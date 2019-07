Istraživanje potvrdilo: Žensko lice uistinu stari brže od muškog

Menopauza može izazvati neke neugodne simptome za žene, uključujući valove vrućine i smanjenje želje za seksom. No, da bi stvari bile još gore, istraživanja su pokazala da menopauza može pospješiti starenje njihovih lica, što dovodi do bržeg starenja u odnosu na muškarce, piše The Sun.

Prema novom istraživanju Sveučilišta u Beču, primjetno je ubrzanje pojave bora i opuštanje lica u dobi od 50 godina, što je prosječna dob u kojoj počinje menopauza. Točnije, oči se smanjuju, nos i uši su produljeni, a lica postaju 'ravnija' zbog gubitka masti i stanjivanja kože.

Smatra se da je to zbog gubitka estrogena, spolnog hormona koji utječe na protein kolagen, koji je ključan za elastičnost kože. Oko 30% kolagena gubi se u prvih pet godina menopauze. Istraživači su analizirali lica 88 muškaraca i žena te ih usporedili između različitih dobnih skupina.

I muškarci i žene imaju tendenciju starenja na sličan način, prema nalazima objavljenim u American Journal of Physical Anthropology. No, između 50. i 60. godine, proces starenja postaje tri puta brži za žene.

- Izgled kod žena najviše se mijenja kada uđu u menopauzu. U prosjeku, to je s nekih 50 godina, ali neke znaju ući već s 40, a neke ne prije šezdesete. Menopauza određuje izgled vašeg lica prije nego li vaša stvarna dob - kazala je Sonja Windhager, voditeljica istraživanja.

