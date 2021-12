'Želim biti odmorna i zdrava pa mi dadilja svaku noć čuva bebu dok ja spavam!'

Premda vjerojatno nijedan novopečeni roditelj ne uspijeva noću 'u komadu' odspavati onih idealnih sedam do osam sati, većina je toga svjesna i prije dolaska bebe pa su se, koliko je to moguće, već pripremili na tu žrtvu.

Ipak, neke se žene bez obzira na svoju novu ulogu majke ne žele odreći svog 'sna za zdravlje i ljepotu', pa za cjelonoćno čuvanje djece angažiraju dadilje.

Tako je Amerikanka Brittany Bright, inače mama dvomjesečne bebe, odlučila da svoje noći želi provoditi bezbrižno, bez buđenja zbog gladi i mokre pelene djeteta, pa je sa svojom dadiljom dogovorila njen cjelonoćni boravak.

Svoju joj bebicu tako preda već u 20 h i mirna je do jutra; točnije do šest sati ujutro kad dijete opet uzme k sebi.

