Žena se vratila kući s odmora i imala što vidjeti - u perilici rublja odmara je mala lisica

Natasha Prayag iz Londona vratila se u stan nakon što je nekoliko dana provela kod partnera Adama i njegovih roditelja - i imala što vidjeti.



Naime, nosili su torbe i kofere iz automobila, a kada su otključali stan vidjeli su malenu lisicu koja je opušteno ležala u njihovom hodniku. "Šokirali smo se i nije nam bilo jasno što se događa. Prvo nismo ni shvatili da je to zaista lisica jer je pobjegla čim nas je vidjela."



Pronašli su je u perilici rublja, pa su je pokušali namamiti s malo hrane. "Na fotografijama možete vidjeti kako je zapravo opuštena, gotovo sretna."

Honestly, guys. I’ve got a fox stuck in my washing machine. WHAT THE ACTUAL FOX pic.twitter.com/dyVBTiTEXn