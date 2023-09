U braku je, a stalno razmišlja o seksu s drugima: 'Je li to normalno?'

Jedna je žena za The Sun priznala da ne može prestati razmišljati o tome kakav bi bio seks s drugim muškarcima, iako je udana. Ima 26 godina i do sada je imala seks samo s jednim muškarcem, svojim mužem koji ima 27 godina. 'Zajedno smo od moje 18. godine i muče me misli koje propuštam seksualno', rekla je.

'Ne želim ga ostaviti, ali u posljednje vrijeme više razmišljam o tome. Došlo je do točke u kojoj cijelo vrijeme maštam o drugim muškarcima. Osjećam se tako nelojalno, pa kako da prijeđem preko ovoga? Ne mogu razgovarati s mužem o tome jer će ga to povrijediti, a sebi to nikad neću oprostiti. Je li to normalno?', pita se zbunjena žena.

Stručnjakinja za odnose, Deidre, poručila joj je: 'Zapitajte se je li to duboka i neispunjena potreba ili je to znatiželja i strah od propuštanja potaknut društvenim mrežama i online pornografijom? Biti u posvećenoj vezi znači uzeti u obzir što druga osoba želi jednako kao i vi. Je li iskustvo seksa s drugim muškarcima toliko ključno da vrijedi odbaciti svoju vezu?'.

'Izlasci s mnogo ljudi mogu dovesti do mnogo slomljenih srca. Ako vam je općenito dobro zajedno, radije se smatrajte sretnicom nego da osjećate da ste nešto propustili', dodaje, 'Ako ste zainteresirani za novim i uzbudljivim seksualnim iskustvima, zašto ne predložite eksperimentiranje sa svojim mužem?'.

