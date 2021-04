'Danas u Wuhanu i drugdje u Kini, svi uživaju u sigurnom i sretnom životu'

Xu Erwen kineska je veleposlanica u Hrvatskoj od 2019. godine, a za Večernji je list pristala govoriti o nizu relevantnih pitanja. U ovom trenutku kinesko je gospodarstvo drugo najveće na svijetu u apsolutnom iznosu, a očekuje se da će u dogledno vrijeme preskočiti i američko. Isto tako, Peking i Zagreb dijele sve više tema, od gradnje Pelješkog mosta i općenito ekonomske suradnje do reakcije na koronavirus.

U međunarodnoj politici čuju se glasne kritike i optužbe na račun Pekinga zbog tretmana manjinskog naroda Ujgura u Kini pa smo od veleposlanice tražili odgovore i na ta pitanja. U nekim je pak zapadnim državama porastao broj napada na Azijce od izbijanja pandemije te nas je zanimalo ima li veleposlanstvo osjećaj da se sličan fenomen primjećuje i u Hrvatskoj.

Očekuje se da će projekt Pelješkog mosta biti završen za šest mjeseci. Koji su najozbiljniji izazovi s kojima se suočavaju kineske tvrtke u poslovanju u Hrvatskoj? Kakva su općenito njihova iskustva?

Izgradnja Pelješkog mosta nesmetano napreduje i izgledi su dobri. Ovo je vodeći projekt trilateralne suradnje između Kine, Hrvatske i EU, a ljudi u Hrvatskoj već se dugo raduju ovom mostu. Godine 2019. premijer Li Keqiang posebno je pregledao gradilište mosta za svog posjeta Hrvatskoj. Padala je jaka kiša. Premijer Li Keqiang rekao je: “Kiša vani postaje sve jača. To poručuje našim graditeljima da ovaj most mora izdržati test vjetra i kiše.” Od prošle godine, suočena s iznenadnom epidemijom, izgradnja mosta doista se suočavala s izazovima. Budite sigurni da će se kineske tvrtke, bez obzira na izazove, potruditi prevladati poteškoće i ispuniti svoja obećanja uz visoku učinkovitost i visoku kvalitetu, da stanovnici Hrvatske što prije uživaju u pogodnosti i dobrobiti koju donosi ovaj most. Kada most u bliskoj budućnosti bude završen, pred ljudima u Hrvatskoj bit će ostvarenje dugogodišnjeg sna.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Xu Erwen

S kojim se novim prilikama trenutačno suočava hrvatsko-kineska gospodarska i trgovinska suradnja? Koje se grane hrvatskog izvoza u Kinu najbrže povećavaju?

