"Na bolničkom šalteru čekala me omotnica s nalazom mamografije. Otvorila sam je i pročitala dijagnozu: zloćudni tumor dojke. Zanijemjela sam od šoka. Čitala dva-tri puta. U isti tren obuzela me tuga, ali i odlučnost da se borim. I evo me, danas sam tu. Zloćudna bolest je iza mene. Zdrava sam i želim uživati u životu svaki dan."

Ovako zvuči Katica Bajrić iz Splita, jedna od mnogih žena koje su se morale suočiti s najtežom bolešću. Bolešću koja na sam spomen izaziva one najtužnije emocije; nelagodu, zabrinutost, strah.

– Bilo je to u ljeto 2021. godine. Kad se sad sjetim svega, najteže mi je bilo taj strašni nalaz podijeliti s obitelji, suprugom, djecom. No njihova snaga, vjera bila mi je najveći poticaj. Odlučili smo se suočiti s bolešću. Išli smo korak po korak, odustajanje nije bilo opcija – kaže Katica.

Uz obitelj, mnogo joj je pomogla njezina liječnica opće prakse.

– Moja dr. Merica Vukasović rekla mi je: "Mi smo sad tim, što god ti treba – tu sam." I doista je tako bilo, ona je uz mene i zahvalna sam joj dok sam živa – govori Katica.

I cijeli Odjel onkologije splitske bolnice je, kaže, brz i učinkovit.

– Dr. Ivana Sedlar okupila je tim, naručila me kod kirurga u nekoliko dana. Sestre su uvijek bile s osmijehom i pogledom u kojem se vidi razumijevanje i podrška. Dr. Ante Strikić stručan i osoba koja sluša i savjetuje – dodaje.

Nakon pozitivnog nalaza mamografije slijedila je biopsija. Nalaz je bio pozitivan i jedini put bila je operacija dojke.

– Bila sam spremna na sve, znala sam što me čeka. No u bolnici je sve lakše kad vidite da niste sami, toliko je oboljelih, mladih žena i sve imamo isti cilj – biti zdrave – kaže Katica.

Na Odjelu kirurgije KBC-a Split snagu su joj davale pacijentice i medicinsko osoblje.

– Bilo je to teško vrijeme COVID-a. Svi smo bili pod posebnim mjerama, a u bolnici je to bilo još teže; svi s maskama, bez posjeta – prisjeća se.

Takvo teško stanje olakšavali su im medicinske sestre i liječnici.

– Došla sam na red za zahvat kod dr. Ive Tripkovića. Nemam riječi kojima bih opisala koliko je profesionalnosti, ljudskosti i jednostavnosti u tom čovjeku. Zbog takvih ljudi poput njega i ovakve najteže bolesti ne čine se toliko teške – iskreno kaže Katica.

Uslijedio je povratak kući i oporavak, a želja za ozdravljenjem s početka priče bila je jača od svega.

– Znalo je biti teških trenutaka. Čovjek ponekad ostane sam sa sobom i pita se "zašto ja, hoću li ozdraviti, kakav će biti sljedeći nalaz…" Na sreću, takvi trenuci brzo prođu, nekako se nađe snaga, volja, optimizam… – kaže.

Bolest je zaustavljena, tumor je nestao, dr. Strikić joj je rekao: "Ti si sad zdrava, sad samo treba raditi na tome da tako i ostane."

– On vjeruje da je moj in situ karcinom otišao zauvijek, a i ja vjerujem u to – odlučna je Katica.

Nekoliko mjeseci nakon zahvata bila je na limfnoj drenaži kako bi zaustavili limfedem. Sada je na hormonskoj terapiji i pokušava živjeti život kao prije dijagnoze. Ima sreću što, osim kod kuće, na razumijevanje nailazi i na poslu. Njezine kolegice i ravnateljica Dječjeg vrtića "Sunce moje malo" su joj podrška, a osmijeh joj vraćaju oni najmlađi.

– S mojom dječicom u vrtiću sve zaboravim. S njima se smijem, učimo, pjevamo, veselimo se – ozareno kaže Katica.

Tu zastane jer joj zatitra osmijeh i zacakle se oči, a za to ima itekako veliki razlog.

– Moja unučica Paula ima šest mjeseci. Ona je bakina radost, bakin razlog za osmijeh, za život. I zbog nje ne odustajem jer toliko toga lijepoga nas čeka – kaže Katica.

Vrijeme oporavka lakše je prolazila uz pomoć Udruge Caspera.

– To vam je kao da dobijete drugu obitelj nakon što dobijete dijagnozu – govori Katica.

Na njihovim je radionicama učila o karcinomu dojke, ali i o tome kako živjeti nakon ozdravljenja, zajedno su putovale, vježbale. Savjetima joj je puno pomogla Sonja Grlanović Grgat, od nje je u svako doba mogla doznati što je zanima. Uključila se i u splitsku inicijativu "Život s limfedemom" želeći i tako apelirati na teške uvjete liječenja i nedostatak limfne drenaže za oboljele od limfedema. Na kraju ima poruku za sve:

– Sami se moramo brinuti o svom zdravlju, redovito ići na preglede i kontrole. Ako se bolest i pojavi, hrabro joj stanite na put i recite: Ja sam jača od tebe – poručuje Katica Bajrić.

Njezin optimizam i osmijeh neka budu poticaj svima jer, kako kaže, odustajanje nikad nije bilo njezina opcija.