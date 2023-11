Znate li što uzrokuje osjećaj da ste nešto već vidjeli; deja vu?

Mnogi su nekada iskusili neobičan osjećaj da se nešto novo čini toliko poznatim kao da se već dogodilo? "Déjà vu je francuski izraz koji se prevodi kao "već viđeno", a odnosi se na jasan osjećaj osobe da je već bila u trenutnoj situaciji ili događaju, iako vjerojatno nije", objasnila je dr. Sanam Hafeez, psihologinja, neuropsihologinja i direktorica Comprehensive Consultation Psychological u New Yorku. "Osjećaj je poput snažnog vala upoznavanja sa sadašnjim trenutkom, kao da osoba ponovno proživljava neko prošlo iskustvo". Iako točan uzrok déjà vu-a, kaže, nije posve objašnjen, postoji nekoliko teorija zašto se događa. "Neki misle da je razlog način na koji se sjećanja obrađuju u mozgu, što potencijalno uključuje kašnjenja ili pogreške u vraćanju sjećanja", kaže dr. Hafeez, no bez obzira na točan mehanizam, déjà vu je prolazno i uobičajeno iskustvo koje traje kratko, pogađa ljude svih dobi i ne smatra se patološkim stanjem”, rekla je.

Prema WebMD-u, 60% do 70% ljudi iskusi neki oblik déjà vu- a tijekom svog života, a mogu ga izazvati poznati prizori, zvukovi i mirisi. Ipak, zanimljivo je da se déjà vu češće javlja osobama u dobi od 15 do 25 godina, piše Health.com, a ljudi s višim obrazovanjem, oni koji puno putuju i oni koji se mogu prisjetiti svojih snova također imaju veću vjerojatnost da će doživjeti déjà vu", rekao je isti izvor.

Ipak, učestalost déjà vu iskustava može varirati među pojedincima i neki ljudi mogu imati déjà vu rijetko, dok ga drugi mogu doživjeti češće, rekla je dr. Hafeez. “Također je važno napomenuti da déjà vu nije povezan s nekim posebnim medicinskim ili psihološkim stanjem. Riječ je o obično kratkotrajnom i prolaznom iskustvu koje se smatra se normalnim aspektom ljudske percepcije i pamćenja”, dodala je. Ipak, postoje neka medicinska stanja i neurološki poremećaji kod kojih se iskustva slična déjà vu mogu pojaviti češće ili u izmijenjenom obliku, a ta stanja, prema dr. Hafeez, uključuju sljedeće:

Epilepsija: Déjà vu se ponekad javlja kao aura ili simptom parcijalnog napadaja kod osoba s epilepsijom. To može biti znak upozorenja da će se uskoro dogoditi napadaj.

Migrene: Neki pojedinci s migrenama mogu iskusiti déjà vu prije pojave glavobolje.

Epilepsija temporalnog režnja: Ovaj specifični oblik epilepsije povezan je s abnormalnostima u temporalnim režnjevima mozga i može dovesti do čestih i intenzivnih déjà vu iskustava.

Shizofrenija: Déjà vu se povremeno može pojaviti kao simptom shizofrenije, iako je samo jedan od mnogih mogućih simptoma povezanih s poremećajem.

Anksioznost ili stres: Visoke razine tjeskobe i stresa ponekad mogu dovesti do iskrivljenja percepcije i osjećaja nestvarnosti "Ipak, ako netko doživljava česte ili uznemirujuće epizode déjà vu-a, osobito ako su popraćeni drugim neuobičajenim simptomima, preporučljivo je potražiti liječničku procjenu kako bi se isključila medicinska i neurološka stanja", rekla je liječnica za NY Post.

