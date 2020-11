'Želim prekinuti svoj brak zbog ljubavnice, ali bojim se da će me prevariti'

- Seks s mojom ljubavnicom je odličan, ali bojim se da će me prevariti pa sumnjam u našu budućnost. Imam 49 godina, a svoju suprugu upoznao sam kada smo imali samo 17 godina te smo se vjenčali godinu dana kasnije. Imamo tri sina, ali ja sam duboko nesretan već godinama - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njihov brak je prošao kroz mnoge probleme, ona ga je godinama zanemarivala i stavljala ga na posljednje mjesto na listi prioriteta. Stoga je on prije pet godina otvorio profil na stranici za upoznavanje i upoznao svoju ljubavnicu.

Iako je ona u braku, priznala je da je tijekom svog braka imala puno afera. Njega je to mučilo, ali ga je ona uvjeravala da je s njim drugačije. Namjeravali su napustiti svoje supružnike kako bi živjeli zajedno, ali on ima svoje sumnje.



Napravio je novi profil i kontaktirao ju pod drugim imenom kako bi provjerio je li vjerna. Nadao se da će ga odbiti, ali dogodilo se upravo suprotno. Kada joj je sve priznao, tvrdila je da je znala da je to on cijelo vrijeme.



Sada sumnja u njihovu vezu i boji se otići od obitelji zbog žene koju voli, ali s kojom nije siguran da ima budućnost.



- Trenutno vas ljubavnica seksualno usrećuje, ali ako ne postoji povjerenje, vaša će veza i seksualni život patiti dugoročno. Svoju ste suprugu upoznali i oženili dok ste bili mladi, što povećava uzbuđenje vaše afere, ali lako je podcijeniti cijenu odlaska iz obitelji.



Potrebno je puno sjajnog seksa da biste nadoknadili gubitak poštovanja sinova i vaše supruge. Vjerujte svojim instinktima da vaša ljubavnica nema naviku biti vjerna. Kažete da se osjećate nisko na listi prioriteta svoje supruge, ali bi li se i ona mogla osjećati isto? Koliko ste uložili u održavanje svog doma i odgoja tri dečka? Recite joj da se oboje uzimate zdravo za gotovo, ali i da želite započeti novi život, pa i u seksualnom smislu - odgovorila mu je Deidre.

