Europa je zadovoljna što će opet imati šefa s druge strane Atlantika

SAD već desetljećima u Bijeloj kući nije imao predsjednika koji ima toliko znanja i iskustva u vanjskopolitičkim pitanjima kao izabrani predsjednik Joseph Biden, koji je u svojoj polustoljetnoj karijeri dugo predsjedao senatskim odborom za vanjsku politiku, a kao potpredsjednik u dva Obamina mandata doslovce je obišao cijeli svijet.

To je osobito važno nakon četiri kaotične godine Donalda Trumpa, koji je u svom mandatu zadao ozbiljan udarac vanjskopolitičkom ugledu američke diplomacije, koja u stručnom i profesionalnom smislu nikad nije bila na nižim granama. Osim toga, kako je to ovih dana u jednom podcastu objasnio iskusni američki diplomat Anthony Blinken, kojeg će Biden, kako javljaju američki mediji, danas izabrati za svog državnog tajnika, Biden je jedan od onih koji odmah znaju tko su američki prijatelji i saveznici, a tko neprijatelji, kao što i oni znaju da on to zna, što će biti od velike pomoći.

Blinken aludira na činjenicu da je Trump u proteklom razdoblju najčešće antagonizirao tradicionalne američke saveznike i prijatelje, osobito stare europske saveznice poput Njemačke, dok se istodobno oduševljavao autokratima i diktatorima, poput sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una ili ruskog predsjednika Vladimira Putina, nadajući se savezima i “dealovima” s njima, iako je i u jednom i u drugom slučaju Trump na kraju ostao na pola puta.

Bidenovo iskustvo osobito je važno za Europu i europske čelnike, koji pozorno prate poslijeizborni proces i dolazak nove američke administracije, kao što su s golemim interesom pratili i same izbore, kao da je riječ o njihovim izborima, što je zbog goleme uloge SAD-a i jedinstvenog odnosa Europe i Amerike od Drugog svjetskog rata posve razumljivo. Trumpov dolazak na vlast prije četiri godine doveo je Europu u situaciju u kojoj se, kada je riječ o strateškim pitanjima, nije više mogla osloniti na SAD, što je za mnoge u Europi bio šok.

Zbog toga su sada, nakon Bidenove pobjede, mnogi u Europi odahnuli, sretni što će, osobito kada je riječ o obrambenim i sigurnosnim pitanjima, ponovno imati šefa s druge strane Atlantika. S njim će dijeliti iste demokratske vrijednosti, što s Trumpom nisu mogli, iako mnogi upozoravaju da bi i Biden mogao biti podjednako zahtjevan, ali i manje neugodan od Trumpa.