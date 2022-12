Žena bijesna jer je muž pozvao svog oca na medeni mjesec, ali mnogi je osudili zbog toga

Odlazak na medeni mjesec je uzbudljiv trenutak - nedavno ste se vjenčali, potpuno ste zaljubljeni i veselite se svim vašim budućim zajedničkim avanturama. Posljednja stvar koju vjerojatno očekujete da će se dogoditi je da vam se svekar pridruži na medenom mjesecu, kada biste trebali započeti zajednički bračni život.

Međutim, to je slučaj s jednim parom, jer je neimenovani muškarac otišao na Redditov forum kako bi objasnio zašto je njegov tata došao na medeni mjesec. Tvrdi da njegova supruga nije bila nimalo sretna zbog toga, unatoč tome što je on bio tamo iz jako dobrog razloga jer je nešto popravljao za par, kako prenosi Mirror.

"Ja sam se nedavno vjenčao sa svojom ženom. Odlučili smo da ćemo za naš medeni mjesec provesti tjedan dana na odmorištu mojih roditelja koji ima pristanište i brod, a zatim se odvesti do najbliže luke na krstarenje. Tijekom našeg boravka na imanju za odmor, pojavio se problem s čamcem. Bio je prilično mali i rekao sam svom tati za to, a on je inzistirao da dođe, provjeri i popravi ga. Rekao je da će biti tamo nekoliko sati i odmah otići”, napisao je.

"Rekao sam svojoj supruzi i ona je nevoljko pristala jer je brod imao problem. Došao je i popravio brod, a ja sam se osjećao loše pa sam se ponudio da izađem s njim na ručak. Osjećao sam se loše što se vozio dva sata tijekom radnog tjedna kako bi popravio brod kako bismo mogli uživati ​​i htio sam ga počastiti s nekoliko piva i ručkom. Otišli smo i vratili se nakon dva sata”, nastavio je.

Otišao je i oni su nastavili sa svojim medenim mjesecom. Problem je u tome što se nakon medenog mjeseca žalila da mu je dopustio da upadne na njihov medeni mjesec i da je čak izašao s njim za vrijeme medenog mjeseca. Nije mislio da je to problem jer je to bila njegova oštećena imovina i on se potrudio da im pomogne da uživaju u svojem vremenu.

Ljudi su brzo stali u obranu muškarca rekavši da im je njegov tata učinio uslugu i da bi mu žena trebala biti zahvalna za ono što je učinio.

"Uopće nije smetao, došao vam je pomoći, a vi ste ga počastili ručkom u znak zahvalnosti”, komentirala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik rekao: "Vozio je dva sata da to popravi, a to je još dva sata vožnje kući nakon. Ručak i nekoliko piva nisu problem, čak ni ako je to bilo tijekom medenog mjeseca."

