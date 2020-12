Žena se požalila: 'Seks sa suprugom bio je odličan dok me nije prevario - sada ne mogu doživjeti vrhunac'

Anonimna žena u četrdesetima javila se psihoterapeutkinji Deidre koja putem britanskog portala The Sun savjetuje ljude što učiniti kada naiđu neki životni problemi. Žena joj je objasnila da je seksualni život sa suprugom bio odličan sve dok nije otkrila da je s drugim ženama izmjenjivao golišave fotografije i poruke o seksu. Iako nije ništa fizički imao s njima, ona smatra to nekom vrstom prevare.



"Nije se vidio s njima, ali s jednom je izmjenjivao fotografije, a s drugom poruke na temu seksa. Od kada sam to saznala, ja ne mogu doživjeti orgazam tijekom našeg seksa, a on ima problem s erekcijom. Zajedno smo deset godina, ne znam što možemo napraviti da vratimo strast u naš odnos i popravimo stvari?", pitala je.

"Morate komunicirati kako biste oboje razumjeli što je njega dovelo do takvih poteza. Je li ti se iskreno ispričao? Jeste li razgovarali o tome kako možete popraviti vezu? Mislim da oboje trebate napraviti neke promjene. Što se tiče samog seksa, morate se vratiti stvarima koje ste radili prije, kada je bilo najbolje", kaže Deidre.

