Kako napraviti voćnu salatu na balkanski način

To je provokacija, rekao je u šali grčki diplomat na ručku s talijanskim diplomatima kada je na jelovniku vidio da će za desert biti “Macedonia di frutta”, kako Talijani nazivaju voćnu salatu. Zašto Talijani voćnu salatu zovu Macedonia?

Prema nekim tumačenjima, zato što se na tom balkanskom prostoru nalaze razni narodi, kao što razno voće čini taj desert. Postoji i legenda, puno okrutnija. Potječe još iz vremena Justinijana, cara Istočnog Rimskog Carstva, rođenog 483. godine u Taoru, pokraj današnjeg Skoplja, a umro je u Kostantinopolu 565. godine. Antonina, supruga Justinijanova generala Belizara, imala je ljubavnika. Generalova sluškinja Macedonia (ili Makedonija) ispričala mu je o ljubavnoj vezi njegove supruge Antonine. Premda je Makedoniji bila obećana zaštita, Antonina ju je isjeckala, stavila u vreću i bacila u more.

Ime sluškinje Makedonije, prema toj legendi, postalo je imenom isjeckanog voća. Ime! Ako ime znači sudbinu, onda je Makedonija prokletstvo. Evo i dan-danas to je ime za neke prokletstvo, za druge nešto od čega se ne može odustati ili ga prepustiti. Nitko ne smije Makedoniju zvati Makedonijom. Poslije raspada Jugoslavije ta njezina bivša republika nazvana je FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), koju nitko, osim Grka, nije tako nazivao. Nakon više od dva desetljeća takvog nezgrapnog naziva, nađeno je novo ime u kojem se Republici Makedoniji dodalo Sjeverna.

– To je korak prema učvršćivanju mira u regiji – kazao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Skoplje se nije smjelo približiti NATO-u i EU zbog imena na koje su Grci stavljali veto. Takvo ime poraz je makedonske diplomacije, trešti lider makedonske oporbe Hristijan Mickoski. Nećemo prihvatiti nikakvo ime u kojem je termin Makedonija, iznosi čelnik grčke desnice Panos Kammenos. Što je ime? Citirajmo Shakespeareovu Juliju koja kaže da bi ruža i s drugim imenom sačuvala isti miris. Koji miris ostavlja prepirka oko imena Makedonija? Balkanski!