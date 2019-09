Gretenizam vs. kretenizam

Koliko se tinte prolilo zadnjih dana na temu sad već planetarno poznate Grete Thunberg! Odjednom nije više važno kojom se brzinom tope ledenjaci, nego je važno kakvu je grimasu Greta napravila. Nije važno kako ćemo umjesto ugljena i nafte koristiti više obnovljivih, ali je važno je li Greti zadrhtala vilica.

Nebitno je kako smo zbog gluposti i pohlepe katastrofalno uništili okoliš, ali je bitno je li njezina emocija iskrena i tko plaća njezine putne troškove. Pun je Internet njezinih psiholoških profila, analizira se njezina obitelj do u sedmo koljeno, ali gotovo je neprimjetno prošlo posljednje izvješće IPCC-a, Međuvladinog panela o klimatskim promjenama u kojem se jasno predviđa porast razine mora za više od četiri metra, što bi bespovratno prekrojilo kartu svijeta kakav poznajemo i ugrozilo milijarde ljudi.

Populizam je to, viču i samozvani intelektualci i poneki stručnjaci i oni koji u godini dana ne pročitaju ni jednu knjigu. Pa što ako i jest populizam?! Globalno, a i u Hrvatskoj preplavljeni smo populizmom, traje to već puno godina. Populizmom koji se koristi da se nastavi koristiti prljava tehnologija koja dokazano uništava klimu i okoliš, populizmom koji kod nas tako uspješno održava rođački kapitalizam i klijentelizam koji pak dokazano uništavaju Hrvatsku.

Foto: REUTERS/Carlo Allegri/PIXSELL

Pa što ako se sada populizmom pokušavaju zaustaviti klimatske promjene i sačuvati planeta Zemlja? Možda su konačno good guys shvatili pravila igre i udarili istim oružjem natrag? Stvarno je zastrašujuća lakoća kojom toleriramo populizam koji dolazi od naših političara u tamnim odijelima i naših političarki u samo malo šarenijim kombinacijama. Od ljudi koji su osvjedočeni lažljivci – na primjer čelnik zemlje koja se s pravom diči da je kolijevka demokracije, je samo u tekućem mandatu izgovorio ili tvitao preko 10.000 laži.

Imamo i mi svojih takvih šampiona u Hrvatskoj, to svi znamo. Neki od njih, jednako kod nas kao i vani, još su i utajivači poreza, krivotvoritelji dokumenata, prepisivači, seksualni prijestupnici ili obiteljski nasilnici… Njihov populizam može, a Gretin ne – pa nije li to pravi kretenizam!? A kad onda još i pročitaš kako je u jednoj kolumni skovana nova imenica – gretenizam kojom se kao označava nešto krajnje loše, totalitarno, nedemokratski i nazadno pa se u istom tekstu još i navodi kako nema apsolutnog znanstvenog konsenzusa o klimatskim promjenama, onda zaista pomisliš da bi kretenizam ne samo trebalo priznati kao prirodnu nepogodu, nego bi mu što prije dodijeliti i mjernu jedinicu…

A što ako nije populizam i ako je iskreno? Od 15. stoljeća, čovječanstvo nije vidjelo ovako karizmatično, ovako jasno artikulirano i ovako posvećeno dijete. Dijete koje je, za razliku od nas navodno zdravih i normalnih, bolesno, ali govori ono što mnogi mislimo, ali se ne usudimo izreći i čini to na način na koji mi to ne možemo. Mislite li da biste znali i mogli održati onakav govor?! How dare you! uzviknula je na početku svog govora u UN-u.

Foto: REUTERS

Švedska učenica, ta Ivana Orleanska našeg doba, zapalila je svijet i na ulice izvela već stotine milijuna mladih i starih, aktivista i stručnjaka, običnih ljudi koji žele promjenu. How dare you! danas, meni zvuči kao onaj čuveni J'accuse! kojim se ugledni francuski književnik Zola zgražao nad društvenom nepravdom, antisemitizmom i korumpiranim pravosuđem kraja 19. stoljeća. How dare you! je upućen svjetskim političarima, našim takozvanim elitama koji ne čine ništa, bez obzira kako dobro, društveno pozitivno ili pošteno bilo, ako to nije financijski unosno ili ekonomski (kratkotrajno) opravdano. How dare you! je uzvik u ime tihe većine, onih koji se ne bave politikom već onih kojima se politika bavi. To je uzvik onih koji naizgled odlučuju glasujući za jednu ili drugu političku elitu, a bivaju svaki puta razočarani i iznevjereni.

A uz sve te analize Gretine mimike, obiteljskih prilika i ostalog, jednako je zastrašujuće promatrati koliko se napora ulaže ne bi li se opravdalo – nečinjenje. Pa se tako javljaju i stručni i nestručni i pitaju – koliko je životni vijek fotonaponske elektrane, kako se ona oporabljuje? Ne sjećam se da je itko pitao koliki je životni vijek elektrane na ugljen ili nuklearne elektrane? A koliki su troškovi njihove dekomisije? Jedino što zaista nema rok trajanja su CO2 i ostali staklenički plinovi u našoj atmosferi. I sad kad su godine bezobzirnog korištenja fosilnih goriva došle na naplatu, ali i kad se konačno čini da postoji alternativa, čini se da je i dalje lakše pronalaziti izgovore za nečinjenje, zavaravati se, gurati glavu u pijesak.

Da li je How dare you! i uzvik kojim se konačno odbacuje konformizam, taj fatalni nekritički stav prema zlu, a sve kako se ne bi izdvajali i isticali, tek ostaje vidjeti. Ima nade. čini mi se, barem ponegdje. Kod nas u Hrvatskoj su nažalost čak i globalno popularni štrajkovi za klimu uspjeli tek djelomično.

U nekoliko pokušaja, okupilo se tek nekoliko stotina, jednom čak i tisuća na posve mlakom, uljudnom i prilično tihom prosvjedu. Zemlja koja se navodno ponosi sa svojih tisuću otoka morala bi biti više zainteresirana za klimatske promjene. Oni bi naime, mogli potonuti, a ostatak se obale pretvoriti u pustinju. Naša se politika međutim, ponosi s odobrenim koncesijama za istraživanje ugljikovodika u Dinaridima potpuno zatvarajući oči pred globalnim trendovima, ali i mogućnostima vlastite proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

Niskougljična strategija više niti ne spominje, a o strategiji adaptacije na klimatske promjene uopće se ne razmišlja. Ismijavati Gretu, djevojčicu koja se nije bojala reći istinu, piskarati po društvenim mrežama i kočiti svaku promjenu, čini se puno zabavnije. Tko će na kraju ispasti kreten tek ćemo vidjeti, ali bojim se da ćemo cijenu za to platiti svi zajedno.