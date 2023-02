Žena priznala: 'Svoga muža dijelim s još dvije žene'

Nick Davis ima prilično neobičnu životnu situaciju. Naime, on ima tri žene s kojima je istovremeno u vezi dok s jednom od njih čak ima i dijete. Iako, mnogi misle da su žene pristale na ovakav odnos zato što ih Nick financira – to je daleko od istine. Nick ne radi jer se vodi principom da se kralj na šahovskoj ploči ne kreće puno, stoga ni on ne bi trebao raditi, prenosi The Sun.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina:

Nick sebe predstavlja kao „trofejnog muža“, dok njegove tri supruge April, Jennifer i Danielle imaju poslove s punim radnim vremenom. Ovaj 39-godišnjak u svome se životu vodi pravilima iz šaha te tvrdi da figurica kraljice koja se kreće po cijeloj šahovskoj ploči pokazuje da žene imaju svu moć dok kralj „čuva teren“.

Njegova prva žena 38-godišnja April zahvalna je što uz sebe ima još dvije žene koje joj pomažu s njenim zahtjevnim suprugom. Rekla je: „Nick je prilično zahtjevan i težak. Na mnogo načina. Zahtjevan je u krevetu i ima tešku osobnost tako da je lijepo imati još nekoga tko ti s njime pomaže“. Par se upoznao na sveučilištu i zajedno su već 15 godina, a nakon deset godina u svoj su brak uveli 25-godišnju Jennifer koju je April upoznala na poslu. „Postalo mi je očito da je ona sjajna i vrlo inteligentna osoba te sam znala da će je Nick smatrati privlačnom“, kaže April. Jennifer je tada imala 19 godina i rekla je da se zbog Nicka osjećala "lijepom, hrabrom i neustrašivom". April je menadžerica u organizacijskoj tvrtki, dok je Jennifer menadžerica u IT tvrtki.

Trojac je prošle godine u svoj brak uveo i 22-godišnju Danielle, ali ona nije najnoviji član njihove obitelji jer je Jennifer prošle godine, u lipnju, rodila djevojčicu Veru.

Mnogi se pitaju kakav je njihov raspored spavanja pa je Nick otkrio da spavaju svi zajedno jer se on obožava ušuškati između svojih žena. Dodao je: „Naš raspored za seks je kad god mi se prohtije ili kad god one požele. Trudim se da svi budu zadovoljni“. Nick također osigurava da se seks s jednom ženom odvija u drugom dijelu kuće u odnosu na ostale.

Žena živi s mužem i s dečkom: "Hejteri kažu da sam sebična, a ja samo mislim da sam sretnica!"