Kina je najveće i najdinamičnije svjetsko tržište. Ova je godina prva godina kineskog “14. petogodišnjeg plana”, na temelju nove faze razvoja Kina će se pridržavati novog razvojnog koncepta inovacija, koordinacije, ekologije, otvorenosti i dijeljenja i aktivno graditi novi obrazac razvoja koji uzima domaći ciklus kao glavno tijelo, a domaći i međunarodni dvostruki ciklusi međusobno se promoviraju. To će stvoriti širi prostor za zemlje širom svijeta, omogućiti im da uđu na kinesko tržište i podijele kineske razvojne mogućnosti. Predsjednik Xi Jinping najavio je na summitu čelnika Kine i CEEC-a u veljači ove godine da Kina planira u sljedećih pet godina iz zemalja srednje i istočne Europe uvesti robe vrijedne više od 170 milijardi američkih dolara i spremna je aktivno koristiti China International Import Expo, China-CEEC Expo, itd. Platforma proširuje uvoz robe iz zemalja srednje i istočne Europe. To će stvoriti nove i važne mogućnosti te zemlje, uključujući Hrvatsku. Kinesko-hrvatska gospodarska i trgovinska suradnja otporna je i snažna. Bilateralna trgovina porasla je u odnosu na trend u epidemiološkoj situaciji. Početkom prošle godine kinesko tržište mliječnih proizvoda otvorilo je svoja vrata Hrvatskoj. Radujemo se daljnjem širenju pragmatične suradnje Kine i Hrvatske. Kineske su tvrtke spremne aktivno sudjelovati u izgradnji infrastrukture kao što su ceste, mostovi, luke i zračne luke na temelju poštivanja tržišnih pravila i ostvarivanja uzajamne koristi i dobrih rezultata, kako bi se bolje kombinirale kineske prednosti napredne tehnologije u proizvodnji i lokalni zahtjevi za probijanje uskog grla povezanosti. Osim što kontinuirano unapređuju suradnju na tradicionalnim poljima, Kina i Hrvatska mogu dalje njegovati nove točke rasta suradnje na području čiste energije, digitalne ekonomije i zdravstva, itd., kako bi pomogle ekonomskom oporavku nakon epidemije. Uz to, Kina ima 1,4 milijarde stanovnika i ima najveću i najbrže rastuću skupinu stanovništva sa srednjim prihodima. Potražnja za visokokvalitetnim specijalnim proizvodima kao što su vino, tunjevina, maslinovo ulje i tartufi i dalje raste. Pozivamo sve više hrvatskih tvrtki koje istražuju poslovne mogućnosti u Kini. Istovremeno se nadamo da će hrvatska strana pružiti pošteno, otvoreno i transparentno poslovno okruženje za kineske tvrtke koje će ulagati u Hrvatsku.

Mađarska već koristi cjepivo Sinopharm protiv COVID-19. Koliko je Kina zainteresirana za pružanje cjepiva hrvatskoj strani? Kako teku pregovori dviju strana?

Čovječanstvo je zajednica budućnosti koja je u istom čamcu. Kina je preuzela vodstvo obećavajući istraživanja i razvoja cjepiva kao globalnog javnog proizvoda. U kontekstu trenutačne globalne nestašice cjepiva mnoge zemlje u razvoju ne mogu dobiti ni dozu cjepiva, a Kina je besplatno pružila pomoć u cjepivima za 69 zemalja u razvoju koje su bile u potrebi, izvezla cjepiva u 43 zemlje i obvezala se da će WHO-u osigurati prvu seriju od 10 milijuna doza cjepiva, što je ispunilo našu obvezu. Predsjednik Xi Jinping rekao je na summitu čelnika Kine i CEEC-a da je Kina spremna i dalje pružati relevantnim zemljama cjepivo protiv COVID-19 u okviru svojih mogućnosti i pridonositi promicanju cjepiva kao globalnog javnog proizvoda i promicanju pravične distribucije i uporabe cjepiva širom svijeta. Ako postoji potreba za suradnjom u području cjepiva u zemljama srednje i istočne Europe, Kina je spremna to aktivno razmotriti.

Prije dvije godine kineski premijer Li Keqiang posjetio je Hrvatsku. Koji je najveći učinak tog posjeta?

Premijer Li Keqiang posjetio je vašu zemlju prije dvije godine i prisustvovao 8. sastanku čelnika Kine i CEEC-a, što je označilo novu prekretnicu u povijesti razvoja kinesko-hrvatskih odnosa i otvorilo razdoblje razvoja dijamantnih odnosa. Razvoj odnosa ubrizgava snažnu vitalnost. Hrvatska je dala povijesni doprinos, nadogradivši se sa 16 + 1 na 17 + 1. Ovaj je posjet uvelike poboljšao ugled Hrvatske u Kini i privukao pozornost mnogih poslovnih ljudi i turista. U 2019. prije epidemije u Hrvatsku je iz velike Kine došlo više od 400.000 turista. Kina je jedino veliko gospodarstvo na svijetu koje će 2020. postići pozitivan rast. Spremni smo pridružiti se Hrvatskoj, usredotočivši se na gospodarski oporavak nakon epidemije i promičući bilateralne odnose i suradnju između Kine i zemalja srednje i istočne Europe na novu razinu.

