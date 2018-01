Mediji kritični prema svojoj predsjednici, ali šute o BiH i Izetbegović

Kad predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije otišla u Ahmiće nakon presude hrvatskoj šestorki, nije bilo dobro, govorio je tada i bivši predsjednik Ivo Josipović. Sada kada je otišla, skandalozno je, kaže SDP-ov Predrag Matić jer je to učinila u tajnosti, što joj zamjeraju i novinari koji ipak hvale njezinu gestu.

Kolona od 16 vozila, koliko smo izbrojili na snimci, ispratila je predsjednicu iz Ahmića, gdje se pomolila za žrtve hrvatskog zločina nad Muslimanima, a zatim je to učinila i u Križančevu Selu, za žrtve muslimanskog zločina nad Hrvatima. Kakva bi tek pompa bila da je to bio dio protokola. Ivo Josipović bio je prvi hrvatski predsjednik u Ahmićima. Stoga, premda državnički i politički značajan za predsjedničin mandat, ipak je to čin koji ima izraženiju osobnu dimenziju. Predsjednica je odlučila u tišini, bez protokolarne pompe, odavati počast žrtvama.

Ako i griješi, drži se principa. To joj je zamjereno u Jasenovcu pa sada u Ahmićima, a ne i u Bleiburgu. Na koncu zašto bi svakog hrvatskog predsjednika i njegovu politiku prema BiH trebali definirati Ahmići. Stjepan Mesić, koji je u godini uoči Ahmića ustašovao, nikad tamo nije bio i njegovoj biografiji zbog toga ništa ne fali.

Bakiru Izetbegoviću čak i hrvatski mediji ne spominju što se nikad nije poklonio žrtvama u Križančevu Selu (već, štoviše, našoj predsjednici što ga nije nagovorila), a ne zamjeraju mu čak ni licemjerno izvlačenje na dvojicu članova Predsjedništva BiH što svojedobno nisu prihvatili njegov prijedlog da se poklone svim žrtvama. I to govori o objektivnosti i uravnoteženosti medija. Možda ima logike u tomu što Avaz.ba detaljno iznosi kronologiju zločina u Ahmićima i suđenja, dok prešućuju činjenice o Križančevu Selu, za što nikom nije suđeno. Ali to je pristup i niza naših medija.

Iako je bit u tomu da se u Ahmićima poklonio već drugi naš predsjednik i da je doprinos osudi tog zločina dala i RH, dok žrtve zločina u Križančevu Selu očito ne zanimaju pravnu državu i politiku u BiH, ali ni medije u Hrvatskoj.