Žena ispričala: 'Moj brak je dosadan i besmislen, a mislim i da sam zaljubljena u drugog muškarca'

- Muž i ja smo bili zajedno samo godinu dana prije nego što smo se vjenčali, a sada smo u braku već četiri godine. Uopće nisam sumnjala u brak s njim, činilo se da smo savršeno pristajali i tada je sve bilo strastveno i uzbudljivo. No, kako je vrijeme prolazilo počela sam se pitati jesam li postupila ispravno i jesmo li se možda požurili s brakom. U zadnje vrijeme sam shvatila da smo mi zapravo jako različiti ljudi, a on je postao jako dosadan -. napisala je jedna žena za Mirror.

Ona ga uvijek pokušava potaknuti da isprobava nove stvari i da više uživa u životu, ali on ne želi izaći iz svoje zone komfora. Nedavno je upoznala jednog dečka s kojim se jako zbližila i smatra ga vrlo privlačnim. Nisu spavali skupa niti priznali kako se osjećaju jedno prema drugom, ali među njima je nevjerojatna kemija.

- On je oženjen i ima djecu, a nedavno je bio na putovanju sa svojom obitelji pa mi je jako nedostajao, čak do te mjere da mu kažem kako se osjećam. Moj brak je jedno veliko razočaranje, a ovaj čovjek mi se ozbiljno sviđa. Ne znam što da radim - nastavila je.

- Zvuči kao da vam je dosadno i mislim da način na koji se osjećate prema tom muškarcu vjerojatno ima puno veze s s onim što on predstavlja za vas, a to su strast i uzbuđenje, a to je ono što nedostaje u vašem braku. Oboje ste u braku, a on ima i djecu, tako da je započinjanje nečega velika stvar. Prije nego što učinite bilo što s tim drugim čovjekom, dobro razmislite o svom braku. Stvari ne funkcioniraju, ali je li to stvarno samo do vašeg muža? Jeste li se i vi malo udaljili? Razmislite o tome. Ja bih na vašem mjestu uložila malo više truda u svoj brak prije nego što samo odustanete, a počnite tako što ćete biti iskreni s njim - odgovorila joj je Coleen Nolan.