Prema izvješćima, od izbijanja epidemije mržnja i kaznena djela protiv Azijaca u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama nastavili su rasti. Jeste li čuli za takva djela u Hrvatskoj? Kakav je utjecaj epidemije na kineske građane u Hrvatskoj?

Čvrsto se protivimo mržnji prema Azijcima u nekim zemljama, što je dovelo do porasta kriminala. Epidemija je nemilosrdna, a ljudi suosjećajni. Ljudi u Hrvatskoj su gostoljubivi, otvoreni i tolerantni, iskreni i pošteni. Kineski građani vrlo sretno žive u vašoj zemlji. Od prošle godine Kina i Hrvatska međusobno si pomažu, dijele dobrobit i poteškoće i udružuju ruke u borbi protiv epidemije. “Dijamantno prijateljstvo” dodatno je konsolidirano i sublimirano. Ovdje bih iskreno zahvalila hrvatskoj strani na pružanju snažnih jamstava za sigurnost kineskih građana koji rade i žive u Hrvatskoj. Istodobno smo primijetili i da su neki političari u nekoliko zemalja više puta koristili epidemiju za stigmatizaciju i demonizaciju Kine, što će, naravno, izazvati ozbiljne obmane kod ljudi u tim zemljama da shvate činjenice i istinu o kineskoj borbi protiv epidemije. Također će zatrovati atmosferu za razvoj odnosa između Kine i pojedinih zemalja. Čvrsto se protivimo tome.

Situacija Ujgura u Kini izazvala je pažnju međunarodnih političkih krugova. Sjedinjene Države i neke zapadne zemlje kritizirale su situaciju s ljudskim pravima u Xinjiangu, a Kina odbacuje te optužbe. Što mislite, kako će ovaj problem utjecati na odnose Kine sa Zapadom?

Xinjiang je Xinjiang Kine. Od osnutka Nove Kine, posebno od reforme i otvaranja više od 40 godina, Xinjiang je, kao i drugi dijelovi Kine, održavao ekonomski razvoj pod vodstvom Komunističke partije Kine, socijalni sklad i stabilnost, vjerski sklad, a ljudi svih etničkih skupina čvrsti su poput sjemenki nara. Međutim, neke antikineske snage nisu voljne vidjeti kinesku stabilnost i prosperitet. Ne žele vidjeti razvoj Kine, uključujući Xinjiang, i kineski narod da živi sve bolje i bolje, pa se pod krinkom ljudskih prava miješaju u kineske unutarnje poslove, nastavljaju izazivati probleme i koriste razne izgovore kako bi pokušali obuzdati kineski razvoj. Oni su izmislili takozvano pitanje ljudskih prava u Xinjiangu i iznijeli klevete o senzacionalnim “zločinima” poput “prisilnog rada”, pa čak i “genocida” u Xinjiangu. To je jedan od primjera. Iz povijesnih razloga, neki zapadni mediji, posebno mediji na engleskom jeziku, dugo su dominirali svjetskim javnim mnijenjem. Iako postoje činjenice i istine o prosperitetu, stabilnosti i napretku današnjeg gospodarstva i društva Xinjianga, one su javnosti manje poznate i slabije se šire. Nadam se da će međunarodna zajednica uspjeti raščistiti maglu, upotrijebiti vlastite oči i um da prepozna pravo lice međunarodnih protukineskih snaga, a ne da se zbuni glasinama i lažima. Kina nikada neće prihvatiti neutemeljene optužbe i klevete i nikada neće dopustiti da se krše njezini temeljni interesi. Bez obzira na to koja država napadne i blati Kinu na temelju laži ili se miješa u kineske unutarnje poslove, Kina će odlučno uzvratiti udarac.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Xu Erwen

Kako gledate na situaciju s ljudskim pravima u Xinjiangu, posebno na Ujgure?

