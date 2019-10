Kad se reforma gradi od krova, a ne od temelja

Status nastavnika puno je važniji od plaće. To će na kraju cijele priče, ogoljen od sindikata i političkih manipulativnih alata, kojima se u nastavničkim redovima barata jače i od krede i spužve, ili po novom jače od tableta, kazati svaki učitelj. I to je bit njihove priče. No realnost je daleko od biti.

Status nastavnika uništila je politika, i to ne samo vladajuća nego i prethodne. Štrajk jest legitimno pravo borbe, ali ne bi kao u ovom slučaju trebao ili smio biti pozornica za kazališnu predstavu u režiji HNS-a ili HDZ-a u kojem glavne uloge igraju sindikalni čelnici, a s njima i učitelji. Jer i jedni i drugi i treći imaju loše argumente sažete od dijelova koji im odgovaraju – nikako cjelovite slike. HNS ne može govoriti da im nisu osigurani svi preduvjeti za njima važnu reformu, niti može tvrditi da im Vlada nije to omogućila. Oni kao zagovornici promjena s prvim danom rada na Školi za život trebali su raditi i na plaćama nastavnika. Onda su trebali raditi na njihovoj edukaciji, tek tada na kurikulima pa na opremi. To se zove planiranje.

Jer da su iskreno, kao što sada prezentiraju, htjeli stati na stranu nastavnika, onda bi još i prije radili pritisak i prijetili podrškom kako bi se s početkom primjene Škole za život osigurao bolji financijski položaj učitelja i uvrstilo ih se u proračun. Nisu – oni su u godini dana pripreme nastavnicima iz digitalnih učionica davali značke, gurajući ključne stvari pod tepih. Ili bolje rečeno, gradili su reformu od krova, ne temelja, glumeći na tome putu žrtve sa stotinu podmetnutih nogu.

Pritisak su trebali raditi i sindikati davno, a oni su se pak donedavno zabavljali anketom o zadovoljstvu Školom za život i kritizirali ministricu. Sada su ruku pod ruku u borbi za bolji standard. Dakako, trebaju i sindikati sindikalnim aktivnostima opravdati svoje plaće, daleko veće od nastavničkih. A tko i na temelju čega garantira da sav taj višak poslova “Škole za život” ima pozitivne učinke na učenike koji su sustavu najvažniji? Ni takve analize Hrvatska nema. Možda bi i to trebao biti povod za štrajk? U normalnoj državi svakako bi bio.