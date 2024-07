Zašto sve više ljudi ne želi imati djecu? Nova studija ima objašnjenje!

Globalna stopa plodnosti dosegnula je povijesno najnižu razinu, s rastućim udjelom žena između 25 i 44 godine koje nikada nisu rađale. Prema trenutnim anketama, ne očekuje se porast stope plodnosti u skorije vrijeme, jer sve veći broj mladih ljudi širom svijeta izražava nesklonost prema roditeljstvu. Nova anketa Pew Research Centera istražuje razloge iza ovog trenda, piše Yahoo.

‘Za mnoge ljude, posebno žene, karijera je glavni faktor’, rekla je Amy Blackstone, profesorica sociologije na Sveučilištu Maine i autorica knjige ‘Childfree by Choice’, ‘Generacije poput Generacije X odrasle su u eri kada im je bilo rečeno da mogu imati sve – karijeru, djecu i sve ostalo. Međutim, iz vlastitih zapažanja, znali smo da to nije istina’.

Pewova nedavna studija ispitala je dvije skupine odraslih širom svijeta: ljude u dobi od 18 do 49 godina koji kažu da je malo vjerojatno da će imati djecu i one od 50 i više godina koji nemaju djecu. Istraživanje, koje je anketiralo više od 3000 ljudi, uključivalo je i one koji su odlučili ne imati djecu te one koji nisu roditelji zbog okolnosti izvan njihove kontrole.

Studija slijedi istraživanje Pew-a iz 2023. koje je pokazalo da je 47% odraslih mlađih od 50 godina bez djece izjavilo da vjerojatno neće imati djecu, što je 10 posto više nego 2018.

Najnovija anketa Pew-a, objavljena u četvrtak, otkrila je da je gotovo 40% starije skupine reklo da se roditeljstvo jednostavno ‘nikad nije dogodilo’, dok je većina mlađe skupine bez djece (57%) rekla da ‘jednostavno ne želi’ imati djecu. Drugi popularni razlozi za neimanje djece među mlađima od 49 godina uključuju:

Želja za fokusiranjem na druge stvari (44% naspram 21% za stariju skupinu)

Zabrinutost za stanje u svijetu (38% naspram 13% za stariju skupinu)

Troškovi odgoja djeteta (36% naspram 12% za stariju skupinu)

Zabrinutost za okoliš (26% naspram 6% za stariju skupinu)

U međuvremenu, iz starije skupine češće su navodili da nemaju djecu zbog nedostatka pravog partnera (33% naspram 24% za mlađu skupinu) ili zbog neplodnosti ili drugih medicinskih razloga (15% naspram 13% za mlađu grupu).

Većina odraslih u obje dobne skupine rekla je da im je bez djece lakše priuštiti si stvari koje žele, štedjeti za budućnost i imati vremena za hobije. Većina mlađih ispitanika također je rekla da im je to što nemaju djecu pomoglo u društvenom životu (58%) i uspjehu u karijeri (61%).

Iako su anketirani navodili razne prednosti nemanja djece, studija je također istaknula niz uočenih nedostataka. Stariji od 50 godina bez djece češće su brinuli hoće li imati nekoga tko će se brinuti za njih dok stare (26% u usporedbi s 20% roditelja iste dobi) i hoće li biti usamljeni (19% naspram 15%), ali su manje brinuli o financijskoj sigurnosti (35% naspram 46%) i o tome hoće li imati nekoga tko će nastaviti njihove vrijednosti i tradiciju (11% naspram 17%).

Mnogi ispitanici su izvijestili o izazovima na radnom mjestu. Jedna trećina starijih od 50 godina izjavila je da se od njih očekuje preuzimanje dodatnog posla ili odgovornosti, a 30% je reklo da im je dana manja fleksibilnost nego kolegama s djecom. Također, više od 40% starijih žena bez djece reklo je da su osjećale pritisak društva da imaju djecu, dok je 34% navelo da pritisak dolazi od članova obitelji.

