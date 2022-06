Žena ispričala: 'Supruga kolege mi šalje prijeteće poruke jer misli da ju on vara sa mnom'

S obzirom na količinu vremena koje kolege provode zajedno, odnosi na radnom mjestu mogu lako postati komplicirani, u što se uvjerila i jedna žena koja je na Mumsnetu opisala neugodnu situaciju u kojoj se našla sa svojim kolegom i njegovom suprugom,.

Kako piše Mirror, ispričala da u firmi u kojoj je zaposlena trenutno s muškim kolegom radi na jednom važnom projektu pa skoro svaki dan provode zajedno, kako bi to što bolje i što brže napravili.

- On je 15 godina stariji od mene ali zaista se sjajno slažemo i radimo odličan posao. Pričao mi je da je svoju ženu upoznao preko interneta, a ona je zatrudnjela već na drugom spoju. Ja sam njemu ispričala da već neko vrijeme živim sa svojim dugogodišnjim partnerom, a kroz te smo razgovore i kroz posao razvili iskreno prijateljstvo, no njegova supruga to ne vidi tako - napisala je žena u objavi.

Pričao joj je, kaže, da se on i žena često svađaju jer ona zna biti jako ljubomorna, no do nedavno nije ni pomislila da će ona s njom imati problema; sve dok jednu večer nije dobila poruku na WhatsApp s nepoznatog broja. U poruci je pisalo da se makne od njenog muža, da ga prestane zvati i da će loše završiti ako to ne napravi, a odmah je zaključila o kome se radi.

- Nakon toga sam nazvala njega da vidim o čemu se radi ali nije se javio. Kada smo se sutradan vidjeli na poslu, jedva da smo progovorili i izbjegavao me koliko je mogao. Sada ne znam što da radim, ne želim da nam bude neugodno na poslu ni da ostavim dojam neprofesionalnosti. Želim nastaviti raditi na projektu kao i do sad ali malo me strah njegove supruge - nastavila je.

Korisnici Mumsneta stali su u njezinu obranu i podijelili su joj svoje savjete.

- Ja bih mu rekla i savjetovala mu da razgovara s njom. Vi ne znate što se događa između njih i kakav im je brak, ali nemate veze s time - napisala joj je jedna korisnica.

- Možda ju je već varao pa se ona zato ponaša tako. Mislim da biste ju trebali nazvati i objasniti joj da je vaš odnos zaista samo poslovan i prijateljski - komentirala je druga.

