Juratović: Nije problem šefica SPD-a, nego pokreti s jednom temom

Josip Juratović, njemački parlamentarac hrvatskih korijena, kao član predsjedništva kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) nagovarao je predsjednicu te stranke Andreu Nahles da ne daje ostavku nakon teškog poraza na europskim izborima.

– Rekao sam: Andrea, nemoj davati ostavku, taj rezultat nema veze s tvojom osobnošću, nego je stvar u tome da je članstvo demotivirano čitavom ovom novom epohom, u kojoj se konstantno stvaraju unutarstranačka trvenja i stalne promjene vodstva. Trebamo se odmaknuti od toga i koncentrirati se na ključne teme, a ključna tema za socijaldemokraciju je kako će izgledati svijet rada u digitalno vrijeme i što znači socijalna pravda u budućnosti – kaže Juratović.

Velike stranke nemaju šanse

Andrea Nahles, predsjednica SPD-a i šefica kluba zastupnika u Bundestagu, povukla se s čela stranke i ignorirala Juratovićeve argumente. Njezina ostavka otvorila je novu krizu ne samo te stranke, nego i krizu vlade kancelarke Angele Merkel, koja vlada u velikoj koaliciji svoje demokršćanske unije (CDU/CSU) sa socijaldemokratima. No SPD konstantno na svakim izborima gubi podršku birača. Juratović ne smatra da je to samo zbog velike koalicije.

– Članstvo SPD-a demotivirano je ne samo zbog čelništva i velike koalicije, nego je demotivirano jednom novom epohom u kojoj je očigledno da se demokracija, koja se provodi kroz političke stranke, zamjenjuje pokretima. To je ono što nas dovodi u probleme. O našoj budućnosti odlučuju pokreti koji obično imaju samo po jednu temu i nijedan ne nudi rješenje nego samo optužuju: vlada je zakazala, velike stranke su zakazale… Jednostavno je nastala situacija u kojoj velike narodnjačke stranke, koje traže rješenja i pritom nastoje održati slogu i solidarnost u društvu, nemaju šanse. To dovodi do tih trvenja i smjena – objašnjava Juratović.

Osim na izborima za Europski parlament, na kojima su njemački socijaldemokrati osvojili skoro upola manji postotak glasova nego pet godina ranije (15,5 posto 2019., 27 posto 2014.), SPD je poražen i na regionalnim izborima u saveznoj pokrajini Bremen, u kojoj su držali vlast 73 godine, a prije osam dana na izborima osvojili 24,5 posto, iza Merkeličina CDU s 25,5. U proteklih desetak godina socijaldemokracija je općenito u krizi u Europi, no dok su na ovim europskim izborima socijalisti i demokrati ipak ponegdje zabilježili uspjehe (u Španjolskoj, Nizozemskoj, pa i Hrvatskoj), u Njemačkoj je SPD u dugotrajnoj, najvećoj krizi u svojoj poslijeratnoj povijesti. Posljednje istraživanje javnog mnijenja, objavljeno u subotu, pokazalo je da je stranka Zelenih prvi put u njemačkoj povijesti vodeća stranka s 27 posto podrške, ispred CDU/CSU s 26 posto, dok je SPD treći s 15,8 posto, tek nešto više od desničarskog AfD-a (11 posto).

– Ja nemam problem s novim izborima, ali što ako i Zeleni dobiju izbore? Pa njih je već sad strah hoće li ta obećanja, koja nude vani na ulici, moći provoditi. AfD igra na kartu straha, a ovi (iz Zelenih, op.a.) igraju na kartu lijepih pričica. To je sličan populizam, samo druge vrste, ali oba se svode na to da, kao, aktualna politika koči njihovu lijepu priču – smatra Juratović.

Kao primjer navodi aktualnu raspravu o njemačkom zakonu koji želi smanjiti emisiju ugljikova dioksida iz automobila. – Mi smo rekli: OK, treba nam porez na ugljikov dioksid, ali treba postojati socijalna nota u izračunu. Međutim, to Zelene ne zanima, oni hoće odmah, i to radikalno. Bogataš si možda može priuštiti novi auto, ali što s radničkom obitelji koja ne može – govori Josip Juratović. Takvo razmišljanje nije neobično jer u susjednoj Francuskoj prosvjedi “žutih prsluka” nastali su na tom nezadovoljstvu radničke klase kojoj je poskupljenje benzina, povezano s borbom protiv klimatskih promjena, bilo kap koja je prelila čašu strpljenja.

Juratović, dugogodišnji SPD-ov zastupnik u Bundestagu koji ipak kaže da mu je ovo posljednji mandat i da se više nema namjeru kandidirati, smatra da ipak neće biti novih izbora. Premda njemački mediji i analitičari tamošnje političke scene naširoko predviđaju da bi odlazak Andree Nahles s čela SPD-a mogao dovesti do izlaska čitave stranke iz velike koalicije. U tom slučaju kancelarka Merkel bi ili morala voditi manjinsku vladu, ili pokušati sastaviti novu koaliciju s liberalima i Zelenima, ili prihvatiti nove, izvanredne izbore.

Privremeno vodstvo

SPD će, nakon ostavke Nahles, nastaviti voditi privremeno vodstvo, u koje je jučer predloženo troje ljudi: Manuela Schwesig, Malu Dreyer i Thorsten Schäfer-Gümbel.

– Thorsten, koji je upravo izgubio izbore u Essenu… Ne znam kakav bi to trebao biti signal, ali i na tome se jako dobro vidi da je stranka izmrcvarena. Nitko više nema volje. Postaje sve teže. Jer, što god napravili, mi smo uvijek idioti. Više se ne traže kompromisi, nego se traže radikalna rješenja. Ali problem je što radikalnim rješenjima ne možete razvijati društvo. To će uništiti demokraciju u Njemačkoj i Europi – zaključuje Juratović.