedničkih izbora Donald Trump osporava Bidenovu odlučujuću pobjedu, unatoč tome što gubi pravne izazove, njih više od 40 na sudovima diljem zemlje. Još uvijek pritišće republikanske guvernere i državna zakonodavna tijela da ponište rezultate. Sije takav strah među članovima svoje vlastite stranke da je samo 27 od 249 republikanaca u Kongresu bilo voljno javno izjaviti ono što znaju da je istina, a to je da je Biden pobijedio na izborima. Opća pretpostavka je da će republikanski vođe naposljetku priznati Bidena kao novoizabranog predsjednika kada Izborni kolegij službeno proglasi rezultate 14. prosinca, ali to ćemo tek vidjeti. Ne samo da je pandemija koronavirusa dosegla dosad neviđene razmjere diljem SAD-a, već se očekuje pogoršanje.

Prema riječima direktora Centra za kontrolu bolesti u Atlanti, sljedeća tri mjeseca bit će “među najtežima u povijesti javnog zdravstva ove nacije”. Prošlog tjedna u pet dana, više od milijun Amerikanaca zaraženo je koronavirusom. U jednom danu, 4. prosinca, zabilježeno je gotovo 230.000 novozaraženih i 2500 umrlih. Ako se nastavi takav šokantan tempo, predviđa se da bi broj umrlih od koronavirusa u SAD-u s 280.000 mogao narasti i na pola milijuna do travnja. To znači da je zdravstveni sustav u SAD-u suočen s rizikom od preopterećenja. Dok bolnice u brojnim državama dosežu puni kapacitet s pacijentima oboljelima od COVID-19, ubrzano se približava trenutak kada će uslijediti donošenje odluka o racionaliziranju zdravstvene njege – što znači da neće svatko moći biti liječen. Neki pacijenti bit će odbijeni, u nekim slučajevima ostavljeni da umru. Kad su proljetos gradovi poput New Yorka bili teško pogođeni, liječnici i medicinske sestre iz ostalih država volontirali su kako bi zbrinuli oboljele.

To sada više nije moguće uslijed porasta broja zaraženih u gotovo cijeloj zemlji. I zdravstveni su radnici sve češće žrtve koronavirusa. Situacija se pogoršava iz dana u dan jer su milijuni Amerikanaca ignorirali savjete nadležnih i upustili su se u rizične aktivnosti – putovanja, obiteljska okupljanja i velika okupljanja u zatvorenim prostorima – na Dan zahvalnosti 26. studenog. Stoga se bolnice pripremaju za porast broja oboljelih sredinom prosinca, kao i za dodatni val nakon Božića, potencijalno još većih razmjera. Kako bi zaštitili bolnice od kolapsa, guverneri i gradonačelnici ponovno uvode drakonske mjere. U Kaliforniji neki okruzi uvode boravak kod kuće i drastično smanjuju poslovne aktivnosti, uključujući restorane na otvorenom. Učinak na male tvrtke, od kojih su brojne “na aparatima” nakon gotovo godine dana velikih gubitaka, mogao bi biti poguban. Ima također naznaka da cjelokupno američko gospodarstvo ponovno ide ususret problemima.

Milijuni ljudi ostaju bez posla i potrebna im je pomoć u opskrbi hranom. Mjere socijalne zaštite, poput osiguranja za slučaj nezaposlenosti i moratorija na deložacije istječu krajem prosinca osim ako Kongres ne usvoji zakon o hitnom paketu pomoći. Nažalost, suočeni smo s prazninom u vodstvu u Washingtonu i to u trenutku kada je ono najpotrebnije. Donald Trump je u osnovi prestao obavljati funkcije vlade i čini se da provodi većinu vremena u bijesu zbog izgubljenih izbora, smišljajući načine za preokret ishoda. Navodno posvećuje puno pozornosti mogućnosti davanja pomilovanja saveznicima, suradnicima i članovima obitelji – čak i samome sebi, premda ustavni ili pravni status ovog potonjeg ostaje neizvjestan. Kada se usredotoči na pandemiju, onda je to samo da bi veličao uspjeh svoje administracije u ubrzavanju proizvodnje cjepiva protiv koronavirusa. Ništa nije rekao o vrtoglavom porastu broja zaraženih ili o produbljenju krize javnog zdravstva.

Na njegovu velikom političkom skupu u Georgiji 5. prosinca većina sudionika, a bilo ih je na tisuće, nije nosila maske. Povrh toga, Bijela kuća i State Department poslali su pozivnice na brojne blagdanske domjenke u zatvorenim prostorima, naizgled ne obazirući se na moguće zdravstvene posljedice. Model Trumpove administracije s kontradiktornim porukama i učestalim omalovažavanjem koronavirusa i mainstream smjernica javnog zdravstva svakako je igrao ulogu u općenito lošem američkom odgovoru na pandemiju. Trumpovo učestalo izrugivanje jednostavnoj, ali učinkovitoj tehnici nošenja maske bilo je osobito štetno. No veći je problem što su Amerikanci, poput ljudi u Europi i diljem svijeta, postali žrtve sindroma “COVID umora”.

Umorni su od restrikcija i žude za povratkom u normalnost – na posao, u školu i u uživanje životnih zadovoljstava s prijateljima i obitelji. Stoga su i podložni moći praznovjernog načina razmišljanja koja može ljude uvjeriti u ono što oni žele da bude istina, a ne što jest istina. Može ih uvjeriti da je koronavirus prijevara, a ne prijetnja i da je njihov omiljeni predsjednik ponovno izabran uvjerljivom pobjedom, a ne poražen s više od sedam milijuna glasova. Ironija je što je spas od pandemije na vidiku. Cjepivo će se početi isporučivati prije kraja prosinca. Tragedija je što bi još nekoliko stotina tisuća Amerikanaca moglo umrijeti prije njegove opsežne distribucije.