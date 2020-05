Domagoj Šimek pjeva nam pjesme sa svog hvaljenog albuma

Ovotjedni #OdSobeDoSobe završava talentirani glazbenik Domagoj Šimek. Član zagrebačkih bendova She Loves Pablo i Muscle Tribe of Danger and Excellence, izdao je prošle godine i svoj prvi solo album “Atlas On My Hoof” za kojeg su glazbeni kritičari imali samo riječi hvale. Od vokala, preko odličnog sviranja gitare pa sve do kantautorskog talenta, Domagoj nam ima što ponuditi.

Večeras na YouTube kanalu Unisona ili na webu Večernjeg lista poslušajte tri pjesme – Put You in the Mix, Hope Is Dead and Gone & Go Where You'll Live Long.

Projekt #OdSobeDoSobe započeli su Unison – Hrvatski glazbeni savez i Večernji list, a podršku su dali i drugi medijski partneri tako da Domangoja Šimeka kao i ostale glazbenike možete pogledati i u emisiji POPROCK.HR na HTV-u, zatim na CMC televiziji, te na portalima Mixer.hr, Popmix.hr, Sesvete danas, Zagreb.info i Karlovački.hr. Projektu su se priključile i lokalne tv postaje TrendTv iz Karlovca, Televizija Šibenik i zagrebačka Z1 televizija.

Osnivači UNISONA – HRVATSKOG GLAZBENOG SAVEZA su: HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, HGU – Hrvatska glazbena unija, HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika, HUOKU – Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika i HUZIP – Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava.