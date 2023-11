Želite ispeći savršeni kruh? Pekar otkrio kako to postići u pet koraka!

Možda ste bez uspjeha pokušali napraviti kruh za vrijeme karantene? Ili možda želite pokušati prvi put? Sada je savršena prilika za to. Postoji toliko mnogo različitih vrsta, od klasičnog kiselog tijesta do gaziranog kruha i opcija bez glutena, pa ćete imati mnogo mogućnosti za istraživanje. No, kao i kod svakog pečenog dobra, postoji nekoliko stvari koje treba zapamtiti. Srećom, pekar Richard Bertinet za Metro podijelio je pet savjeta koje morate imati na umu za izradu savršene štruce kruha kod kuće.

Počnite s osnovama: Uvijek je bolje započeti jednostavno i usavršiti svoje vještine, prije nego pokušate nešto izazovnije. 'Ostavite kiselo tijesto za kasnije, dobro shvatite osnove i složeniji kruhovi činit će se manje zastrašujućim', objasnio je Bertinet.

Također je sjajno započeti ovdje jer je ovo dobra osnova za izgradnju vještina poput miješanja, intuitivnog upoznavanja kada je tijesto spremno i vježbanja.

VEZANI ČLANCI:

Koristite glavu prije ruku: Odvojite trenutak da naglas izgovorite što ćete učiniti - ovo je dobar korak prije nego što počnete s pripremom. Dobro razmislite prije nego što stavite ruke u tijesto, manje je vjerojatno da ćete na ovaj način pogriješiti.

Nemojte se bojati ljepljivog tijesta: 'Ako želite lagano tijesto, morate prigrliti ljepljivost. Nemojte mijenjati recept dodavanjem brašna. Može biti primamljivo, ali pečenje kruha pomalo je znanost, pa su preciznost i povjerenje u proces ključni', kaže Bertinet.

VEZANI ČLANCI:

Vjerujte svojim instinktima: Također je važno da upijete svoju okolinu i osluhnete svoju intuiciju ako vam nešto govori. 'Tijesto je slično nama - ako je hladno vrijeme, koristite topliju vodu, a ako je jako vruće, upotrijebite hladniju vodu', tvrdi stručnjak.

Vježbajte, vježbajte, vježbajte: Vjerojatno nećete napraviti kruh vrijedan prestižnih kulinarskih nagrada, pa budite spremni nekoliko puta pogriješiti. Bertinet kaže: 'Nema grešaka, samo koraci na vašem putu učenja. Čak je i loša pogača korak prema boljoj'.

Studija mnoge zgrozila: Neke vrste kupovnog kruha sadrže tragove ljudske kose i ptičjeg perja!