Pitanje vezano uz Xinjiang uopće nije pitanje ljudskih prava, riječ je o borbi protiv nasilja i terorizma, deradikalizaciji i borbi protiv separatizma. Tijekom proteklih godina Xinjiang su često napadali teroristi, što je odnijelo velik broj žrtava među nedužnim ljudima i prouzročilo imovinske gubitke. Kako bi učinkovito suzbila česte pojave terorističkih aktivnosti i zaštitila živote i imovinu ljudi svih etničkih skupina u Xinjiangu, vlada Autonomne regije Xinjiang usvojila je preventivne mjere protuterorizma i deradikalizacije u skladu sa zakonom. U protekle četiri godine u Xinjiangu nije bilo slučajeva nasilja i terorizma. Xinjiang je trenutačno u najboljem razdoblju prosperiteta i razvoja u povijesti. Tijekom posljednjih 60 godina prosječni životni vijek u Xinjiangu povećao se s 30 na 72 godine. U posljednjih 40 godina populacija Ujgura u Xinjiangu udvostručila se s 5,55 milijuna na više od 12 milijuna. Samo od 2010. do 2018. godine populacija Ujgura u Xinjiangu povećala se za 25%, što je više od 12 puta više od broja Han Kineza. Postoji li takav “genocid” u svijetu? Takozvani “prisilni rad” zlonamjerna je laž. Prisilni rad je u Kini ilegalan i u suprotnosti je s filozofijom i svrhom upravljanja usmjerenom na ljude Kineske komunističke partije. Do kraja 2020. godine autonomna regija Xinjiang i Ujguri bit će izvučeni iz siromaštva, s ukupno 3,089 milijuna ljudi na koje će se to odnositi. Trenutačno pripadnici svih etničkih skupina u Xinjiangu uživaju stabilnost, sigurnost i razvoj. Ovo je jedna od najuspješnijih priča o ljudskim pravima.

Nedavno je Europska unija objavila da je nametnula sankcije Kini prvi put nakon više od 30 godina zbog situacije Ujgura. Kina je također najavila sankcije europskoj strani. Na temelju gore navedenog, kako Kina gleda na svoj odnos s EU?

Neuplitanje u unutarnje poslove drugih zemalja jasno je određeno Poveljom UN-a i temeljna je norma međunarodnih odnosa koje bi se sve strane, uključujući Kinu i Europu, morale se ozbiljno pridržavati. Poslovi povezani sa Xinjiangom kineski su unutarnji poslovi. Bez obzira na djelovanja Kine, to je pitanje kineskog naroda, uključujući ljude svih etničkih skupina u Xinjiangu koji imaju glasa. Spremni smo povećati povjerenje i otkloniti sumnje kod svih strana i razjasniti istinu na premisi poštivanja nacionalnog suvereniteta. Ali nikada nećemo prihvatiti neutemeljene optužbe i klevete i nikada nećemo dopustiti da se krše naši temeljni interesi. EU je uveo sankcije Kini na temelju laži koje su došle od protukineskih elemenata, grubo se miješa u kineske unutarnje poslove, flagrantno krši međunarodna prava i osnovne norme međunarodnih odnosa i ozbiljno su oštetili odnose Kine i EU. Kina se tome čvrsto protivi i najoštrije osuđuje. Kina se nada da će razviti zdrave i stabilne odnose sa svim zemljama, uključujući zemlje EU, u duhu jednakosti i uzajamnog poštovanja te razviti obostrano korisnu suradnju. Izgledi za našu suradnju trebali bi biti svijetli i lijepi, ali se ne smije podcjenjivati čvrstu odlučnost i volju Kine da zaštiti svoj suverenitet, sigurnost i razvojne interese.

Neki analitičari predviđaju da će Kina za nekoliko godina nadmašiti Sjedinjene Države i postati najveće svjetsko gospodarstvo. Ako ta predviđanja postanu stvarnost, kako će utjecati na kinesku vanjsku politiku?

