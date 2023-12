Znanstvenici otkrivaju zašto toliko majki ima isti mjesec rođenja kao i njihovo dijete

Slučajnost? Za one majke koje dijele isti mjesec rođenja kao i njihovo dijete, to je možda bio razlog kojem se to pripisivalo u prošlosti, ali zapanjujuća nova istraživanja znanstvenika otkrila su pravi razlog zašto se to događa mnogima, piše Mirror.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal Population Studies, gdje je analizirano više od 10 milijuna rođenih u Španjolskoj i Francuskoj u razdoblju od 33 godine, od 1980. do 2013., znanstvenici su otkrili da podaci pokazuju da je 4,6% više udjela u mjesecima rođenja između majke i djeteta nego se ranije mislio. Također je bilo 12,1% više od očekivanih situacija u kojima su braća i sestre također imali rođendane u istom mjesecu.

Iako mnogi možda vjeruju da je 'međugeneracijski prijenos' fenomena sezonskog rađanja bio ništa više od 'planiranja obitelji', nova studija otkriva da to nije uvijek slučaj i da se može pripisati zapanjujućem broju čimbenika. Dr. Adela Recio Alcaide, epidemiologinja sa Sveučilišta Alcala, rekla je: 'Što bi moglo uzrokovati veću vjerojatnost da se članovi obitelji rode u istom mjesecu? Čini se da su potencijalna objašnjenja i društvena i biološka'.

Biološki čimbenici, uključujući temperaturu, vlažnost, dostupnost hrane i izloženost sunčevoj svjetlosti, koji mogu utjecati na plodnost, istaknuti su kao oni koji određuju kada će žena roditi. Kao što je navedeno u istraživanju: 'Umjesto da je slučajna varijabla, čini se da je sezona rođenja povezana s obiteljskim karakteristikama'.

Unutar istraživanja tim je također promatrao sociodemografske karakteristike majki, uključujući faktore kao što su majčino obrazovanje, dob, paritet, ponovno partnerstvo, rasa, društvena klasa, redoslijed rođenja ili legitimnost, procjenjujući podatke svih rođenja u Španjolskoj od 1980. do 1983. i 2016.-2019., uz sve one u Francuskoj od 2000.-2003. i 2010.-2013. Zapisi su davali mjesec rođenja djeteta i mjeseca rođenja njihovih roditelja, kao i brata ili sestre koji su im najbliži po dobi.

Nakon analize podataka otkrili su da je rađanje u određenim zemljama također slijedilo obrazac, s više beba rođenih u određeno doba godine nego u drugim, što je poznato kao 'sezonsko rađanje'. Podaci su također pokazali skok u rađanju u siječnju za majke rođene u siječnju, s istim nalazima i u svim ostalim mjesecima u godini. Tim je otkrio da to vrijedi i za braću i sestre, pri čemu ih je 12,1% također u istom mjesecu rođenja. Studija je također otkrila 4,4% više rođenja s roditeljima u istom mjesecu rođenja i dva posto više s djecom i ocem.

Prema istraživanju, obrazovanje također igra ulogu: 'U Španjolskoj, na primjer, veća je vjerojatnost da će žena s visokim obrazovanjem roditi u proljeće nego žena bez visokog obrazovanja. Ako ima kćer, osim što je vjerojatnije da će se roditi u proljeće, veća je vjerojatnost da će ta kći imati visoko obrazovanje budući da ga ima njezina majka. Dakle, kada ova kći bude imala djecu, vjerojatnije je da će ih roditi u proljeće'.

