'Zaručnica i ja smo na seks čekali do braka, no sada nije sigurna ni želi li ga prve bračne noći...'

Iako je, kada je riječ o seksualnim preferencijama, svaka osoba drugačija, otkriće da partner/partnerica nema interesa za seks neposredno prije vjenčanja mnogima bi bilo šokantno, a brak bez seksa nešto na što se nikako ne bi htjeli obvezati. To se dogodilo i 30-godišnjem muškarcu, a svoj je problem podijelio na Redditu. “Djevojka i ja smo već skoro godinu dana zaručeni, a ona se želi vjenčati sljedeće godine. Zajedno smo skoro pet godina, a ona je, kao i cijela njena obitelj vrlo religiozna, pa sam od početka znao da se prije braka nećemo seksati", napisao je. Jedne ju je večeri tako, priča on, pitao je li uzbuđena što će se ubrzo, na dan vjenčanja po prvi put seksati; na što mu je ona odgovorila da 'možda još nije mentalno spremna na seks'. "Bio sam malo zatečen jer sam htio da nam ta noć bude nezaboravna i da se osjećamo najbliže jedan drugome što je moguće", rekao je, na što mu je djevojka uvrijeđeno odgovorila da je s njom u vezi 'samo zbog seksa'.

"Ona kaže da želi nekoga tko želi biti s njom zbog nje, a ne zbog seksa, no ja mislim da sam itekako dokazao da seks nije razlog što sam s njom", napisao je, dodavši i kako se ne želi vjenčati dok ona ne bude spremna na seks. "Počinjem brinuti da nismo kompatibilni što mi slama srce jer je volim i ne mogu zamisliti da nisam s njom, no ne želim joj zamjeriti ni ako je problem naša nekompatibilnost"...

“Činjenica da ona misli da ste u vezi samo zbog seksa dovoljno govori. Ja se osobno nikada ne bih udala dok ne saznam jesmo li seksualno kompatibilni. Mogla bi biti ai seksualna i što onda? Nikad nećeš biti sretan?”, komentirala je jedna korisnica. “Ona ti ne govori cijelu istinu: možda ima neke velike blokade u vezi s intimom? Ili zbog nekog drugog? Ili je pak aseksualna? Ja sam isto sa seksom čekala do braka, ali da ste me tada pitali jesam li uzbuđena zbog skorog seksa, viknula bih DA! Željela sam seks, znala sam da je to dobra stvar i veselila sam joj se. Ako vaša zaručnik nije zbog toga uzbuđena, očito ima velikih problema koje mora riješiti prije nego što se vjenčate", dodala je druga.

“Nisi ti ovdje lud. Za muškarca je opasno ženi izraziti svoje seksualne potrebe jer će odmah pomisliti da on samo to želi. Ipak, vi ste skupa već godinama i dao si joj prsten; što si još mogao učiniti da dokažeš da ti nije samo do toga?!”, pitao se netko, a autor e dodao da je shvatio da je očekivanje seksa prve bračne noći bilo bezobzirno; te da bi trebao poštovati to što ona možda ima neki traumu. Zato će, kaže, pokušati razgovarati s njom o tome da se prije vjenčanja zajedno odu s nekim savjetovati, prenosi Mirror.