Poput Europe, Kina je jedna od najstarijih i najcjenjenijih civilizacija na svijetu. U krvi kineske nacije nikada nije postojao gen agresije. U spisima kineske civilizacije koja traje više od 5000 godina uvijek se naglašavalo “najdragocjenija je harmonija”. Težnja za mirom i skladom ukorijenjena je u duhovnosti kineskog naroda i kulturno je utemeljena u našem snažnom zagovaranju zajedničke budućnosti cijelog čovječanstva. Razvoj Kine rezultat je napornog rada, mudrosti i hrabrosti kineskog naroda, ali i od mirnog i prijateljskog međunarodnog okruženja i međunarodne suradnje na obostranu korist. Istodobno, kineski razvoj ne samo da koristi kineskom narodu već i cijelom svijetu. Kineskom razvoju nije svrhu da zamijeni nekoga, već teži boljem životu za svoj narod, da i dalje bude graditelj svjetskog mira, doprinositelj globalnom razvoju i branitelj međunarodnog poretka. Kina će čvrsto slijediti put mirnog razvoja. Odlučno će se suprotstaviti nasilništvu i politici moći, bez obzira na to kako se međunarodna situacija promijeni, bez obzira na fazu vlastitog razvoja. Kina nikada neće tražiti hegemoniju i širenje.

Kina je u osnovi obuzdala epidemiju. Kakvo je trenutačno životno stanje kineskog naroda?

Trenutačno, u Wuhanu, gdje se epidemija prvi put pojavila, i drugdje u Kini, svi ljudi uživaju u sigurnom i sretnom životu. Tijekom kineskog novogodišnjeg odmora ove je godine 160 milijuna gledatelja u Kini otišlo u kina, poslovi ekspresne dostave porasli su za 260% na godišnjoj razini tijekom Proljetnog festivala, a broj narudžbi za ulaznice za lokalne turneje povećan je za više od 300% u odnosu na prošlu godinu. Iako je Kina učinkovito suzbila epidemiju, mnoge se zemlje i dalje hrabro bore protiv virusa. Sve dok u jednoj zemlji postoji epidemija, napori međunarodne zajednice u borbi protiv epidemije ne bi trebali prestati. Jedinstvo je snaga, ustrajnost je pobjeda, a novi dan već je pred nama. Kina će nastaviti raditi solidarno i u suradnji s drugim zemljama kako bi odgovorila na epidemiju, ulagat će neprestane napore da čovječanstvo u potpunosti prevlada epidemiju i dati veći doprinos u izgradnji zajednice za ljudsko zdravlje.

Kineska ste veleposlanica u Hrvatskoj od 2019. godine. Koja su vas mjesta u Hrvatskoj impresionirala?

Velika mi je čast biti kineska veleposlanica u Hrvatskoj. Hrvatska ima prekrasan prirodni krajolik i bogatu povijesnu baštinu. Bilo da su to brojna postignuća na polju književnosti, umjetnosti, glazbe i drugih humanističkih znanosti, ili važni izumi i kreacije poput alternatora, nalivpera i kravate, sve to oduzima dah! Također sam impresionirana hrvatskim postignućima u sportu. U ljeto 2018. vatreni su bili viceprvaci svijeta, pokrenuvši “kockasti vihor” širom planeta. Iste godine Hrvatska je pobijedila francusku momčad i osvojila Davisov kup, tenisko ekipno prvenstvo. Mnogi me prijatelji iz Kine pitaju kako Hrvatska s više od četiri milijuna stanovnika daje toliko izvrsnih sportaša? Svi oni žele doći posjetiti Hrvatsku. Kina se aktivno priprema za Zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. godine, što je prvi put da će Kina biti domaćin Zimskih olimpijskih igara. Vrijeme je da Kina i Hrvatska prodube suradnju na pitanju razvoja zimskih sportova i igara. Dvije strane trebale bi ojačati razmjenu i suradnju, usredotočiti se na komplementarne prednosti i aktivno stvoriti nove točke rasta za “bijelu ekonomiju”.