Žena ispričala: 'Suprug mi svaki dan ocjenjuje hranu i ako mu se ne sviđa što skuham, naruči si pizzu'

Kuhanje za izbirljive osobe može biti jako teško, nikad ne znate što će im se svidjeti, a što ne, i hoće li uopće uživati ​​u hrani. No, jedna je žena na forumu Reddit objasnila je da njezin suprug, koji je vrlo izbirljiv u jelu, često ocjenjuje njezinu hranu, unatoč činjenici da ga je ona izričito zamolila da to ne čini. Također, on odbija kuhati sam jer to jednostavno ne voli raditi, piše Mirror.

- Samo ja kuham u našem domu. Već godinama sve ostale kućanske obaveze dijelimo i nemam ništa protiv jer ja uživam u kuhanju. No, u zadnje vrijeme popis stvari koje moj suprug ne voli raditi postao je sve duži. Također, on inzistira da sva jela koja kuham ocijeni ocjenama od A=to mu se jako sviđa do F= neće to jesti, iako sam ga nekoliko puta zamolila da prestane. Znam da ne voli curry, nikakva indijska ili kineska jela, smeđu rižu, tjesteninu od punog zrna pšenice, većinu zdravih žitarica, tikvu ili bilo koji obrok bez 'dovoljno' ugljikohidrata i mesa. Također neće jesti ništa što je ostalo od večere ili ručka - napisala je u objavi.

Tvrdi da je nedavno odlučila da će većinu večeri kuhati samo ono što se njoj sviđa, budući da, i kada se zaista potrudi, on joj svejedno da ocjenu B ili C. Također je donijela odluku da će kuhati zdravije obroke s niskim udjelom ugljikohidrata i masnoća, jer oboje trebaju jesti zdraviju hranu.

- Ponekad si, ako mu se jelo ne svidi, naruči pizzu, a nedavno mi je rekao i da, ako skuham nešto što se njemu ne svidi, moram i platiti hranu koju naruči. Odmah sam mu odgovorila da to ne dolazi u obzir. Na to mi je kazao da sam bezobrazna, a čak je u sve upleo i svoju majku koja mi je rekla da nikad ne bi skuhala za večeru nešto što zna da njezin muž ne voli - dodala je.

U komentarima su ljudi podržali ženu, rekavši joj da ne bi trebala ugađati odraslom muškarcu koji izbirljivo jede. - Jelovnik u mojoj kući uključuje dvije opcije. Uzmi ili ostavi - napisala je jedna korisnica.

"Zvuči kao da želi privatnog kuhara, a ne suprugu", komentirala je druga, a treća je dodala: "Ignoriraj ga i kuhaj što god ti želiš, njegovo ponašanje je grozno."

