Znate li koje su osobine muškaraca najpoželjnije? S ovima najlakše dolaze do seksa!

Prema većini stručnjaka, od muškaraca se općenito očekuje da imaju veći seksualni nagon u usporedbi sa ženama. Gotovo sve studije vezane uz spol to potvrđuju. Muškarci češće razmišljaju o seksu, češće ga traže i još je vjerojatnije da će se izložiti opasnosti samo zbog mogućnosti seksualnog susreta, piše Medium.

Žene su u prosjeku samo selektivnije s kim će spavati, uglavnom zbog socijalizacije i toga što imaju više za izgubiti ako zatrudne. Prema YouGov anketi u kojoj je sudjelovalo više od 7000 ljudi, oženjeni muškarci (39%) su vjerojatnije nego udane žene (22%) izjavili da bi željeli imati više seksa.

No, činjenica je da neki muškarci lakše dolaze do seksa nego drugi, a tajna toga mogla bi se skrivati u vašoj osobnosti. Naime, Istraživanje koje je provedeno na Queensland University of Technology pokazalo je da se muškarci s određenim karakternim osobinama seksaju češće nego ostali.

Pokazalo se da muškarci koji su otvoreni, emotivno stabilni, ugodni ili savjesni najlakše dolaze do seksa. Istraživanje u kojem je sudjelovalo 3000 muškaraca i 1500 žena koji su dali podatke o svom seksualnom životu pokazalo je da je za muškarce bitno kakvu osobnost imaju kad je riječ o tome koliko se seksaju, dok kod žena nije toliko.

"Pronašli smo ključne razlike između muškaraca i žena kad je riječ o učestalosti seksualnih odnosa, ali i broju potomaka. U usporedbi sa ženama, kod muškaraca postoji puno više faktora koji utječu na to hoće li se poseksati, što objašnjava velike varijacije u tome koliko često se seksaju", objasnio je doktor Stephan Whyte koji je vodio istraživanje. Otvorenost je bila jednako bitan faktor kod muškaraca i žena, ali se pokazalo da su kod muškaraca bitne i neke druge osobine.

