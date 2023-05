Radiološke metode u onkološkoj dijagnostici, kontroli i liječenju

Izvođenje pretrage je jednostavno. U pripremi pacijenta za PET/CT s F-18 FDG kod onkoloških pacijenata potrebno je da pacijent bude natašte šest sati prije pretrage, s tim da ne smije konzumirati ni zaslađena pića. Razlog tome je što glukoza iz plazme kompetira s obilježenom fluordeoksiglukozom u nakupljanju u stanicama. Ako je razina glukoze u plazmi uvećana u stanice će, pa tako i u tumorske, ući manje obilježene glukoze što kod interpretacije nalaza može značiti lažno negativan nalaz, odnosno neadekvatan prikaz tumorskog tkiva. To je razlog zbog kojeg se svakom pacijentu prije aplikacije radioframaka (FDG) određuje koncentracija glukoze u krvi. Važno je pritom još jednom naglasiti da kod onkoloških bolesnika s aktivnom bolesti, nakupljanje FDG-a u zdravim tkivima (s iznimkom mozga i srca) nije izraženo u mjeri u kojoj je izraženo u zloćudnom tkivu, što slikovno stvara kontrast i omogućava razlikovanje između zdravog i bolesnog. To je od iznimne važnosti kod interpretacije nalaza. Fluordeoksiglukoza se aplicira intravenski u individualnoj dozi određenoj za svakog pacijenta. Nakuplja se u stanicama ovisno o njihovoj metaboličkoj aktivnosti. Nakon injiciranja slijedi period mirovanja tijekom kojeg pacijent treba biti što manje aktivan kako ne bi došlo do raspodjele radiofarmaka u mišićima, nego u ciljnim organima. Poznato je, naime, da mišići koriste glukozu kao svoj primarni izvor energije. Za adekvatnu raspodjelu radiofarmaka u tijelu pacijenta potrebno je okvirno sat vremena, što je preduvjet postizanja adekvatne kvalitete slike. Nakon protoka vremena propisanog za raspodjelu slijedi snimanje cijelog tijela trajanja okvirno 15-ak minuta ovisno o tehničkim karakteristikama uređaja na kojem se snima te izboru protokola snimanja za kompjutoriziranu tomografiju (sa ili bez intravenske primjene kontrastnog sredstva). Po završetku snimanja pacijentu se preporučuje uzimanje tekućine kako bi se eventualno zaostala aktivnost u tijelu što brže eliminirala putem mokraćnog i probavnog sustava koji su fiziološki putevi eliminacije radiofarmaka.