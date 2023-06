Znate li od čega je napravljena popularna čokoladica KitKat? Ovo sigurno niste znali!

Svi mi volimo pojesti KitKat s vremena na vrijeme, ali ispada da mnogi od nas nisu svjesni procesa koji se odvija u izradi popularne čokoladice. Nestlé čokoladica prvi put je predstavljena 1935. godine, ali znate li kako se proizvod poznate KitKat čokoladice? Mnogi ljudi ne znaju i ostali su šokirani nakon što su otkrili istinu zahvaljujući novom videu koji je postao viralan društvenim mrežama, kako piše Mirror. Popularni YouTuber Zack D. Films prošlog je tjedna objavio video o KitKat čokoladici u kojem je gledateljima rekao da je vafle unutar čokoladne poslastice zapravo napravljen od drugih KitKata koji su bili slomljena tijekom procesa proizvodnje. Umjesto da baci neupotrebljive pločice, tvrtka ih zgnječi i koristi za izradu novih vafla, čime se smanjuje Nestléov otpad.

“Nestlé tvrdi da je to samo hrskava napolitanka. No, ono što su zapravo upotrijebili da je naprave moglo bi vas iznenaditi. Neke KitKat pločice se polome dok se prave i umjesto da ih izbaci, tvrtka ih zgnječi i doda šećer. To je ono što se nalazi unutar KitKat pločica – to je zdrobljen KitKat”, objasnio je.

Video je pogledan više od 7 milijuna puta i ostavio je ljude šokiranima, a mnogi su priznali da nisu imali pojma kako su KitKat napravljeni. "Nema šanse da je KitKat unutar KitKata, nikad ne bih pomislio!", komentirao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica pitala: “Od čega je onda napravljena prva čokoladica?”

Vijest da Nestlé koristi reciklirane KitKat pločice za izradu napolitanki u novim pločicama čokoladne poslastice prvi put je otkrivena još 2015. godine, kada je sama kompanija potvrdila proces u BBC-jevom dokumentarcu Inside the Factory. U emisiji je voditelj Gregg Wallace istraživao tvornicu Nestlé, a zaposlenica Julie Walker objasnila je kako izrađuju svoje vafle dok su kamere pokazivale kako vadi oštećene čokoladice s pokretne trake i baca ih u plavu kantu. Kad je Gregg upitao što se događa s pločicama koje skuplja, Julie je rekla: "Sve one idu u preradu, gdje se koriste za punjenje. Odabiremo one koje nisu dobrog standarda za čokoladicu.”

