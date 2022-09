Mama žali zbog imena koje je dala sinu, pa će ružna imena dati i budućoj djeci: 'Samo je tako pošteno!'

Nije uvijek lako dati ime djetetu, a budući da s njim mora živjeti do kraja života, nerijetko roditelji pod pritiskom zbog te spoznaje požale zbog imena koje su odabrali. Upravo to se dogodilo i jednoj majci, koja je rekla da mrzi ime koje je dala svome sinu, a sada smatra da ni svojoj drugoj djeci ne može dati 'lijepa' imena, jer bi to bilo nepošteno prema prvom djetetu.

Kako piše Mirror, Katy Friersen ispričala je da je rodila svoje prvo dijete s 18 godina i sada kada je starija, rado bi se vratila u prošlost i odabrala drugo ime za sina. A smatra i kako njezina pogreška znači da i sa svojom drugom djecom mora napraviti isto...

To je priznala u videu na Tik Toku, odgovarajući korisniku koji ju je pitao je li ikada požalila zbog imena koje je odabrala za svoje dijete. U drugom videu otkrila je da se njezin sin zove Carson James, a mnogi su joj u komentarima pisali da to ' i nije tako loše kako su očekivali...'

- Zvuči sasvim normalno, razočaran sam. Doslovno poznajem osobu koja se zove Pepsi! - napisao je jedan korisnik.

- Očekivala sam puno gore! Ako vam se ne sviđa, uvijek ga možete zvati samo James - dodala je druga korisnica.

21-godišnja je mama otkrila da joj ime nije drago jer misli da se požurila s odabirom, bez dovoljno razmišljanja. Katy i njezin suprug sada imaju i djevojčicu po imenu Brooklyn May, za koju su korisnici također rekli da ima slatko ime.

