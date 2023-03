Žena priznala: "Moj muž odlazi kod eskort dama svaki put kad se posvađamo"

Jedna je žena rekla da njen suprug nakon svake njihove svađe odlazi kod eskort dama. Ona ima 38 godina, a njen suprug 41 te su u braku tri godine. Rekla je: „Drugi muškarci utapaju svoju tugu u pubu ili s prijateljima, ali on plaća za seks, a ja sam bijesna“. Dodaje kako je tražila neke papire u ladici kada je našla na tajni telefon. Svaka poruka bila je upućena salonu za masažu ili jednoj od tri eskort dama s kojom je dogovarao termine, prenosi The Sun.

Tvrdi da joj je pozlilo kada je naišla na te poruke te kako je bilo jasno da saloni s kojima je komunicirao nude senzualne masaže. Kako bi potvrdila svoje sumnje pretražila je na internetu salone i u recenzijama pročitala da oni nude masaže sa 'sretnim završetkom'. Ali, ono što ju je stvarno uzrujalo je što eskort dame s kojima se njen suprug nalazi nude seks bez zaštite.

Žena ga je odlučila suočiti s onime što je pronašla, ali on ne želi ništa priznati i kune se da ne zna odakle je telefon. Čak se i on naljutio na nju jer ga je tražila da joj kaže istinu. „Prijetio je da će otići, a ja sam ga morala moliti da ostane. Volim svog muža više od svega. Samo želim da prizna što je učinio i da shvati kako to utječe na mene, a onda bismo mogli nastaviti“, dodaje. Umjesto toga, on pokušava svaliti svu krivnju na nju.

Shrvana žena kaže kako ne prođe ni jedan dan da ne razmišlja o tome. Zakazala je i pregled seksualnog zdravlja te inzistirala da ga i njen suprug obavi. Kaže: „Ne želim biti bez njega, ali također se osjećam kao da tugujem za nekim koga sam mislila da poznajem. Nismo se svađali oko ovoga nekoliko tjedana jer je prošli put počelo izmicati kontroli, ali osjećam da se ponovno razvija. Nemam pojma što učiniti ili hoće li to ponoviti. Želim riješiti ovo između nas, ali kako mu mogu vjerovati?“.

Stručnjakinja za odnose odlučila joj je pomoći s ovi problemom te joj je poručila da jednom kad povjerenje nestane, jako ga je teško vratiti. Primjećuje da žena ima još mnogo bijesa u sebi koji mora izaći na vidjelo i toliko pitanja na koja treba odgovoriti, ali u isto vrijeme srce joj još uvijek govori da ga voli. „Izdala te je jedina osoba koja je trebala biti uz tebe“, dodala je. Poručuje joj i kako mora biti čvrsta, a da njen muž mora prestati koristiti salone za masažu i posjećivati ​​eskort da bi njih dvoje imali budućnost. „Vodite računa o svom fizičkom i psihičkom zdravlju i oslonite se na obitelj i prijatelje, kao i na razgovor sa svojim liječnikom opće prakse“, zaključuje ekspertica.