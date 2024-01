Zašto je seks s bivšim partnerom ili partnericom toliko dobar? Znanost ima odgovor!

Mnogi ljudi skloni su se vraćati bivšim ljubavima. Nakon svake propale veze vraćaju se u poznato naručje i poznati krevet, iako i sami znaju da to ni u kojem slučaju nije dobro rješenje, piše Maxim.

Kako stručnjaci objašnjavaju, upravo taj osjećaj međusobnog poznavanja i nekadašnje bliskosti glavni je razlog zbog kojeg ljudi bez razmišljanja ulijeću u krevet bivših ljubavnika ili ljubavnica. Takav seks dođe kao svojevrsna utjeha i ne znači nužno početak nekog novog odnosa ili obnavljanje stare veze. Stručnjaci su naveli četiri osnovna razloga zbog kojih se ljudi upuštaju u seksualne odnose s bivšim partnerima.

Utjeha: Razočarani svijetom, ljudima i povredama zadobivenima u posljednjoj vezi, ljudi se često znaju vraćati starim ljubavima. U tim sjetnim trenucima prisjete se lijepih stvari koje su ih vezivale, a posebno seksa. Naravno, pri tomu zanemare sve ono što ih je razdvojilo. Jednostavno ulete u krevet bivšoj ljubavi kako bi pronašli trenutno olakšanje od svoje boli i patnje. Na neki način, takav seks dođe kao droga, odnosno instant bijeg iz ružne stvarnosti.



Poznat teren: Ljudi o bivšima znaju sve - i njihove dobre, ali i njihove loše strane. Točno znaju što mogu očekivati od bivših, posebno u krevetu. To je već uigran tim u kojemu oba igrača znaju kako igrati i kako dodirivati. Znaju kako im reagiraju tijela i znaju što vole u krevetu. To je, kratko rečeno, poznat teren. A katkad dođu trenuci kada je poznat teren sve što ljudi žele. Ponekad je dovoljan samo loš i neizvjestan dan pa da se osoba skloni u poznato društvo i u poznati krevet.

Magična kemija: Ljudi katkad prekinu vezu jer mnoge stvari nisu funkcionirale, ali druženja u krevetu uvijek su bila vrhunska. I nakon kraja veze ostane snažna kemija. Neki ljudi čak i kad se nađu u normalnoj i zdravoj vezi znaju tu i tamo napraviti seksualni izlet u staru vezu. Iako su se razdvojili, kemija je ostala i ponekad ih snažno vuče nazad. To se posebno događa kada u trenutnoj vezi ima problema, pa se je lijepo prisjetiti starih strasnih vremena.



Zabranjeno voće: Ono što je nekada bilo vaše i što ste uzimali zdravo za gotovo, u jednom trenutku ponovno postane nedostižno. Postane zabranjeno voće, a to je uvijek najslađe. Upravo zbog tih razloga neki ljudi katkad razviju pravu opsesiju bivšom ljubavi. Razmišljaju neprestano o njoj i smišljaju kako da se ponovno uvuku u njezin život, točnije u krevet. To se posebno događa kada bivša ljubav pronađe novog partnera ili partnericu.

