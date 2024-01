Zašto se seksate? Postoje neki razlozi koji su jednostavno pogrešni…

Živimo u društvu koje snažno potiče seksualnost kao način življenja. Takvo okruženje dovodi do snažnog seksualnog pritiska na pojedince koji katkad popuštaju pritiscima da bi bili prihvaćeni.

Prema mišljenju psihologa, seks zbog pogrešnih razloga može rezultirati ozbiljnim posljedicama koje itekako narušavaju psihičko zdravlje ljudi. Znanstveno je dokazano da je seks zdrava aktivnost, ali ako se prakticira zbog pogrešnih razloga dovodi do velikih problema. Pročitajte koje je to štetno seksualno ponašanje, piše Choma.

Seksom do veze: Ovakvom načinu ponašanja posebno su sklone žene. Da bi privukle i zadržale muškarca, upuštaju se s njim u seks iako ga ne poznaju dovoljno i možda i same još nisu spremne za takav intiman čin. Nadaju se da će putem seksa osvojiti muškarca te ga zadržati u vezi. Psiholozi kažu da je to vrlo pogrešan stav koji najčešće rezultira razorenom ženskom psihom. Seks će rijetko dovesti do veze, a žena će se osjećati iskorištenom. Kao posljedica toga javlja se anksioznost, depresija i osjećaj manje vrijednosti.



Seks kao osveta: Katkad ljudi koriste seks kao sredstvo osvete. Obično se javlja nakon prevare i po principu 'oko za oko, zub za zub'. To prakticiraju i muškarci i žene. Spavaju s drugom osobom samo da bi povrijedile partnera ili partnericu. Nažalost, jedina osoba koja će ostati povrijeđena ona je koja se upušta u takav seks. Psiholozi kažu da je seks kao osveta vrlo opasno ponašanje. Osim što može rezultirati spolnim bolestima, ozbiljno narušava i psihičko stanje pojedinca. Takva osveta nije slatka. Naprotiv! U ustima ostavlja osjećaj gorčine i rađa frustriranost, prazninu i blagu depresiju.

Jedno je istraživanje pokazalo da se žene često odlučuju na seks iz sažaljenja. Izađu s muškarcem van, on se jako trudi, počasti ih večerom i one iz osjećaja sažaljenja i dužnosti spavaju s njim iako im se ne sviđa. Takvo ponašanje ne koristi nijednoj strani. Psiholozi kažu da seks iz sažaljenja narušava integritet obiju osobe. Na nekoj razini osoba zna da je partner ili partnerica s njim iz sažaljenja. Obje uloge dovode do nemira, praznine i osjećaja manje vrijednosti. U svakom slučaju, riječ je o ponašanju koje nema pozitivan ishod.Ovakvom su ponašanju sklone mlađe osobe. Svi se seksaju pa se seksaju i oni. Mladi su danas izloženi jakom utjecaju medija koji su visoko seksualizirani. Želeći biti prihvaćeni, mladi se upuštaju u rizično seksualno ponašanje. Rizičan seks ne dovodi samo do spolnih bolesti nego i do ozbiljnih psihičkih problema. Psiholozi kažu da većina mladih ljudi koja ima seksualni život, nije za njega uopće spremna. To ostavlja trajne posljedice, a može rezultirati i depresijom. Seksati se samo zato što to svi drugi čine, iznimno je pogrešan i opasan način razmišljanja.

