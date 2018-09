3. maj će opstati, za Uljanik nisam siguran

Predsjednik Narodne stranke – reformisti i bivši prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić otvoreno o budućnosti Uljanika i brodogradnje općenito, Agrokoru, izborima...

Vidite li rješenje za Uljanik?

Prva je faza postizanje platforme kompromisa s Europskom komisijom, i to će se, ako Vlada, a ne grad ili županija, iznese suvisle argumente, i postići. EK će dati mogućnost da država pokuša u restrukturiranju nešto riješiti, a onda počinje proces koji je trebao početi već davno, a to je traženje partnera iz core biznisa – brodogradnje.

Koliko ste tu optimistični?

Osim za 3. maj, koji će se u procesu restrukturiranja vjerojatno izdvojiti i opstati u nekom manjem opsegu, nisam optimističan. Imat ćemo kakvu-takvu brodogradnju na jugu u Brodosplitu i servis brodova s marinom u Brodotrogiru, na sjeveru Rijeku i servisna brodogradilišta, a s Uljanikom će se tek vidjeti što će biti. Brodogradnja će u velikoj mjeri biti druge vrste, radit će se metalokonstrukcije i servisi brodova, za što ima prostora.

Što se tiče radne snage i zaposlenih, ozbiljnog problema nema zbog velike potrebe za metalcima. Ti se ljudi, ostanu li bez radnih mjesta, mogu odmah zaposliti u Hrvatskoj ili inozemstvu, ali nažalost, u ovom trenutku dio izvan Pule.

Tko je najodgovorniji za stanje?

Krivac je vlasnik jer je to privatna kompanija, a u okviru toga imamo disperzno vlasništvo malih dioničara, ozbiljnog privatnog vlasnika Adrisa i u konačnici državu koja nije preuzela svoju odgovornost. Do toga je došlo kontinuiranim pritiskom lokalne samouprave da se takvo stanje održi, davale su se garancije, naš novac, a država se pritom nije čvrsto postavila. Vlada će sada morati shvatiti da je odgovorna i naći rješenje, i to će nas koštati barem dvije-tri milijarde kuna u restrukturiranju.

Možda će danas na sjednici Vlade, pretpostavljam da je to logika razgovora s Europskom komisijom, biti rečeno da se prihvaća plan restrukturiranja. I stečaj je moguć. Neće sve od 670 milijuna eura, koliko država u toj priči sudjeluje s našim novcem u obliku jamstava, ali bit će štete od nekoliko stotina milijuna eura. U Puli nakon toga više neće biti brodogradnje ove veličine.

Što će to značiti za Pulu?

Sada će to biti dramatičan udar, a dugoročno za grad ništa spektakularno, ali riječ je o tisućama osobnih tragedija za zaposlene i njihove obitelji. Riječ je o nekoliko tisuća zaposlenih i 7-9 tisuća članova obitelji u gradu od 50 tisuća ljudi. Razumljiv je pritisak lokalne samouprave, ali lako ga je raditi tuđim novcem.

Foto: Video Screenshot

Je li to kraj za IDS?

Neće to biti kraj IDS-a. Svi znamo da je Nino Jakovčić napravio za Istru najviše od svih političara koji regionalno djeluju. Bitno je utjecao i na stabiliziranje političke opcije koja je imala dovoljno utjecaja, bez obzira na to tko bio na vlasti. Štitili su pozicije građana Istre nekad i na račun drugih i sada ta priča izlazi na vidjelo.

Što je s Inom, još od Badnjaka 2016. čeka se famozni otkup?

I tada sam rekao da se takve stvari ne mogu riješiti tako da se netko probudi i samo zato što smo izgubili arbitražu kaže kako ćemo kupiti Inu. Niti je to istina, niti je to moguće. Ali mi smo svejedno šest mjeseci nakon toga raspravljali o modelima otkupa. Bačena nam je kost. Nekada su to bili Jadrankini broševi, sada na isti takav način govorimo o poreznoj reformi čiji je cijeli iznos upola manji od troška na Uljaniku. Sami sebi lažemo.

Kažemo porezna reforma i krenemo u glupost koja se zove smanjiti PDV za jedan posto. Pošto smo zemlja koja nema vlastite proizvodnje i ovisimo o uvozu, kod nas je PDV ključni porez koji puni proračun. Potom uvedemo u zakon da PDV nećemo smanjiti sada, nego iduće godine umjesto da odmah kažemo da je to glupost i da odustajemo. Smanjenjem PDV-a s 25 na 13 posto za svježe proizvode obitelji će dobiti 50 kuna mjesečno, a istodobno plaće od 17.500 do 30.000 neto rastu za 1000 kuna. To je Superhik-politika, daj bogatima, ne daj siromašnima.

Vi podržavate Vladu, jeste to rekli ministru Mariću?

Ovo ne podržavam. Nije dobro i rješenje postoji. Mi sad imamo u zakonu da se do 3800 kuna plaće pola doprinosa za zdravstvo, koji je 17 posto, ne plaća. E, sad, da tu granicu podignemo na 5000 kuna, obuhvatili bismo još 120 tisuća ljudi, ne bilo kojih, nego onih s plaćom manjom od pet tisuća kuna kojima je to 8,5 posto, odnosno 350-400 kuna više na njihovu plaću.

U obitelji u kojoj dvoje radi to je 800 kuna više. I to je manji trošak za državu od Marićeva prijedloga, a istodobno neusporedivo više donosi najpotrebitijima, a to su zaposleni u prerađivačkoj industriji.

Je li riješen problem Agrokora?

Bit će žalbi, mrcvarenja po sudovima, ali ništa bitnoga.

A potresa kad izađe knjiga Martine Dalić?

Neka izađe, kaj sad?!

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Pa sad se vidi da je premijer Plenković sve znao?

Ma kad i sve zna, ne zna. Vi meni možete sve objasniti o simfoniji u C-duru, mogu biti na svim sastancima o simfoniji u C-duru, ali mi i dalje neće biti sve jasno. Pa nije premijer tu da zna sve od opere do Uljanika. Ali netko mora znati. Martina Dalić jedan je segment toga ozbiljno znala i danas u Vladi nema nikoga njezina kalibra.

Žao vam je što je Dalić otišla?

Da, ali krivo je postupila, nije razumjela što je politička funkcija, javna ličnost na toj funkciji, napravila je krive poteze i morala je otići. Je li to dobro? Nije, jer netko mora nešto znati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hoćemo na nove izbore na jesen?

Izbori nam ne mogu donijeti ništa ovog trenutka jer na drugoj strani nema ničega.

Mogu li donijeti veliku koaliciju?

Možda mogu, ako nema izlaza. Ne vidim u tome ni štete ni koristi. Mi u ovom trenutku od izbora, kao država, imamo samo štetu.

Možda premijer ima koristi?

On, kad procijeni da su za njega koristi prisutne, raspisat će izbore. Ne zato što će ga netko iz opozicije natjerati na to, nego zato što će procijeniti da je to za njega najbolje. I slažem se da možda neće imati boljeg trenutka od ovog.

Što je s predsjedničkim izborima?

Ne vidim konkurenciju Kolindi Grabar-Kitarović u ovom trenutku. Bilo bi dobro da se neko ime pojavi jer je važno da velika većina građana koji nisu za HDZ ni krajnju desnicu imaju opciju.

Zoran Milanović navodno važe?

On bi ušao u drugi krug. A onda bi izgubio. To je primjer izbora u Zagrebu. Da je Sandra Švaljek ušla u drugi krug, Milan Bandić izgubio bi izbore. Milanović je previše profiliran lijevo bez obzira na to što ima svoje ime i svoju podršku i što na cijelom prostoru ljevice nema nikoga jačeg. Jesam li u pravu, mogu pokazati izbori.

HSLS traži sastanak koalicije zbog izjava Aleksandra Vučića o Kninu, očitovanje SDSS-a. Čemu?

Pozivati Milorada Pupovca na odgovornost ne vodi ničemu. Sasvim sigurno on ne dijeli Vučićeve stavove niti je na izgovoreno mogao utjecati. No država mora imati jasan stav o tome, dati odgovor na tu demagoško-populističku politiku. Povlačenje veleposlanika jedan je mogući potez, ali za Srbiju bi puno opasnija bila upotreba instrumenata koje imamo u procesu proširenja EU.

